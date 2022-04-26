11:41 26.04.2022 (обновлено: 12:09 26.04.2022)
Сотрудничество с Китаем не подвержено внешней конъюнктуре, заявили в МИД
Замглавы МИД Моргулов: партнерство России и Китая достойно проходит испытание на прочность
© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Запад оказывает "беспардонное" давление на КНР по теме отношений с РФ, но партнерство Москвы и Пекина достойно проходит испытание на прочность, заявил в эксклюзивном интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.
"На Китай оказывается серьезное внешнее давление, причем делается это зачастую в весьма беспардонной манере: те, кто его осуществляют, похоже, забывают, что разговаривают с одной из великих держав современного мира. Нарастают попытки вбить клин в российско-китайские отношения, сопровождаемые масштабными дезинформационными вбросами в СМИ", - сказал Моргулов. При этом дипломат констатировал, что "наше стратегическое партнерство достойно проходит испытание на прочность".
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"Двустороннее сотрудничество базируется на совпадении коренных интересов двух стран и глубоком взаимном доверии, а, следовательно, не подвержено влиянию конъюнктурных внешних изменений – за последние годы данный тезис неоднократно подтверждался на практике. Справедливо это и для нынешней ситуации, связанной с событиями на Украине", - сказал Моргулов.
Он отметил, что китайские партнеры с самого начала заняли взвешенную и непредвзятую позицию. "Поддержали требования России обеспечить выполнение принципа неделимости безопасности в Европе, признали необоснованным расширение НАТО на восток. В Пекине подчеркивают, что украинский вопрос имеет сложный исторический контекст и обращают внимание на ответственность США и их союзников за нагнетание конфликта, накачивание Киева оружием и военной техникой, создание препятствий для продвижения переговорного процесса", - отметил замминистра.
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