Кличко предложил переименовать арку Дружбы народов в Киеве
Кличко предложил переименовать арку Дружбы народов в арку Свободы украинского народа
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Арка Дружбы народов в Крещатом парке в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко предлагает переименовать арку Дружбы народов в столице Украины в арку Свободы украинского народа.
Ранее во вторник украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщило, что в Киеве приступили к демонтажу монумента российскому и украинскому рабочему под аркой Дружбы народов.
По словам Кличко, завершить демонтаж скульптур двух рабочих планируется к вечеру. "Арку же из титановых листов переименуем. Старые символы приобретают новое значение! И подсветим ее цветами украинского флага. Я подписал и подам проект решения, который Киевсовет рассмотрит на ближайшем заседании. О переименовании арки (Дружбы народов - ред.) в арку свободы украинского народа", - написал Кличко в Telegram-канале.
Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.