https://ria.ru/20220426/kitay-1785476898.html

Сотрудничество с Китаем не подвержено внешней конъюнктуре, заявили в МИД

Сотрудничество с Китаем не подвержено внешней конъюнктуре, заявили в МИД - РИА Новости, 26.04.2022

Сотрудничество с Китаем не подвержено внешней конъюнктуре, заявили в МИД

Запад оказывает "беспардонное" давление на КНР по теме отношений с РФ, но партнерство Москвы и Пекина достойно проходит испытание на прочность, заявил в... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T11:41

2022-04-26T11:41

2022-04-26T12:09

китай

россия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

игорь моргулов

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Запад оказывает "беспардонное" давление на КНР по теме отношений с РФ, но партнерство Москвы и Пекина достойно проходит испытание на прочность, заявил в эксклюзивном интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Игорь Моргулов."На Китай оказывается серьезное внешнее давление, причем делается это зачастую в весьма беспардонной манере: те, кто его осуществляют, похоже, забывают, что разговаривают с одной из великих держав современного мира. Нарастают попытки вбить клин в российско-китайские отношения, сопровождаемые масштабными дезинформационными вбросами в СМИ", - сказал Моргулов. При этом дипломат констатировал, что "наше стратегическое партнерство достойно проходит испытание на прочность"."Двустороннее сотрудничество базируется на совпадении коренных интересов двух стран и глубоком взаимном доверии, а, следовательно, не подвержено влиянию конъюнктурных внешних изменений – за последние годы данный тезис неоднократно подтверждался на практике. Справедливо это и для нынешней ситуации, связанной с событиями на Украине", - сказал Моргулов.Он отметил, что китайские партнеры с самого начала заняли взвешенную и непредвзятую позицию. "Поддержали требования России обеспечить выполнение принципа неделимости безопасности в Европе, признали необоснованным расширение НАТО на восток. В Пекине подчеркивают, что украинский вопрос имеет сложный исторический контекст и обращают внимание на ответственность США и их союзников за нагнетание конфликта, накачивание Киева оружием и военной техникой, создание препятствий для продвижения переговорного процесса", - отметил замминистра.

https://ria.ru/20220421/kitay-1784574740.html

https://ria.ru/20220421/sitszinpin-1784620188.html

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

китай, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), игорь моргулов