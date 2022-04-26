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В Италии дрон туриста врезался в историческую достопримечательность - РИА Новости, 26.04.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220426/italiya-1785270310.html
В Италии дрон туриста врезался в историческую достопримечательность
В Италии дрон туриста врезался в историческую достопримечательность - РИА Новости, 26.04.2022
В Италии дрон туриста врезался в историческую достопримечательность
Итальянская полиция наказала туриста, который запустил дрон в историческом центре и уронил его на крышу палаццо, сообщает Wanted in Roma. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T03:58
2022-04-26T03:58
туризм
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новости - туризм
бенито муссолини
италия
рим
аргентина
пизанская башня
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Итальянская полиция наказала туриста, который запустил дрон в историческом центре и уронил его на крышу палаццо, сообщает Wanted in Roma.Путешественник из Аргентины запустил беспилотник на площади Венеции и не справился с его управлением. Дрон врезался в крышу палаццо XV века, с балкона которого Бенито Муссолини произносил знаменитые речи.Карабинеры изъяли устройство и сообщили туристу о запрете таких запусков в историческом центре итальянской столицы.Путешествующие по Италии не в первый раз теряют беспилотники, пытаясь сделать панорамные снимки достопримечательностей. Так, в 2020 году охрана Колизея предупредила польского туриста о запрете использования дрона на объекте, но он нарушил правила, и аппарат упал на ступени здания. На прошлой неделе беспилотник, запущенный мексиканскими туристами, врезался в Пизанскую башню. Полиция также изъяла гаджет.
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туризм, новости - туризм, бенито муссолини, италия, рим, аргентина, пизанская башня, колизей
03:58 26.04.2022
 
В Италии дрон туриста врезался в историческую достопримечательность

В Риме полиция изъяла у туриста дрон, врезавшийся в достопримечательность

© РИА НовостиРим. Площадь Венеции
Рим. Площадь Венеции - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Итальянская полиция наказала туриста, который запустил дрон в историческом центре и уронил его на крышу палаццо, сообщает Wanted in Roma.
Путешественник из Аргентины запустил беспилотник на площади Венеции и не справился с его управлением. Дрон врезался в крышу палаццо XV века, с балкона которого Бенито Муссолини произносил знаменитые речи.
Карабинеры изъяли устройство и сообщили туристу о запрете таких запусков в историческом центре итальянской столицы.
Путешествующие по Италии не в первый раз теряют беспилотники, пытаясь сделать панорамные снимки достопримечательностей. Так, в 2020 году охрана Колизея предупредила польского туриста о запрете использования дрона на объекте, но он нарушил правила, и аппарат упал на ступени здания. На прошлой неделе беспилотник, запущенный мексиканскими туристами, врезался в Пизанскую башню. Полиция также изъяла гаджет.
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