https://ria.ru/20220426/gumkoridory-1785619673.html
Ситуация с созданием гуманитарных коридоров не решается, заявил генсек ООН
Ситуация с созданием гуманитарных коридоров не решается, заявил генсек ООН - РИА Новости, 26.04.2022
Ситуация с созданием гуманитарных коридоров не решается, заявил генсек ООН
Ситуация с созданием гуманитарных коридоров на Украине не решается, поэтому на столе предложение по контактной группе, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T19:58
2022-04-26T19:58
2022-04-26T20:38
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
украина
россия
оон
владимир путин
антониу гутерреш
донбасс
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Ситуация с созданием гуманитарных коридоров на Украине не решается, поэтому на столе предложение по контактной группе, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным."По правде говоря, мы сталкиваемся с рядом ситуаций, в которых Россия объявляет о создании коридора, Украина заявляет о создании другого коридора, и ситуация такая, что это не выполняется на практике, поэтому мы предлагаем создать гуманитарную контактную группу, в которой ООН, Россия, Украина смогут сообща обсуждать ситуацию с тем, чтобы эти коридоры были по-настоящему эффективны", - сказал генсек ООН."Мы понимаем, какая сложная ситуация в Мариуполе. И в том, что касается этой ситуации, мы готовы полностью мобилизовать логистические способности, человеческие ресурсы, вместе с МККК", - добавил Гутерреш.Ранее замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что украинские власти согласились на предложение ООН по созданию гуманитарной контактной группы с РФ для решения гуманитарных вопросов на Украине.
https://ria.ru/20220426/putin-1785622537.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, оон, владимир путин, антониу гутерреш, донбасс, ситуация в днр и лнр, мариуполь, международный комитет красного креста (мккк), мартин гриффитс
19:58 26.04.2022 (обновлено: 20:38 26.04.2022)
Ситуация с созданием гуманитарных коридоров не решается, заявил генсек ООН
Генсек ООН Гутерреш заявил, что ситуация с созданием гуманитарных коридоров не решается