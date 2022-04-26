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У Украины есть потенциал для создания химоружия, заявил постпред России - РИА Новости, 26.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220426/khimoruzhie-1785473871.html
У Украины есть потенциал для создания химоружия, заявил постпред России
У Украины есть потенциал для создания химоружия, заявил постпред России - РИА Новости, 26.04.2022
У Украины есть потенциал для создания химоружия, заявил постпред России
Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин полагает, что у Украины есть потенциал для создания химического оружия, Киев может попробовать разыграть карту с такими... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T11:33
2022-04-26T12:00
обострение ситуации в днр и лнр
украина
в мире
организация по запрещению химического оружия
россия
александр шульгин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин полагает, что у Украины есть потенциал для создания химического оружия, Киев может попробовать разыграть карту с такими провокациями."Когда Украина присоединилась к химической конвенции, она не заявляла о наличии химического оружия на своей территории, но я думаю, что, так или иначе, украинцы эту карту будут разыгрывать, я уже говорил о поползновениях в том, что касается химических провокаций в адрес нашей страны", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"."В более широком плане, вы знаете, что украинцы уже угрожали воссоздать ядерной оружие, по-моему, президент Зеленский об этом говорил на Мюнхенском форуме, на конференции по вопросам безопасности в Мюнхене. Если они думали воссоздать ядерное оружие, то почему бы не воссоздать химическое оружие? Потенциал у них с прошлых лет сохранился... химическая промышленность. Так, что будем внимательно следить за этим сюжетом", - добавил он."Технический секретариат ОЗХО занимает пока выжидательную позицию, они накапливают материалы, принимают ноты, разгоняют их среди государств-участников", - отметил дипломат.
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украина, в мире, организация по запрещению химического оружия, россия, александр шульгин, ситуация в днр и лнр
11:33 26.04.2022 (обновлено: 12:00 26.04.2022)
 
У Украины есть потенциал для создания химоружия, заявил постпред России

Постпред при ОЗХО Шульгин: Киев может попробовать разыграть карту провокации с химоружием

© AP PhotoВоеннослужащие во время проведения плановой проверки металлических контейнеров с отравляющими веществами на складе химического оружия
Военнослужащие во время проведения плановой проверки металлических контейнеров с отравляющими веществами на складе химического оружия - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© AP Photo
Военнослужащие во время проведения плановой проверки металлических контейнеров с отравляющими веществами на складе химического оружия. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин полагает, что у Украины есть потенциал для создания химического оружия, Киев может попробовать разыграть карту с такими провокациями.
"Когда Украина присоединилась к химической конвенции, она не заявляла о наличии химического оружия на своей территории, но я думаю, что, так или иначе, украинцы эту карту будут разыгрывать, я уже говорил о поползновениях в том, что касается химических провокаций в адрес нашей страны", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"В более широком плане, вы знаете, что украинцы уже угрожали воссоздать ядерной оружие, по-моему, президент Зеленский об этом говорил на Мюнхенском форуме, на конференции по вопросам безопасности в Мюнхене. Если они думали воссоздать ядерное оружие, то почему бы не воссоздать химическое оружие? Потенциал у них с прошлых лет сохранился... химическая промышленность. Так, что будем внимательно следить за этим сюжетом", - добавил он.
"Технический секретариат ОЗХО занимает пока выжидательную позицию, они накапливают материалы, принимают ноты, разгоняют их среди государств-участников", - отметил дипломат.
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
Вчера, 16:58
Россия распространила в ООН документы об угрозе провокаций со стороны Киева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаВ миреОрганизация по запрещению химического оружияРоссияАлександр ШульгинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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