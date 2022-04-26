https://ria.ru/20220426/lukoyl-1785573051.html

"Лукойл" отказался от моратория на банкротство

"Лукойл" отказался от моратория на банкротство - РИА Новости, 26.04.2022

"Лукойл" отказался от моратория на банкротство

"Лукойл" воспользовался правом на отказ от моратория на банкротство, следует из заявления компании на сайте Единого федерального реестра юридически значимых... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T16:54

2022-04-26T16:54

2022-04-26T16:59

экономика

россия

лукойл

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. "Лукойл" воспользовался правом на отказ от моратория на банкротство, следует из заявления компании на сайте Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурса).Отказ от моратория снимает с компании, на которую он распространяется, ряд ограничений. К примеру, при моратории не допускается выплата дивидендов."Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Лукойл"… заявляет об отказе от применения в отношении ПАО "Лукойл" моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами… введенного постановлением правительства Российской Федерации от 28.03.2022 № 497 на срок 6 месяцев (по 30 сентября 2022 года…)", - говорится в сообщении.Правительство России с 1 апреля ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Решение даст возможность должникам справиться с текущими трудностями в течение шести месяцев.Это "вторая версия" моратория. Первую правительство ввело два года назад - для поддержки бизнеса во время пандемии коронавируса.При этом любой организации, на которую распространяется мораторий, предоставляется право отказаться от него. Для этого она должна внести соответствующее заявление в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

https://ria.ru/20220426/yandeks-1785548295.html

россия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, россия, лукойл