https://ria.ru/20220426/kurs-1785565749.html

Официальный курс доллара на среду составил 72,7 рубля

Официальный курс доллара на среду составил 72,7 рубля - РИА Новости, 26.04.2022

Официальный курс доллара на среду составил 72,7 рубля

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 65,22 копейки - до 72,7089 рубля, курс евро - на 79,81 копейки, до 76,667 рубля,... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T16:33

2022-04-26T16:33

2022-04-26T16:33

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 65,22 копейки - до 72,7089 рубля, курс евро - на 79,81 копейки, до 76,667 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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