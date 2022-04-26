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Никто не хочет Третьей мировой войны, заявил МИД Китая - РИА Новости, 26.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220426/konflikt-1785451906.html
Никто не хочет Третьей мировой войны, заявил МИД Китая
Никто не хочет Третьей мировой войны, заявил МИД Китая - РИА Новости, 26.04.2022
Никто не хочет Третьей мировой войны, заявил МИД Китая
Никто не хочет начала третьей мировой войны, все стороны должны проявить сдержанность вокруг кризиса на Украине и не допустить распространения конфликта, заявил РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T10:24
2022-04-26T11:08
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
китай
мид кнр
россия
нато
ситуация в днр и лнр
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ПЕКИН, 26 апр – РИА Новости. Никто не хочет начала третьей мировой войны, все стороны должны проявить сдержанность вокруг кризиса на Украине и не допустить распространения конфликта, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь."Нет никого, кто хотел бы начала третьей мировой войны, мы надеемся, что все соответствующие стороны будут сохранять спокойствие и сдержанность, не допустят эскалации ситуации и как можно скорее достигнут мира", — заявил дипломат. Он подчеркнул, что в нынешней ситуации все стороны в первую очередь должны поддерживать диалог и переговоры, чтобы не допустить распространения и затягивания конфликта.Ранее глава МИД России Сергей Лавров в эфире Первого канала выразил надежду, что западные страны рассматривают призывы Владимира Зеленского ввести войска НАТО на Украину в русле их собственных постоянных заверений о недопустимости начала третьей мировой войны.
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в мире, украина, китай, мид кнр, россия, нато, ситуация в днр и лнр
10:24 26.04.2022 (обновлено: 11:08 26.04.2022)
 
Никто не хочет Третьей мировой войны, заявил МИД Китая

Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что никто не хочет третьей мировой войны

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 26 апр – РИА Новости. Никто не хочет начала третьей мировой войны, все стороны должны проявить сдержанность вокруг кризиса на Украине и не допустить распространения конфликта, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"Нет никого, кто хотел бы начала третьей мировой войны, мы надеемся, что все соответствующие стороны будут сохранять спокойствие и сдержанность, не допустят эскалации ситуации и как можно скорее достигнут мира", — заявил дипломат.
Он подчеркнул, что в нынешней ситуации все стороны в первую очередь должны поддерживать диалог и переговоры, чтобы не допустить распространения и затягивания конфликта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров в эфире Первого канала выразил надежду, что западные страны рассматривают призывы Владимира Зеленского ввести войска НАТО на Украину в русле их собственных постоянных заверений о недопустимости начала третьей мировой войны.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаКитайМИД КНРРоссияНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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