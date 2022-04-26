11:33 26.04.2022 (обновлено: 12:00 26.04.2022)
У Украины есть потенциал для создания химоружия, заявил постпред России
Постпред при ОЗХО Шульгин: Киев может попробовать разыграть карту провокации с химоружием
© AP PhotoВоеннослужащие во время проведения плановой проверки металлических контейнеров с отравляющими веществами на складе химического оружия
© AP Photo
Военнослужащие во время проведения плановой проверки металлических контейнеров с отравляющими веществами на складе химического оружия. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин полагает, что у Украины есть потенциал для создания химического оружия, Киев может попробовать разыграть карту с такими провокациями.
"Когда Украина присоединилась к химической конвенции, она не заявляла о наличии химического оружия на своей территории, но я думаю, что, так или иначе, украинцы эту карту будут разыгрывать, я уже говорил о поползновениях в том, что касается химических провокаций в адрес нашей страны", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"В более широком плане, вы знаете, что украинцы уже угрожали воссоздать ядерной оружие, по-моему, президент Зеленский об этом говорил на Мюнхенском форуме, на конференции по вопросам безопасности в Мюнхене. Если они думали воссоздать ядерное оружие, то почему бы не воссоздать химическое оружие? Потенциал у них с прошлых лет сохранился... химическая промышленность. Так, что будем внимательно следить за этим сюжетом", - добавил он.
"Технический секретариат ОЗХО занимает пока выжидательную позицию, они накапливают материалы, принимают ноты, разгоняют их среди государств-участников", - отметил дипломат.