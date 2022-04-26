Лавров: Россия продолжит разоблачать фейки, которые множатся после Бучи
Глава МИД Лавров: Россия продолжит разоблачать фейки, которые множатся после Бучи
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россия продолжит разоблачение фейков, которые множатся после Бучи, в том числе вокруг "Азовстали", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы будем разоблачать те фейки, которые сейчас множатся вслед за Бучей. Пытаются еще представить ситуацию на "Азовстали", как созданную Россией, в которой Россия запрещает выходить гражданскому населению, врут налево и направо, в том числе в том, что мы "не открываем" гуманитарные коридоры, когда об этом громогласно объявляется ежедневно - автобусы подгоняются, машины "скорой помощи", - сказал министр в программе "Большая игра" на "Первом канале".
Он добавил, что украинская сторона удерживает гражданское население в качестве "живого щита" не только в Мариуполе, но и в других частях страны, где идут боевые действия - она либо не оповещает гражданское население, либо запрещает им выходить, насильно удерживая. "И те, кому удается выбраться самостоятельно, они рассказывают, как обращаются с ними военнослужащие батальона "Азов" (против которых заведено уголовное дело в России) и прочих территориальных органов", - добавил Лавров.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.