https://ria.ru/20220426/kiev-1785553189.html

В Киеве планируют переименовать более чем 460 улиц и объектов

В Киеве планируют переименовать более чем 460 улиц и объектов - РИА Новости, 26.04.2022

В Киеве планируют переименовать более чем 460 улиц и объектов

Более 460 улиц и объектов планируется переименовать в Киеве, сообщил мэр города Виталий Кличко. Ранее в Киевской городской администрации сообщили, что идет сбор РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T15:49

2022-04-26T15:49

2022-04-26T15:53

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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киев

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Более 460 улиц и объектов планируется переименовать в Киеве, сообщил мэр города Виталий Кличко. Ранее в Киевской городской администрации сообщили, что идет сбор предложений по поводу переименования почти 300 городских объектов, чьи названия связаны с Россией и Белоруссией."На переименование составлен список из более 460 улиц, объектов. Он обнародован на сайте КГГА (Киевской городской госадминистрации - ред.). И до 1 мая продлится обсуждение с киевлянами", - сообщил Кличко в своем Telegram-канале.Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

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Кирилл Волков

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