https://ria.ru/20220426/krasnov-1785527218.html

Учебные заведения недостаточно защищены от нападений, заявил генпрокурор

Учебные заведения недостаточно защищены от нападений, заявил генпрокурор - РИА Новости, 26.04.2022

Учебные заведения недостаточно защищены от нападений, заявил генпрокурор

Проверки показали, что учебные заведения почти во всех регионах России недостаточно защищены от нападений, не привлекается специализированная охрана, заявил... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T14:34

2022-04-26T14:34

2022-04-26T14:34

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

игорь краснов

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Проверки показали, что учебные заведения почти во всех регионах России недостаточно защищены от нападений, не привлекается специализированная охрана, заявил генеральный прокурор Игорь Краснов на заседании в Совфеде.В Казани 11 мая 2021 года произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали.Утром 20 сентября студент первого курса Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Погибли шесть человек, еще более 40 пострадали.В декабре на территории женского монастыря в Серпухове Владислав Струженков подошел к православной гимназии, где раньше учился, и попытался совершить самоубийство. В итоге сам юноша получил множественные ранения, ему оторвало ногу. По данным СК, Струженков принес самодельное взрывное устройство и привел его в действие.

https://ria.ru/20220426/strelba-1785510472.html

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), игорь краснов, генеральная прокуратура рф