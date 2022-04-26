21:46 26.04.2022 (обновлено: 22:19 26.04.2022)
В Турции прошли акции протеста из-за приговора правозащитнику
В Турции прошли акции протеста из-за пожизненного приговора правозащитнику Кавале
СТАМБУЛ, 26 апр – РИА Новости. Акция протеста прошла в Стамбуле в связи с приговором суда, отправившего известного активиста Османа Кавалу на пожизненное заключение, передает с места события корреспондент РИА Новости.
Осман Кавала - известный турецкий правозащитник, основатель культурного фонда Anadolu Kültür AŞ, который, в частности, поддерживает проекты этнических и религиозных меньшинств, часто имеющие международную направленность, в том числе примирение между турецким и армянским населением и мирное решение курдского вопроса. В феврале 2020 года турецкий суд оправдал Кавалу по обвинению в причастности к попытке свержения правительства по делу о протестах в стамбульском парке Гези в 2013 году, однако в тот же день прокуратура Стамбула выдала новый ордер на его арест. Кавале были предъявлены новые обвинения, на этот раз в участии в попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года. В понедельник суд приговорил Кавалу к пожизненному заключению.
Сотни протестующих собрались на площади Таксим в Стамбуле из-за приговора суда, отправившегося известного активиста Османа Кавалу на пожизненное заключение. Демонстранты скандировали такие лозунги, как "Везде Таксим, везде сопротивление!", "Это только начало, продолжайте борьбу".
Демонстрации прошли также в Анкаре, Измире и Эскишехире.
В октябре посольства 10 стран - Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США - выступили с призывом к Турции освободить Кавалу, который обвиняется в причастности к попытке свержения правительства. МИД Турции вызвал послов этих стран и напомнил о необходимости соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Вслед за этим президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что дал указание объявить этих послов персонами нон грата. В конце октября посольство США в Турции заявило, что не вмешивается во внутренние дела других стран. Его примеру последовали остальные посольства. В результате Эрдоган заявил, что инцидент исчерпан.
В понедельник Госдеп заявил, что США выражают глубокую озабоченность пожизненным приговором турецкому правозащитнику Осману Кавале, а также призывают к его освобождению.