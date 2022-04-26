https://ria.ru/20220426/lgoty-1785507039.html
Поправки по налоговым льготам для новых IT-компаний могут принять к лету
Поправки по налоговым льготам для новых IT-компаний могут принять к лету - РИА Новости, 26.04.2022
Поправки по налоговым льготам для новых IT-компаний могут принять к лету
Минцифры и Минфин РФ согласовали поправки в Налоговый кодекс, расширяющие налоговые льготы для IT-компаний, законопроект может быть принят Госдумой в мае-июне,... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T13:27
2022-04-26T13:27
2022-04-26T14:09
экономика
владимир путин
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564653077_0:0:3121:1756_1920x0_80_0_0_4fb49f35b781864261863eb585949159.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Минцифры и Минфин РФ согласовали поправки в Налоговый кодекс, расширяющие налоговые льготы для IT-компаний, законопроект может быть принят Госдумой в мае-июне, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.Президент РФ Владимир Путин в марте подписал закон, вводящий налоговые льготы в целях поддержки компаний индустрии информационных технологий. В частности, для организаций IT-отрасли на 2022-2024 годы устанавливается нулевая ставка налога на прибыль. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал также, что сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку.Поправки в Налоговый кодекс расширят список компаний, которые смогут получить эти льготы.Поправки в Налоговый кодекс, расширяющие льготы для IT-отрасли, будут приняты в мае-июне - Шадаев
https://ria.ru/20220425/otsrochka-1785393891.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564653077_69:0:2798:2047_1920x0_80_0_0_92d6b012cd72a314aec9a6395a027e7e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, михаил мишустин
13:27 26.04.2022 (обновлено: 14:09 26.04.2022)
Поправки по налоговым льготам для новых IT-компаний могут принять к лету
Шадаев: Минцифры и Минфин согласовали новые налоговые льготы для IT-компаний
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Минцифры и Минфин РФ согласовали поправки в Налоговый кодекс, расширяющие налоговые льготы для IT-компаний, законопроект может быть принят Госдумой в мае-июне, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
"Минцифры и Минфин на днях согласовали поправки в Налоговый кодекс. Надеемся, что в мае-июне пакет поправок будет принят Госдумой", - сказал Шадаев, слова которого приводит пресс-служба Минцифры РФ.
Президент РФ Владимир Путин
в марте подписал закон, вводящий налоговые льготы в целях поддержки компаний индустрии информационных технологий. В частности, для организаций IT-отрасли на 2022-2024 годы устанавливается нулевая ставка налога на прибыль. Премьер-министр России Михаил Мишустин
сообщал также, что сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку.
Поправки в Налоговый кодекс расширят список компаний, которые смогут получить эти льготы.
Поправки в Налоговый кодекс, расширяющие льготы для IT-отрасли, будут приняты в мае-июне - Шадаев