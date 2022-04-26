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Учебные заведения недостаточно защищены от нападений, заявил генпрокурор - РИА Новости, 26.04.2022
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Учебные заведения недостаточно защищены от нападений, заявил генпрокурор
Учебные заведения недостаточно защищены от нападений, заявил генпрокурор - РИА Новости, 26.04.2022
Учебные заведения недостаточно защищены от нападений, заявил генпрокурор
Проверки показали, что учебные заведения почти во всех регионах России недостаточно защищены от нападений, не привлекается специализированная охрана, заявил... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T14:34
2022-04-26T14:34
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Проверки показали, что учебные заведения почти во всех регионах России недостаточно защищены от нападений, не привлекается специализированная охрана, заявил генеральный прокурор Игорь Краснов на заседании в Совфеде.В Казани 11 мая 2021 года произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали.Утром 20 сентября студент первого курса Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Погибли шесть человек, еще более 40 пострадали.В декабре на территории женского монастыря в Серпухове Владислав Струженков подошел к православной гимназии, где раньше учился, и попытался совершить самоубийство. В итоге сам юноша получил множественные ранения, ему оторвало ногу. По данным СК, Струженков принес самодельное взрывное устройство и привел его в действие.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), игорь краснов, генеральная прокуратура рф
14:34 26.04.2022
 
Учебные заведения недостаточно защищены от нападений, заявил генпрокурор

Генпрокурор Краснов заявил, что учебные заведения недостаточно защищены от нападений

© Фото : предоставлено ГенпрокуратуройГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© Фото : предоставлено Генпрокуратурой
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Проверки показали, что учебные заведения почти во всех регионах России недостаточно защищены от нападений, не привлекается специализированная охрана, заявил генеральный прокурор Игорь Краснов на заседании в Совфеде.
"Произошедшие в прошлом году трагедии в Казани, Перми, Санкт-Петербурге и Серпухове, связанные с вооруженными нападениями на учебные заведения, показали очевидную недостаточность мер по обеспечению безопасности детей. Практически в каждом регионе выявлены случаи умышленного занижения категории защищенности объектов образования и, как следствие, непривлечение специализированной охраны. О данной проблеме проинформирован председатель правительства", - сказал Краснов.
В Казани 11 мая 2021 года произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали.
Утром 20 сентября студент первого курса Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Погибли шесть человек, еще более 40 пострадали.
В декабре на территории женского монастыря в Серпухове Владислав Струженков подошел к православной гимназии, где раньше учился, и попытался совершить самоубийство. В итоге сам юноша получил множественные ранения, ему оторвало ногу. По данным СК, Струженков принес самодельное взрывное устройство и привел его в действие.
Сотрудники полиции у детского сада Рябинка в поселке Вешкайма, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
Вчера, 13:37
Стали известны подробности нападения на детсад в Ульяновской области
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Игорь КрасновГенеральная прокуратура РФ
 
 
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