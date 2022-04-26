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Глава ПМР на фоне террористической угрозы призвал граждан не паниковать - РИА Новости, 26.04.2022
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Глава ПМР на фоне террористической угрозы призвал граждан не паниковать
Глава ПМР на фоне террористической угрозы призвал граждан не паниковать - РИА Новости, 26.04.2022
Глава ПМР на фоне террористической угрозы призвал граждан не паниковать
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский обратился к жителям с просьбой соблюдать спокойствие и не поддаваться панике на... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T19:10
2022-04-26T19:10
в мире
тирасполь
украина
молдавия
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ТИРАСПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский обратился к жителям с просьбой соблюдать спокойствие и не поддаваться панике на фоне террористической угрозы, сообщила пресс-служба главы ПМР.Ранее в республике было зафиксировано три факта террористической атаки: было повреждено здание министерства государственной безопасности ПМР в городе Тирасполь, воинская часть в районе села Парканы и вышки радиотелецентра вблизи поселка Маяк в Григориопольском районе. Власти ПМР ввели "красный" уровень террористической опасности. Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с территории Украины."Обращаюсь к гражданам Приднестровья. Не поддавайтесь панике, не слушайте какие-либо фейковые новости, слухи, сплетни, инсинуации. Мы сохраним мир в Приднестровье. Мы найдем и накажем всех, кто виновен в данных террористических атаках", - подчеркнул Красносельский.
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в мире, тирасполь, украина, молдавия
19:10 26.04.2022
 
Глава ПМР на фоне террористической угрозы призвал граждан не паниковать

Глава ПМР Красносельский на фоне террористической угрозы призвал граждан не паниковать

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПрезидент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
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ТИРАСПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский обратился к жителям с просьбой соблюдать спокойствие и не поддаваться панике на фоне террористической угрозы, сообщила пресс-служба главы ПМР.
Ранее в республике было зафиксировано три факта террористической атаки: было повреждено здание министерства государственной безопасности ПМР в городе Тирасполь, воинская часть в районе села Парканы и вышки радиотелецентра вблизи поселка Маяк в Григориопольском районе. Власти ПМР ввели "красный" уровень террористической опасности. Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с территории Украины.
"Обращаюсь к гражданам Приднестровья. Не поддавайтесь панике, не слушайте какие-либо фейковые новости, слухи, сплетни, инсинуации. Мы сохраним мир в Приднестровье. Мы найдем и накажем всех, кто виновен в данных террористических атаках", - подчеркнул Красносельский.
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