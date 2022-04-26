Трутнев заявил, что поддержка инвестпроектов на Дальнем Востоке продолжится
Полпред Трутнев заявил, что поддержка всех инвестпроектов на Дальнем Востоке продолжится
Юрий Трутнев. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 26 апр - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном окруе (ДФО) Юрий Трутнев во вторник на встрече с инвесторами в Хабаровске заявил, что поддержка инвестиционных проектов на Дальнем Востоке продолжится, несмотря на санкции.
Трутнев посетил Хабаровск с двухдневной рабочей поездкой.
"Обстановка в мире несколько осложнилась, тем не менее, все основные векторы нашей работы должны сохраняться, поэтому в соответствии с поручением президента РФ Владимира Владимировича Путина мы продолжаем осуществлять работу по развитию Дальнего Востока и по поддержке всех инвестиционных проектов. Сегодня на Дальнем Востоке реализуется с господдержкой 2,6 тысячи инвестпроектов. А если посчитать вместе с Арктической зоной, то более трех тысяч", - сказал полпред.
Из общего числа на территории Хабаровского края расположены 110 инвестпроектов. Трутнев акцентировал внимание, что это "не очень большое количество", но в том числе это такие крупные проекты, как строительство угольного терминала в Ванино, расширение производства Амурского гидрометаллургического комбината, строительство Малмыжского горно-обогатительного комбината.
Вице-премьер отметил, что, фактически инвесторами в Хабаровский край вложено 244 миллиарда рублей, создано более 8 тысяч рабочих мест, 46 проектов уже запущено.