https://ria.ru/20220426/kiev-1785593436.html

Кличко предложил переименовать арку Дружбы народов в Киеве

Кличко предложил переименовать арку Дружбы народов в Киеве - РИА Новости, 26.04.2022

Кличко предложил переименовать арку Дружбы народов в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко предлагает переименовать арку Дружбы народов в столице Украины в арку Свободы украинского народа. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T18:02

2022-04-26T18:02

2022-04-26T18:02

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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киев

виталий кличко

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко предлагает переименовать арку Дружбы народов в столице Украины в арку Свободы украинского народа.Ранее во вторник украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщило, что в Киеве приступили к демонтажу монумента российскому и украинскому рабочему под аркой Дружбы народов.По словам Кличко, завершить демонтаж скульптур двух рабочих планируется к вечеру. "Арку же из титановых листов переименуем. Старые символы приобретают новое значение! И подсветим ее цветами украинского флага. Я подписал и подам проект решения, который Киевсовет рассмотрит на ближайшем заседании. О переименовании арки (Дружбы народов - ред.) в арку свободы украинского народа", - написал Кличко в Telegram-канале.Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, киев, виталий кличко, ситуация в днр и лнр