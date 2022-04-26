https://ria.ru/20220426/investproekty-1785437967.html

Трутнев заявил, что поддержка инвестпроектов на Дальнем Востоке продолжится

Трутнев заявил, что поддержка инвестпроектов на Дальнем Востоке продолжится - РИА Новости, 26.04.2022

Трутнев заявил, что поддержка инвестпроектов на Дальнем Востоке продолжится

Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном окруе (ДФО) Юрий Трутнев во вторник на встрече РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T09:19

2022-04-26T09:19

2022-04-26T09:19

экономика

дальний восток

россия

хабаровск

юрий трутнев

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ХАБАРОВСК, 26 апр - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном окруе (ДФО) Юрий Трутнев во вторник на встрече с инвесторами в Хабаровске заявил, что поддержка инвестиционных проектов на Дальнем Востоке продолжится, несмотря на санкции.Трутнев посетил Хабаровск с двухдневной рабочей поездкой."Обстановка в мире несколько осложнилась, тем не менее, все основные векторы нашей работы должны сохраняться, поэтому в соответствии с поручением президента РФ Владимира Владимировича Путина мы продолжаем осуществлять работу по развитию Дальнего Востока и по поддержке всех инвестиционных проектов. Сегодня на Дальнем Востоке реализуется с господдержкой 2,6 тысячи инвестпроектов. А если посчитать вместе с Арктической зоной, то более трех тысяч", - сказал полпред.Из общего числа на территории Хабаровского края расположены 110 инвестпроектов. Трутнев акцентировал внимание, что это "не очень большое количество", но в том числе это такие крупные проекты, как строительство угольного терминала в Ванино, расширение производства Амурского гидрометаллургического комбината, строительство Малмыжского горно-обогатительного комбината.Вице-премьер отметил, что, фактически инвесторами в Хабаровский край вложено 244 миллиарда рублей, создано более 8 тысяч рабочих мест, 46 проектов уже запущено.

https://ria.ru/20220412/keshbek-1783067384.html

https://ria.ru/20220407/mishustin-1782269327.html

дальний восток

россия

хабаровск

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Ольга Маркова

экономика, дальний восток, россия, хабаровск, юрий трутнев