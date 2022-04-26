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Правительство Японии назвало слова Трутнева об освоении Курил неприемлемыми - РИА Новости, 26.04.2022
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Правительство Японии назвало слова Трутнева об освоении Курил неприемлемыми
Правительство Японии назвало слова Трутнева об освоении Курил неприемлемыми - РИА Новости, 26.04.2022
Правительство Японии назвало слова Трутнева об освоении Курил неприемлемыми
Правительство Японии считает высказывания вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева об освоении Курильских островов "абсолютно неприемлемыми",... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T09:45
2022-04-26T09:45
владимир путин
япония
россия
курильские острова
в мире
юрий трутнев
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ТОКИО, 26 апр - РИА Новости. Правительство Японии считает высказывания вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева об освоении Курильских островов "абсолютно неприемлемыми", заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.Накануне Трутнев заявил, что Россия в ответ на заявления японской стороны о якобы незаконной оккупации Курильских островов будет осваивать эти территории, запустив туристические круизы и создав новые инвестиционные проекты."Мы осведомлены относительно обозначенных вами высказываний вице-премьера Трутнева. Северные территории (как в Японии называют четыре южных острова Курильской гряды) – это наши исконные территории и острова, на которые распространяется суверенитет нашей станы. Заявления в русле, как будто бы эти территории являются территорией РФ, абсолютно неприемлемы", - отметил Мацуно.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.МИД РФ в понедельник заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении налоговых льгот новым организациям, зарегистрированным на Курильских островах. Закон предоставляет налоговые льготы организациям, зарегистрированным на территории Южно-Курильского, Курильского или Северо-Курильского городского округа после 1 января 2022 года. Такие организации в течение 20 лет с момента регистрации не будут признаваться плательщиками налогов на прибыль и имущество, земельного и транспортного налогов. Кроме того, они смогут применять пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 7,6%.
https://ria.ru/20220407/nalogi-1782287804.html
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владимир путин, япония, россия, курильские острова, в мире, юрий трутнев
09:45 26.04.2022
 
Правительство Японии назвало слова Трутнева об освоении Курил неприемлемыми

Генсек правительства Японии Мацуно назвал слова Трутнева об освоении Курил неприемлемыми

© РИА Новости / Антон ДенисовПобережье острова Итуруп
Побережье острова Итуруп - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Побережье острова Итуруп . Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 26 апр - РИА Новости. Правительство Японии считает высказывания вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева об освоении Курильских островов "абсолютно неприемлемыми", заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.
Накануне Трутнев заявил, что Россия в ответ на заявления японской стороны о якобы незаконной оккупации Курильских островов будет осваивать эти территории, запустив туристические круизы и создав новые инвестиционные проекты.
Поселок Южно-Курильск на острове Кунашир Большой Курильской гряды - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 13:41
Мишустин рассказал о мерах налогового стимулирования на Курилах
"Мы осведомлены относительно обозначенных вами высказываний вице-премьера Трутнева. Северные территории (как в Японии называют четыре южных острова Курильской гряды) – это наши исконные территории и острова, на которые распространяется суверенитет нашей станы. Заявления в русле, как будто бы эти территории являются территорией РФ, абсолютно неприемлемы", - отметил Мацуно.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 15:17
Глава Минвостока рассказал об интересе инвесторов к проектам на Курилах
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
МИД РФ в понедельник заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении налоговых льгот новым организациям, зарегистрированным на Курильских островах. Закон предоставляет налоговые льготы организациям, зарегистрированным на территории Южно-Курильского, Курильского или Северо-Курильского городского округа после 1 января 2022 года. Такие организации в течение 20 лет с момента регистрации не будут признаваться плательщиками налогов на прибыль и имущество, земельного и транспортного налогов. Кроме того, они смогут применять пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 7,6%.
Порт Южно-Курильска на острове Кунашир - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 12:07
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Владимир ПутинЯпонияРоссияКурильские островаВ миреЮрий Трутнев
 
 
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