https://ria.ru/20220426/lgoty-1785507039.html

Поправки по налоговым льготам для новых IT-компаний могут принять к лету

Поправки по налоговым льготам для новых IT-компаний могут принять к лету - РИА Новости, 26.04.2022

Поправки по налоговым льготам для новых IT-компаний могут принять к лету

Минцифры и Минфин РФ согласовали поправки в Налоговый кодекс, расширяющие налоговые льготы для IT-компаний, законопроект может быть принят Госдумой в мае-июне,... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T13:27

2022-04-26T13:27

2022-04-26T14:09

экономика

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Минцифры и Минфин РФ согласовали поправки в Налоговый кодекс, расширяющие налоговые льготы для IT-компаний, законопроект может быть принят Госдумой в мае-июне, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.Президент РФ Владимир Путин в марте подписал закон, вводящий налоговые льготы в целях поддержки компаний индустрии информационных технологий. В частности, для организаций IT-отрасли на 2022-2024 годы устанавливается нулевая ставка налога на прибыль. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал также, что сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку.Поправки в Налоговый кодекс расширят список компаний, которые смогут получить эти льготы.Поправки в Налоговый кодекс, расширяющие льготы для IT-отрасли, будут приняты в мае-июне - Шадаев

https://ria.ru/20220425/otsrochka-1785393891.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, владимир путин, михаил мишустин