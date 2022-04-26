В России за сутки госпитализировали 3161 заболевшего COVID-19
В России выявили 7107 новых случаев COVID-19, выздоровели 11 899, умерли 176 человек
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Более 7,1 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, более 3,1 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы, умерли 176 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 26 апреля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 3 161 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 184,3%", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций произошел в 77 регионах, снижение - в шести, ситуация осталась без изменений в двух субъектах Федерации.
Согласно сообщению, за сути в стране выздоровели 11 899 человек, что на 34,4% больше по сравнению с 25 апреля. "Выявлено 7 107 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 176 человек", - говорится в сообщении.
20 марта 2020, 16:40Распространение коронавирусаКарта распространения нового коронавируса в России