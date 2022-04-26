Учебные заведения недостаточно защищены от нападений, заявил генпрокурор
Генпрокурор Краснов заявил, что учебные заведения недостаточно защищены от нападений
© Фото : предоставлено ГенпрокуратуройГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
© Фото : предоставлено Генпрокуратурой
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Проверки показали, что учебные заведения почти во всех регионах России недостаточно защищены от нападений, не привлекается специализированная охрана, заявил генеральный прокурор Игорь Краснов на заседании в Совфеде.
"Произошедшие в прошлом году трагедии в Казани, Перми, Санкт-Петербурге и Серпухове, связанные с вооруженными нападениями на учебные заведения, показали очевидную недостаточность мер по обеспечению безопасности детей. Практически в каждом регионе выявлены случаи умышленного занижения категории защищенности объектов образования и, как следствие, непривлечение специализированной охраны. О данной проблеме проинформирован председатель правительства", - сказал Краснов.
Утром 20 сентября студент первого курса Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Погибли шесть человек, еще более 40 пострадали.
В декабре на территории женского монастыря в Серпухове Владислав Струженков подошел к православной гимназии, где раньше учился, и попытался совершить самоубийство. В итоге сам юноша получил множественные ранения, ему оторвало ногу. По данным СК, Струженков принес самодельное взрывное устройство и привел его в действие.