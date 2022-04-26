https://ria.ru/20220426/italiya-1785270310.html

В Италии дрон туриста врезался в историческую достопримечательность

В Италии дрон туриста врезался в историческую достопримечательность - РИА Новости, 26.04.2022

В Италии дрон туриста врезался в историческую достопримечательность

Итальянская полиция наказала туриста, который запустил дрон в историческом центре и уронил его на крышу палаццо, сообщает Wanted in Roma. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T03:58

2022-04-26T03:58

2022-04-26T03:58

туризм

туризм

новости - туризм

бенито муссолини

италия

рим

аргентина

пизанская башня

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Итальянская полиция наказала туриста, который запустил дрон в историческом центре и уронил его на крышу палаццо, сообщает Wanted in Roma.Путешественник из Аргентины запустил беспилотник на площади Венеции и не справился с его управлением. Дрон врезался в крышу палаццо XV века, с балкона которого Бенито Муссолини произносил знаменитые речи.Карабинеры изъяли устройство и сообщили туристу о запрете таких запусков в историческом центре итальянской столицы.Путешествующие по Италии не в первый раз теряют беспилотники, пытаясь сделать панорамные снимки достопримечательностей. Так, в 2020 году охрана Колизея предупредила польского туриста о запрете использования дрона на объекте, но он нарушил правила, и аппарат упал на ступени здания. На прошлой неделе беспилотник, запущенный мексиканскими туристами, врезался в Пизанскую башню. Полиция также изъяла гаджет.

https://ria.ru/20220423/venetsiya-1784971257.html

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рим

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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