https://ria.ru/20220426/khimoruzhie-1785473871.html

У Украины есть потенциал для создания химоружия, заявил постпред России

У Украины есть потенциал для создания химоружия, заявил постпред России - РИА Новости, 26.04.2022

У Украины есть потенциал для создания химоружия, заявил постпред России

Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин полагает, что у Украины есть потенциал для создания химического оружия, Киев может попробовать разыграть карту с такими... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T11:33

2022-04-26T11:33

2022-04-26T12:00

обострение ситуации в днр и лнр

украина

в мире

организация по запрещению химического оружия

россия

александр шульгин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин полагает, что у Украины есть потенциал для создания химического оружия, Киев может попробовать разыграть карту с такими провокациями."Когда Украина присоединилась к химической конвенции, она не заявляла о наличии химического оружия на своей территории, но я думаю, что, так или иначе, украинцы эту карту будут разыгрывать, я уже говорил о поползновениях в том, что касается химических провокаций в адрес нашей страны", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"."В более широком плане, вы знаете, что украинцы уже угрожали воссоздать ядерной оружие, по-моему, президент Зеленский об этом говорил на Мюнхенском форуме, на конференции по вопросам безопасности в Мюнхене. Если они думали воссоздать ядерное оружие, то почему бы не воссоздать химическое оружие? Потенциал у них с прошлых лет сохранился... химическая промышленность. Так, что будем внимательно следить за этим сюжетом", - добавил он."Технический секретариат ОЗХО занимает пока выжидательную позицию, они накапливают материалы, принимают ноты, разгоняют их среди государств-участников", - отметил дипломат.

https://ria.ru/20220425/oon-1785352964.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, организация по запрещению химического оружия, россия, александр шульгин, ситуация в днр и лнр