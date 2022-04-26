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В Турции прошли акции протеста из-за приговора правозащитнику

В Турции прошли акции протеста из-за приговора правозащитнику - РИА Новости, 26.04.2022

В Турции прошли акции протеста из-за приговора правозащитнику

Акция протеста прошла в Стамбуле в связи с приговором суда, отправившего известного активиста Османа Кавалу на пожизненное заключение, передает с места события... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T21:46

2022-04-26T21:46

2022-04-26T22:19

в мире

турция

стамбул

протесты

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СТАМБУЛ, 26 апр – РИА Новости. Акция протеста прошла в Стамбуле в связи с приговором суда, отправившего известного активиста Османа Кавалу на пожизненное заключение, передает с места события корреспондент РИА Новости.Осман Кавала - известный турецкий правозащитник, основатель культурного фонда Anadolu Kültür AŞ, который, в частности, поддерживает проекты этнических и религиозных меньшинств, часто имеющие международную направленность, в том числе примирение между турецким и армянским населением и мирное решение курдского вопроса. В феврале 2020 года турецкий суд оправдал Кавалу по обвинению в причастности к попытке свержения правительства по делу о протестах в стамбульском парке Гези в 2013 году, однако в тот же день прокуратура Стамбула выдала новый ордер на его арест. Кавале были предъявлены новые обвинения, на этот раз в участии в попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года. В понедельник суд приговорил Кавалу к пожизненному заключению.Сотни протестующих собрались на площади Таксим в Стамбуле из-за приговора суда, отправившегося известного активиста Османа Кавалу на пожизненное заключение. Демонстранты скандировали такие лозунги, как "Везде Таксим, везде сопротивление!", "Это только начало, продолжайте борьбу".Демонстрации прошли также в Анкаре, Измире и Эскишехире.В октябре посольства 10 стран - Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США - выступили с призывом к Турции освободить Кавалу, который обвиняется в причастности к попытке свержения правительства. МИД Турции вызвал послов этих стран и напомнил о необходимости соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Вслед за этим президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что дал указание объявить этих послов персонами нон грата. В конце октября посольство США в Турции заявило, что не вмешивается во внутренние дела других стран. Его примеру последовали остальные посольства. В результате Эрдоган заявил, что инцидент исчерпан.В понедельник Госдеп заявил, что США выражают глубокую озабоченность пожизненным приговором турецкому правозащитнику Осману Кавале, а также призывают к его освобождению.

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стамбул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Акция протеста в Стамбуле после вынесения приговора Осману Кавалу Акции протеста прошли в Стамбуле после решения суда, приговорившего известного правозащитника Османа Кавалу к пожизненному сроку. Кавалу обвиняли в причастности к попытке переворота 2016 года. Озабоченность приговором уже выразил американский госдеп. 2022-04-26T21:46 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, турция, стамбул, протесты, видео