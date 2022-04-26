https://ria.ru/20220426/gosoboronzakaz-1785490634.html
В России возбудили 550 дел из-за нарушений при выполнении гособоронзаказа
В России возбудили 550 дел из-за нарушений при выполнении гособоронзаказа - РИА Новости, 26.04.2022
В России возбудили 550 дел из-за нарушений при выполнении гособоронзаказа
Российские прокуроры инициировали возбуждение 550 уголовных дел, связанных с нарушениями при исполнении контрактов по гособоронзаказу, сообщил генпрокурор Игорь РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T12:28
2022-04-26T12:28
2022-04-26T12:28
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
россия
происшествия
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Российские прокуроры инициировали возбуждение 550 уголовных дел, связанных с нарушениями при исполнении контрактов по гособоронзаказу, сообщил генпрокурор Игорь Краснов во время ежегодного отчета в Совете Федерации."По поручению главы государства весь прошедший год наращивался надзор за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса. Проверками были охвачены свыше 14,5 тысяч исполнителей государственных контрактов по гособоронзаказу. В результате принятых мер реагирования в федеральный бюджет возвращено более 4 миллиардов рублей", - сказал Краснов.По его словам, всего за 2021 год прокурорами пресечено 60 тысяч нарушений законов, связанных с несоблюдением сроков исполнения контрактных обязательств, недопоставками изделий, закупками некачественного сырья, необоснованным завышением цен на поставляемую продукцию и других."Приняты необходимые меры реагирования, в том числе направлено почти 3 тысяч исков о возмещении ущерба, по материалам прокурорских проверок возбуждено 550 уголовных дел", - подчеркнул Краснов.
https://ria.ru/20220426/natsproekty-1785487157.html
https://ria.ru/20220425/opk-1785308965.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь краснов, генеральная прокуратура рф, россия, происшествия
В России возбудили 550 дел из-за нарушений при выполнении гособоронзаказа
В России возбудили 550 уголовных дел из-за нарушений при выполнении гособоронзаказа
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Российские прокуроры инициировали возбуждение 550 уголовных дел, связанных с нарушениями при исполнении контрактов по гособоронзаказу, сообщил генпрокурор Игорь Краснов во время ежегодного отчета в Совете Федерации.
"По поручению главы государства весь прошедший год наращивался надзор за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса. Проверками были охвачены свыше 14,5 тысяч исполнителей государственных контрактов по гособоронзаказу. В результате принятых мер реагирования в федеральный бюджет возвращено более 4 миллиардов рублей", - сказал Краснов.
По его словам, всего за 2021 год прокурорами пресечено 60 тысяч нарушений законов, связанных с несоблюдением сроков исполнения контрактных обязательств, недопоставками изделий, закупками некачественного сырья, необоснованным завышением цен на поставляемую продукцию и других.
"Приняты необходимые меры реагирования, в том числе направлено почти 3 тысяч исков о возмещении ущерба, по материалам прокурорских проверок возбуждено 550 уголовных дел", - подчеркнул Краснов.