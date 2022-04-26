https://ria.ru/20220426/irlandiya-1785462793.html

Власти Ирландии упрощают правила получения пятилетних виз

Власти Ирландии упрощают правила получения пятилетних виз - РИА Новости, 26.04.2022

Власти Ирландии упрощают правила получения пятилетних виз

Ирландия расширила число гостей, которые могут получить многократную визу на пять лет, сообщает АТОР. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T12:59

2022-04-26T12:59

2022-04-26T12:59

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Ирландия расширила число гостей, которые могут получить многократную визу на пять лет, сообщает АТОР.С 22 апреля запросить такое разрешение на въезд могут граждане всех стран. Ранее его выдавали только путешественникам из Китая, остальным — только на год, два или три.Также новые правила позволяют запрашивать многократную визу тем, кто часто путешествует в Великобританию, страны ЕС, США, Канаду, Австралию и Новую Зеландию. Главное — не нарушать условия въезда и пребывания. Раньше претендовать на мультивизу могли только те, кто регулярно посещает Ирландию.При определенных условиях многократное разрешение может быть одобрено для бизнес-путешественников, которые ранее не были в стране, но планируют это делать. Плата за однократную визу составляет 60 евро, а за многократную — 100 евро.Ирландия открыта для российских туристов. С 6 марта страна отменила все санитарные ограничения для прибывающих: справки, тесты и доказательства вакцинации не нужны. Визовые центры работают в Москве, Санкт-Петербурге и еще девяти городах России.Прямого авиасообщения между Россией и Ирландией нет. Добраться из Москвы в Дублин можно с пересадкой в Стамбуле, Дохе, Дубае.

https://ria.ru/20220426/puteshestviya-1785013570.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, ирландия, москва, россия, евросоюз, визы