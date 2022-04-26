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Официальный курс доллара на среду составил 72,7 рубля
Официальный курс доллара на среду составил 72,7 рубля - РИА Новости, 26.04.2022
Официальный курс доллара на среду составил 72,7 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 65,22 копейки - до 72,7089 рубля, курс евро - на 79,81 копейки, до 76,667 рубля,... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T16:33
2022-04-26T16:33
2022-04-26T16:33
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 65,22 копейки - до 72,7089 рубля, курс евро - на 79,81 копейки, до 76,667 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Официальный курс доллара на среду составил 72,7 рубля
Официальный курс доллара на среду составил 72,71 рубля, евро — 76,67 рубля