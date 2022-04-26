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В Киеве хотят демонтировать около 60 памятников, связанных с Россией и СССР - РИА Новости, 26.04.2022
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В Киеве хотят демонтировать около 60 памятников, связанных с Россией и СССР
В Киеве хотят демонтировать около 60 памятников, связанных с Россией и СССР - РИА Новости, 26.04.2022
В Киеве хотят демонтировать около 60 памятников, связанных с Россией и СССР
Около 60 памятников, связанных с Россией и Советским Союзом, планируется демонтировать в Киеве, сообщил мэр города Виталий Кличко. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T16:09
2022-04-26T16:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
киев
виталий кличко
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Около 60 памятников, связанных с Россией и Советским Союзом, планируется демонтировать в Киеве, сообщил мэр города Виталий Кличко.Во вторник украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщило, что в Киеве приступили к демонтажу монумента российскому и украинскому рабочему под аркой Дружбы народов. Кроме того, ранее в Киевской горадминистрации сообщили, что идет сбор предложений по поводу переименования почти 300 городских объектов, чьи названия связаны с Россией и Белоруссией."В общем планируем демонтировать в столице еще около 60 памятников, барельефов, знаков, связанных с советчиной и Россией", - написал Кличко в своем Telegram-канале.Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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в мире, россия, украина, киев, виталий кличко, ситуация в днр и лнр
16:09 26.04.2022
 
В Киеве хотят демонтировать около 60 памятников, связанных с Россией и СССР

Мэр Киева Кличко заявил о планах демонтажа около 60 памятников, связанных с Россией и СССР

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВиталий Кличко
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Около 60 памятников, связанных с Россией и Советским Союзом, планируется демонтировать в Киеве, сообщил мэр города Виталий Кличко.
Во вторник украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщило, что в Киеве приступили к демонтажу монумента российскому и украинскому рабочему под аркой Дружбы народов. Кроме того, ранее в Киевской горадминистрации сообщили, что идет сбор предложений по поводу переименования почти 300 городских объектов, чьи названия связаны с Россией и Белоруссией.
"В общем планируем демонтировать в столице еще около 60 памятников, барельефов, знаков, связанных с советчиной и Россией", - написал Кличко в своем Telegram-канале.
Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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