https://ria.ru/20220426/konflikt-1785451906.html
Никто не хочет Третьей мировой войны, заявил МИД Китая
Никто не хочет Третьей мировой войны, заявил МИД Китая - РИА Новости, 26.04.2022
Никто не хочет Третьей мировой войны, заявил МИД Китая
Никто не хочет начала третьей мировой войны, все стороны должны проявить сдержанность вокруг кризиса на Украине и не допустить распространения конфликта, заявил РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T10:24
2022-04-26T10:24
2022-04-26T11:08
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
китай
мид кнр
россия
нато
ситуация в днр и лнр
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ПЕКИН, 26 апр – РИА Новости. Никто не хочет начала третьей мировой войны, все стороны должны проявить сдержанность вокруг кризиса на Украине и не допустить распространения конфликта, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь."Нет никого, кто хотел бы начала третьей мировой войны, мы надеемся, что все соответствующие стороны будут сохранять спокойствие и сдержанность, не допустят эскалации ситуации и как можно скорее достигнут мира", — заявил дипломат. Он подчеркнул, что в нынешней ситуации все стороны в первую очередь должны поддерживать диалог и переговоры, чтобы не допустить распространения и затягивания конфликта.Ранее глава МИД России Сергей Лавров в эфире Первого канала выразил надежду, что западные страны рассматривают призывы Владимира Зеленского ввести войска НАТО на Украину в русле их собственных постоянных заверений о недопустимости начала третьей мировой войны.
https://ria.ru/20220422/kitay-1784888913.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, китай, мид кнр, россия, нато, ситуация в днр и лнр
10:24 26.04.2022 (обновлено: 11:08 26.04.2022)
Никто не хочет Третьей мировой войны, заявил МИД Китая
Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что никто не хочет третьей мировой войны
ПЕКИН, 26 апр – РИА Новости. Никто не хочет начала третьей мировой войны, все стороны должны проявить сдержанность вокруг кризиса на Украине и не допустить распространения конфликта, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"Нет никого, кто хотел бы начала третьей мировой войны, мы надеемся, что все соответствующие стороны будут сохранять спокойствие и сдержанность, не допустят эскалации ситуации и как можно скорее достигнут мира", — заявил дипломат.
Он подчеркнул, что в нынешней ситуации все стороны в первую очередь должны поддерживать диалог и переговоры, чтобы не допустить распространения и затягивания конфликта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров
в эфире Первого канала выразил надежду, что западные страны рассматривают призывы Владимира Зеленского
ввести войска НАТО
на Украину
в русле их собственных постоянных заверений о недопустимости начала третьей мировой войны.