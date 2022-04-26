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В Елецком районе сдадут в строй несколько социальных объектов - РИА Новости, 26.04.2022
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Липецкая область
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В Елецком районе сдадут в строй несколько социальных объектов
В Елецком районе сдадут в строй несколько социальных объектов - РИА Новости, 26.04.2022
В Елецком районе сдадут в строй несколько социальных объектов
Ряд социальных объектов в Елецком районе Липецкой области, строительство которых ведется за счет регионального и муниципального бюджетов, будут сданы до конца... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T19:39
2022-04-26T19:39
липецкая область
общество
россия
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ЛИЕЦК, 26 апр – РИА Новости. Ряд социальных объектов в Елецком районе Липецкой области, строительство которых ведется за счет регионального и муниципального бюджетов, будут сданы до конца года, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, в селе Хмелинец ведется строительство "Школы борьбы" площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Здание рассчитано на 300 воспитанников, ежедневно тренировки смогут посещать 90 детей.Артамонов отметил, что благодаря современному оборудованию спортивной школы, там можно будет проводить соревнования всероссийского уровня. В будущем рядом со зданием спортшколы планируется построить гостиницу для спортсменов. "Темп работ неплохой. Это радует и вселяет надежду, что объект будет сдан раньше срока. Обещают завершить строительство к ноябрю 2022 года", - отметил Артамонов.В поселке Солидарность завершается строительство ясельного корпуса детского сада. Сдать объект подрядчик планирует до конца лета. Новый корпус рассчитан на 60 малышей в возрасте от двух месяцев до трех лет. В группах предусмотрены отдельные спальни, раздевалки, игровые, буфетные комнаты."Поселок развивается, возводится индивидуальное жилье, строится многоэтажный дом. Есть стадион, будут ясли. Продолжим создавать всю необходимую инфраструктуру по просьбе жителей", - сказал Артамонов.
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общество, россия
19:39 26.04.2022
 

В Елецком районе сдадут в строй несколько социальных объектов

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУлица Фрунзе в Липецке
Улица Фрунзе в Липецке - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Читать ria.ru в
ЛИЕЦК, 26 апр – РИА Новости. Ряд социальных объектов в Елецком районе Липецкой области, строительство которых ведется за счет регионального и муниципального бюджетов, будут сданы до конца года, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, в селе Хмелинец ведется строительство "Школы борьбы" площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Здание рассчитано на 300 воспитанников, ежедневно тренировки смогут посещать 90 детей.
Артамонов отметил, что благодаря современному оборудованию спортивной школы, там можно будет проводить соревнования всероссийского уровня. В будущем рядом со зданием спортшколы планируется построить гостиницу для спортсменов.
"Темп работ неплохой. Это радует и вселяет надежду, что объект будет сдан раньше срока. Обещают завершить строительство к ноябрю 2022 года", - отметил Артамонов.
В поселке Солидарность завершается строительство ясельного корпуса детского сада. Сдать объект подрядчик планирует до конца лета. Новый корпус рассчитан на 60 малышей в возрасте от двух месяцев до трех лет. В группах предусмотрены отдельные спальни, раздевалки, игровые, буфетные комнаты.
"Поселок развивается, возводится индивидуальное жилье, строится многоэтажный дом. Есть стадион, будут ясли. Продолжим создавать всю необходимую инфраструктуру по просьбе жителей", - сказал Артамонов.
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