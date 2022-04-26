https://ria.ru/20220426/gumkoridory-1785619673.html

Ситуация с созданием гуманитарных коридоров не решается, заявил генсек ООН

Ситуация с созданием гуманитарных коридоров не решается, заявил генсек ООН - РИА Новости, 26.04.2022

Ситуация с созданием гуманитарных коридоров не решается, заявил генсек ООН

Ситуация с созданием гуманитарных коридоров на Украине не решается, поэтому на столе предложение по контактной группе, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T19:58

2022-04-26T19:58

2022-04-26T20:38

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

украина

россия

оон

владимир путин

антониу гутерреш

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785557574_0:14:3072:1742_1920x0_80_0_0_adade2d4a72282b5c04f778a369b5b69.jpg

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Ситуация с созданием гуманитарных коридоров на Украине не решается, поэтому на столе предложение по контактной группе, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным."По правде говоря, мы сталкиваемся с рядом ситуаций, в которых Россия объявляет о создании коридора, Украина заявляет о создании другого коридора, и ситуация такая, что это не выполняется на практике, поэтому мы предлагаем создать гуманитарную контактную группу, в которой ООН, Россия, Украина смогут сообща обсуждать ситуацию с тем, чтобы эти коридоры были по-настоящему эффективны", - сказал генсек ООН."Мы понимаем, какая сложная ситуация в Мариуполе. И в том, что касается этой ситуации, мы готовы полностью мобилизовать логистические способности, человеческие ресурсы, вместе с МККК", - добавил Гутерреш.Ранее замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что украинские власти согласились на предложение ООН по созданию гуманитарной контактной группы с РФ для решения гуманитарных вопросов на Украине.

https://ria.ru/20220426/putin-1785622537.html

украина

россия

донбасс

мариуполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, россия, оон, владимир путин, антониу гутерреш, донбасс, ситуация в днр и лнр, мариуполь, международный комитет красного креста (мккк), мартин гриффитс