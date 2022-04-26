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Власти Ирландии упрощают правила получения пятилетних виз - РИА Новости, 26.04.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220426/irlandiya-1785462793.html
Власти Ирландии упрощают правила получения пятилетних виз
Власти Ирландии упрощают правила получения пятилетних виз - РИА Новости, 26.04.2022
Власти Ирландии упрощают правила получения пятилетних виз
Ирландия расширила число гостей, которые могут получить многократную визу на пять лет, сообщает АТОР. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T12:59
2022-04-26T12:59
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Ирландия расширила число гостей, которые могут получить многократную визу на пять лет, сообщает АТОР.С 22 апреля запросить такое разрешение на въезд могут граждане всех стран. Ранее его выдавали только путешественникам из Китая, остальным — только на год, два или три.Также новые правила позволяют запрашивать многократную визу тем, кто часто путешествует в Великобританию, страны ЕС, США, Канаду, Австралию и Новую Зеландию. Главное — не нарушать условия въезда и пребывания. Раньше претендовать на мультивизу могли только те, кто регулярно посещает Ирландию.При определенных условиях многократное разрешение может быть одобрено для бизнес-путешественников, которые ранее не были в стране, но планируют это делать. Плата за однократную визу составляет 60 евро, а за многократную — 100 евро.Ирландия открыта для российских туристов. С 6 марта страна отменила все санитарные ограничения для прибывающих: справки, тесты и доказательства вакцинации не нужны. Визовые центры работают в Москве, Санкт-Петербурге и еще девяти городах России.Прямого авиасообщения между Россией и Ирландией нет. Добраться из Москвы в Дублин можно с пересадкой в Стамбуле, Дохе, Дубае.
https://ria.ru/20220426/puteshestviya-1785013570.html
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туризм, новости - туризм, ирландия, москва, россия, евросоюз, визы
12:59 26.04.2022
 
Власти Ирландии упрощают правила получения пятилетних виз

Власти Ирландии готовы выдавать мультивизы туристам, имеющим опыт поездок в ЕС и США

© Фото : из личного архива Виталия КовальчукаДингл
Дингл - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Ирландия расширила число гостей, которые могут получить многократную визу на пять лет, сообщает АТОР.
С 22 апреля запросить такое разрешение на въезд могут граждане всех стран. Ранее его выдавали только путешественникам из Китая, остальным — только на год, два или три.
Также новые правила позволяют запрашивать многократную визу тем, кто часто путешествует в Великобританию, страны ЕС, США, Канаду, Австралию и Новую Зеландию. Главное — не нарушать условия въезда и пребывания. Раньше претендовать на мультивизу могли только те, кто регулярно посещает Ирландию.
При определенных условиях многократное разрешение может быть одобрено для бизнес-путешественников, которые ранее не были в стране, но планируют это делать. Плата за однократную визу составляет 60 евро, а за многократную — 100 евро.
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Прямого авиасообщения между Россией и Ирландией нет. Добраться из Москвы в Дублин можно с пересадкой в Стамбуле, Дохе, Дубае.
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