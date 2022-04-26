https://ria.ru/20220426/kurery-1785604706.html
Delivery Club опроверг информацию о забастовке курьеров
Delivery Club опроверг информацию о забастовке курьеров - РИА Новости, 26.04.2022
Delivery Club опроверг информацию о забастовке курьеров
Информация о забастовке курьеров сервиса доставки еды Delivery Club не соответствует действительности, компания работает в штатном режиме, сообщили РИА новости... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T18:46
2022-04-26T18:46
2022-04-26T18:56
москва
delivery club
россия
общество
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Информация о забастовке курьеров сервиса доставки еды Delivery Club не соответствует действительности, компания работает в штатном режиме, сообщили РИА новости в пресс-службе сервиса.Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Москве курьеры Delivery Club объявили забастовку, так как им с 21 апреля снизили заработную плату в среднем на 20%."Информация о забастовке не соответствует действительности. Мы ежедневно работаем в штатном режиме, количество курьеров на слотах соответствует плановому. Все выходящие на слоты курьеры доступны и доставляют заказы как обычно", - говорится в сообщении.В компании уточнили, что механизм заработка курьеров не уменьшался, но была изменена его структура. "Прежний тариф состоял из двух частей: оплата за доставку заказа и за пройденное расстояние до клиента. Новый тариф включает в себя три части: оплата за пройденное расстояние до ресторана, оплата за доставку заказа и за пройденное расстояние до клиента", - добавили в компании.
https://ria.ru/20220421/shtraf-1784679727.html
https://ria.ru/20220418/riteyler-1784059503.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, delivery club, россия, общество
18:46 26.04.2022 (обновлено: 18:56 26.04.2022)
Delivery Club опроверг информацию о забастовке курьеров
Сервис доставки еды Delivery Club опроверг информацию о забастовке курьеров в Москве
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Информация о забастовке курьеров сервиса доставки еды Delivery Club не соответствует действительности, компания работает в штатном режиме, сообщили РИА новости в пресс-службе сервиса.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Москве
курьеры Delivery Club
объявили забастовку, так как им с 21 апреля снизили заработную плату в среднем на 20%.
"Информация о забастовке не соответствует действительности. Мы ежедневно работаем в штатном режиме, количество курьеров на слотах соответствует плановому. Все выходящие на слоты курьеры доступны и доставляют заказы как обычно", - говорится в сообщении.
В компании уточнили, что механизм заработка курьеров не уменьшался, но была изменена его структура. "Прежний тариф состоял из двух частей: оплата за доставку заказа и за пройденное расстояние до клиента. Новый тариф включает в себя три части: оплата за пройденное расстояние до ресторана, оплата за доставку заказа и за пройденное расстояние до клиента", - добавили в компании.