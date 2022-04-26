https://ria.ru/20220426/lnr-1785441973.html

На братской могиле ВОВ в ЛНР обнаружили неразорвавшийся кассетный боеприпас

На братской могиле ВОВ в ЛНР обнаружили неразорвавшийся кассетный боеприпас - РИА Новости, 26.04.2022

На братской могиле ВОВ в ЛНР обнаружили неразорвавшийся кассетный боеприпас

Неразорвавшийся кассетный боеприпас обнаружен на братской могиле солдат Великой Отечественной войны в селе Муратово Новайдарского района ЛНР, он мешает... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T09:43

2022-04-26T09:43

2022-04-26T09:55

обострение ситуации в днр и лнр

луганская народная республика

новоайдарский район

попасная

признание днр и лнр в россии

в мире

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ЛУГАНСК, 26 апр - РИА Новости. Неразорвавшийся кассетный боеприпас обнаружен на братской могиле солдат Великой Отечественной войны в селе Муратово Новайдарского района ЛНР, он мешает отпраздновать День Победы, однако обезвредить его пока не получается, сообщила РИА Новости депутат Народного Совета республики Светлана Гизай."При изучении состояния памятников времен Великой Отечественной накануне 9 Мая мы выяснили, что рядом с памятником в селе Муратово Новоайдарского района лежит снаряд. Специалисты определили, что это частично неразорвавшийся снаряд, причем кассетного типа, запрещенного различными конвенциями", - сказала Гизай.Муратово находится недалеко от городов Попасная и Лисичанск, где идут боевые действия. Снаряд, судя по всему, был выпущен с украинских позиций, так как это село было под контролем ЛНР. Сейчас он лежит буквально в двух метрах от памятника, изображающего павших солдат Гражданской и Великой Отечественной войн, уточнила депутат."Снаряд, конечно, делает невозможным празднование 9 мая. Мы надеемся, что его успеют разминировать, однако это под вопросом - такие работы требуют привлечения большой техники, однако в селе время от времени происходят обстрелы", - пояснила собеседница агентства.В братской могиле в Муратове похоронены 135 воинов Красной Армии, погибших здесь в мае-августе 1943 года. В этих местах были жестокие бои между советскими и немецко-фашистскими войсками - гитлеровцы пытались перейти в контрнаступление и форсировать реку Северский Донец.

https://ria.ru/20220422/pamyatniki-1784873670.html

луганская народная республика

новоайдарский район

попасная

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

луганская народная республика, новоайдарский район, попасная, признание днр и лнр в россии, в мире