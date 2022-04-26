https://ria.ru/20220426/koronavirus-1785463802.html

В России за сутки госпитализировали 3161 заболевшего COVID-19

В России за сутки госпитализировали 3161 заболевшего COVID-19 - РИА Новости, 26.04.2022

В России за сутки госпитализировали 3161 заболевшего COVID-19

Более 7,1 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, более 3,1 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы, умерли 176 человек с этим... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T11:02

2022-04-26T11:02

2022-04-26T11:02

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Более 7,1 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, более 3,1 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы, умерли 176 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 26 апреля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 3 161 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 184,3%", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций произошел в 77 регионах, снижение - в шести, ситуация осталась без изменений в двух субъектах Федерации.Согласно сообщению, за сути в стране выздоровели 11 899 человек, что на 34,4% больше по сравнению с 25 апреля. "Выявлено 7 107 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 176 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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