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Кличко предложил переименовать арку Дружбы народов в Киеве - РИА Новости, 26.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220426/kiev-1785593436.html
Кличко предложил переименовать арку Дружбы народов в Киеве
Кличко предложил переименовать арку Дружбы народов в Киеве - РИА Новости, 26.04.2022
Кличко предложил переименовать арку Дружбы народов в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко предлагает переименовать арку Дружбы народов в столице Украины в арку Свободы украинского народа. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T18:02
2022-04-26T18:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
киев
виталий кличко
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко предлагает переименовать арку Дружбы народов в столице Украины в арку Свободы украинского народа.Ранее во вторник украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщило, что в Киеве приступили к демонтажу монумента российскому и украинскому рабочему под аркой Дружбы народов.По словам Кличко, завершить демонтаж скульптур двух рабочих планируется к вечеру. "Арку же из титановых листов переименуем. Старые символы приобретают новое значение! И подсветим ее цветами украинского флага. Я подписал и подам проект решения, который Киевсовет рассмотрит на ближайшем заседании. О переименовании арки (Дружбы народов - ред.) в арку свободы украинского народа", - написал Кличко в Telegram-канале.Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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в мире, украина, киев, виталий кличко, ситуация в днр и лнр
18:02 26.04.2022
 
Кличко предложил переименовать арку Дружбы народов в Киеве

Кличко предложил переименовать арку Дружбы народов в арку Свободы украинского народа

© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкАрка Дружбы народов в Крещатом парке в Киеве
Арка Дружбы народов в Крещатом парке в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Арка Дружбы народов в Крещатом парке в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко предлагает переименовать арку Дружбы народов в столице Украины в арку Свободы украинского народа.
Ранее во вторник украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщило, что в Киеве приступили к демонтажу монумента российскому и украинскому рабочему под аркой Дружбы народов.
По словам Кличко, завершить демонтаж скульптур двух рабочих планируется к вечеру. "Арку же из титановых листов переименуем. Старые символы приобретают новое значение! И подсветим ее цветами украинского флага. Я подписал и подам проект решения, который Киевсовет рассмотрит на ближайшем заседании. О переименовании арки (Дружбы народов - ред.) в арку свободы украинского народа", - написал Кличко в Telegram-канале.
Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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