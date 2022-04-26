https://ria.ru/20220426/kurery-1785604706.html

Delivery Club опроверг информацию о забастовке курьеров

Delivery Club опроверг информацию о забастовке курьеров - РИА Новости, 26.04.2022

Delivery Club опроверг информацию о забастовке курьеров

Информация о забастовке курьеров сервиса доставки еды Delivery Club не соответствует действительности, компания работает в штатном режиме, сообщили РИА новости... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T18:46

2022-04-26T18:46

2022-04-26T18:56

москва

delivery club

россия

общество

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Информация о забастовке курьеров сервиса доставки еды Delivery Club не соответствует действительности, компания работает в штатном режиме, сообщили РИА новости в пресс-службе сервиса.Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Москве курьеры Delivery Club объявили забастовку, так как им с 21 апреля снизили заработную плату в среднем на 20%."Информация о забастовке не соответствует действительности. Мы ежедневно работаем в штатном режиме, количество курьеров на слотах соответствует плановому. Все выходящие на слоты курьеры доступны и доставляют заказы как обычно", - говорится в сообщении.В компании уточнили, что механизм заработка курьеров не уменьшался, но была изменена его структура. "Прежний тариф состоял из двух частей: оплата за доставку заказа и за пройденное расстояние до клиента. Новый тариф включает в себя три части: оплата за пройденное расстояние до ресторана, оплата за доставку заказа и за пройденное расстояние до клиента", - добавили в компании.

https://ria.ru/20220421/shtraf-1784679727.html

https://ria.ru/20220418/riteyler-1784059503.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

москва, delivery club, россия, общество