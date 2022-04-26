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В Киеве планируют переименовать более чем 460 улиц и объектов - РИА Новости, 26.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220426/kiev-1785553189.html
В Киеве планируют переименовать более чем 460 улиц и объектов
В Киеве планируют переименовать более чем 460 улиц и объектов - РИА Новости, 26.04.2022
В Киеве планируют переименовать более чем 460 улиц и объектов
Более 460 улиц и объектов планируется переименовать в Киеве, сообщил мэр города Виталий Кличко. Ранее в Киевской городской администрации сообщили, что идет сбор РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T15:49
2022-04-26T15:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
виталий кличко
киев
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Более 460 улиц и объектов планируется переименовать в Киеве, сообщил мэр города Виталий Кличко. Ранее в Киевской городской администрации сообщили, что идет сбор предложений по поводу переименования почти 300 городских объектов, чьи названия связаны с Россией и Белоруссией."На переименование составлен список из более 460 улиц, объектов. Он обнародован на сайте КГГА (Киевской городской госадминистрации - ред.). И до 1 мая продлится обсуждение с киевлянами", - сообщил Кличко в своем Telegram-канале.Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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в мире, украина, виталий кличко, киев, ситуация в днр и лнр
15:49 26.04.2022 (обновлено: 15:53 26.04.2022)
 
В Киеве планируют переименовать более чем 460 улиц и объектов

Мэр Киева Кличко заявил о планах переименовать более 460 улиц и объектов

© AP Photo / Emilio MorenattiВид Киева. 24 февраля 2022
Вид Киева. 24 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Вид Киева. 24 февраля 2022. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Более 460 улиц и объектов планируется переименовать в Киеве, сообщил мэр города Виталий Кличко. Ранее в Киевской городской администрации сообщили, что идет сбор предложений по поводу переименования почти 300 городских объектов, чьи названия связаны с Россией и Белоруссией.
"На переименование составлен список из более 460 улиц, объектов. Он обнародован на сайте КГГА (Киевской городской госадминистрации - ред.). И до 1 мая продлится обсуждение с киевлянами", - сообщил Кличко в своем Telegram-канале.
Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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18 января, 16:44
В Киеве трамвайную остановку имени Ватутина переименовали в честь Шухевича
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаВиталий КличкоКиевСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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