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Трутнев заявил, что поддержка инвестпроектов на Дальнем Востоке продолжится - РИА Новости, 26.04.2022
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Трутнев заявил, что поддержка инвестпроектов на Дальнем Востоке продолжится
Трутнев заявил, что поддержка инвестпроектов на Дальнем Востоке продолжится - РИА Новости, 26.04.2022
Трутнев заявил, что поддержка инвестпроектов на Дальнем Востоке продолжится
Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном окруе (ДФО) Юрий Трутнев во вторник на встрече РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T09:19
2022-04-26T09:19
экономика
дальний восток
россия
хабаровск
юрий трутнев
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ХАБАРОВСК, 26 апр - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном окруе (ДФО) Юрий Трутнев во вторник на встрече с инвесторами в Хабаровске заявил, что поддержка инвестиционных проектов на Дальнем Востоке продолжится, несмотря на санкции.Трутнев посетил Хабаровск с двухдневной рабочей поездкой."Обстановка в мире несколько осложнилась, тем не менее, все основные векторы нашей работы должны сохраняться, поэтому в соответствии с поручением президента РФ Владимира Владимировича Путина мы продолжаем осуществлять работу по развитию Дальнего Востока и по поддержке всех инвестиционных проектов. Сегодня на Дальнем Востоке реализуется с господдержкой 2,6 тысячи инвестпроектов. А если посчитать вместе с Арктической зоной, то более трех тысяч", - сказал полпред.Из общего числа на территории Хабаровского края расположены 110 инвестпроектов. Трутнев акцентировал внимание, что это "не очень большое количество", но в том числе это такие крупные проекты, как строительство угольного терминала в Ванино, расширение производства Амурского гидрометаллургического комбината, строительство Малмыжского горно-обогатительного комбината.Вице-премьер отметил, что, фактически инвесторами в Хабаровский край вложено 244 миллиарда рублей, создано более 8 тысяч рабочих мест, 46 проектов уже запущено.
https://ria.ru/20220412/keshbek-1783067384.html
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дальний восток
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экономика, дальний восток, россия, хабаровск, юрий трутнев
09:19 26.04.2022
 
Трутнев заявил, что поддержка инвестпроектов на Дальнем Востоке продолжится

Полпред Трутнев заявил, что поддержка всех инвестпроектов на Дальнем Востоке продолжится

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЮрий Трутнев
Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Юрий Трутнев. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 26 апр - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном окруе (ДФО) Юрий Трутнев во вторник на встрече с инвесторами в Хабаровске заявил, что поддержка инвестиционных проектов на Дальнем Востоке продолжится, несмотря на санкции.
Трутнев посетил Хабаровск с двухдневной рабочей поездкой.
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"Обстановка в мире несколько осложнилась, тем не менее, все основные векторы нашей работы должны сохраняться, поэтому в соответствии с поручением президента РФ Владимира Владимировича Путина мы продолжаем осуществлять работу по развитию Дальнего Востока и по поддержке всех инвестиционных проектов. Сегодня на Дальнем Востоке реализуется с господдержкой 2,6 тысячи инвестпроектов. А если посчитать вместе с Арктической зоной, то более трех тысяч", - сказал полпред.
Из общего числа на территории Хабаровского края расположены 110 инвестпроектов. Трутнев акцентировал внимание, что это "не очень большое количество", но в том числе это такие крупные проекты, как строительство угольного терминала в Ванино, расширение производства Амурского гидрометаллургического комбината, строительство Малмыжского горно-обогатительного комбината.
Вице-премьер отметил, что, фактически инвесторами в Хабаровский край вложено 244 миллиарда рублей, создано более 8 тысяч рабочих мест, 46 проектов уже запущено.
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ЭкономикаДальний ВостокРоссияХабаровскЮрий Трутнев
 
 
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