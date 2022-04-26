09:43 26.04.2022 (обновлено: 09:55 26.04.2022)
На братской могиле ВОВ в ЛНР обнаружили неразорвавшийся кассетный боеприпас
Неразорвавшийся кассетный боеприпас обнаружили на братской могиле ВОВ в ЛНР
© РИА НовостиНеразорвавшийся кассетный боеприпас обнаружен на братской могиле времен ВОВ в селе Муратово (ЛНР)
Неразорвавшийся кассетный боеприпас обнаружен на братской могиле времен ВОВ в селе Муратово (ЛНР)
ЛУГАНСК, 26 апр - РИА Новости. Неразорвавшийся кассетный боеприпас обнаружен на братской могиле солдат Великой Отечественной войны в селе Муратово Новайдарского района ЛНР, он мешает отпраздновать День Победы, однако обезвредить его пока не получается, сообщила РИА Новости депутат Народного Совета республики Светлана Гизай.
© РИА НовостиНеразорвавшийся кассетный боеприпас обнаружен на братской могиле времен ВОВ в селе Муратово (ЛНР)
Неразорвавшийся кассетный боеприпас обнаружен на братской могиле времен ВОВ в селе Муратово (ЛНР)
"При изучении состояния памятников времен Великой Отечественной накануне 9 Мая мы выяснили, что рядом с памятником в селе Муратово Новоайдарского района лежит снаряд. Специалисты определили, что это частично неразорвавшийся снаряд, причем кассетного типа, запрещенного различными конвенциями", - сказала Гизай.
Муратово находится недалеко от городов Попасная и Лисичанск, где идут боевые действия. Снаряд, судя по всему, был выпущен с украинских позиций, так как это село было под контролем ЛНР. Сейчас он лежит буквально в двух метрах от памятника, изображающего павших солдат Гражданской и Великой Отечественной войн, уточнила депутат.
"Снаряд, конечно, делает невозможным празднование 9 мая. Мы надеемся, что его успеют разминировать, однако это под вопросом - такие работы требуют привлечения большой техники, однако в селе время от времени происходят обстрелы", - пояснила собеседница агентства.
В братской могиле в Муратове похоронены 135 воинов Красной Армии, погибших здесь в мае-августе 1943 года. В этих местах были жестокие бои между советскими и немецко-фашистскими войсками - гитлеровцы пытались перейти в контрнаступление и форсировать реку Северский Донец.
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