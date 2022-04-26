https://ria.ru/20220426/kurily-1785442298.html

Правительство Японии назвало слова Трутнева об освоении Курил неприемлемыми

Правительство Японии назвало слова Трутнева об освоении Курил неприемлемыми - РИА Новости, 26.04.2022

Правительство Японии назвало слова Трутнева об освоении Курил неприемлемыми

Правительство Японии считает высказывания вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева об освоении Курильских островов "абсолютно неприемлемыми",... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T09:45

2022-04-26T09:45

2022-04-26T09:45

владимир путин

япония

россия

курильские острова

в мире

юрий трутнев

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ТОКИО, 26 апр - РИА Новости. Правительство Японии считает высказывания вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева об освоении Курильских островов "абсолютно неприемлемыми", заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.Накануне Трутнев заявил, что Россия в ответ на заявления японской стороны о якобы незаконной оккупации Курильских островов будет осваивать эти территории, запустив туристические круизы и создав новые инвестиционные проекты."Мы осведомлены относительно обозначенных вами высказываний вице-премьера Трутнева. Северные территории (как в Японии называют четыре южных острова Курильской гряды) – это наши исконные территории и острова, на которые распространяется суверенитет нашей станы. Заявления в русле, как будто бы эти территории являются территорией РФ, абсолютно неприемлемы", - отметил Мацуно.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.МИД РФ в понедельник заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении налоговых льгот новым организациям, зарегистрированным на Курильских островах. Закон предоставляет налоговые льготы организациям, зарегистрированным на территории Южно-Курильского, Курильского или Северо-Курильского городского округа после 1 января 2022 года. Такие организации в течение 20 лет с момента регистрации не будут признаваться плательщиками налогов на прибыль и имущество, земельного и транспортного налогов. Кроме того, они смогут применять пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 7,6%.

https://ria.ru/20220407/nalogi-1782287804.html

https://ria.ru/20220324/kurily-1779867738.html

https://ria.ru/20220322/kurily-1779416088.html

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курильские острова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, япония, россия, курильские острова, в мире, юрий трутнев