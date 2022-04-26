https://ria.ru/20220426/goroda-pobratimy-1785578960.html

Нижний Новгород и Бухара стали городами-побратимами

Нижний Новгород и Бухара стали городами-побратимами - РИА Новости, 26.04.2022

Нижний Новгород и Бухара стали городами-побратимами

Соглашение об установлении побратимских связей между Нижним Новгородом и Бухарой подписано в ходе визита нижегородской делегации в Узбекистан для участия в... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T17:09

2022-04-26T17:09

2022-04-26T17:13

нижегородская область

экономика

глеб никитин

бухара

нижегородская область

нижний новгород

россия

узбекистан

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 апр - РИА Новости. Соглашение об установлении побратимских связей между Нижним Новгородом и Бухарой подписано в ходе визита нижегородской делегации в Узбекистан для участия в выставке "Иннопром. Центральная Азия", сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.В рамках реализации соглашения стороны будут содействовать установлению прямых связей между хозяйствующими субъектами, зарегистрированными в Нижнем Новгороде и Бухаре."Сотрудничество предполагает взаимодействие по обеспечению стабильного развития взаимовыгодных связей на муниципальном уровне в различных отраслях экономики. Особое внимание уделяется развитию сотрудничества и реализации совместных проектов в промышленности, градостроительстве, транспортной системе, городском и коммунальном хозяйстве, информационных технологиях и инновациях, малом предпринимательстве", - говорится в сообщении.Предполагается также укрепление и развитие культурных связей, организация спортивных состязаний по различным видам спорта, развитие взаимодействия в области туризма.Развитие двусторонних отношений губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудил в ходе рабочей встречи с хокимом (главой администрации) Бухарской области Республики Узбекистан Ботиром Зариповым. Как отметил Никитин, в 2021 году в рамках международной промышленной выставки "Иннопром" прошло подписание меморандума о намерениях сотрудничества между правительством Нижегородской области и хокимиятом Бухарской области."Мы договорились развивать и укреплять двусторонние связи в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. Действительно, сегодня можно смело говорить об активизации сотрудничества по всем трём направлениям. В этом году фиксируется рост товарооборота. Высокими темпами растёт нижегородский экспорт, являющийся в своей основе несырьевым неэнергетическим. Свой вклад в развитие наших торговых отношений с Узбекистаном вносит, конечно же, и Бухарская область", - цитирует пресс-служба слова Никитина.Губернатор отметил, что стимулом для развития дружеских отношений стало 800-летие Нижнего Новгорода. Делегация Бухары приняла участие в юбилейных торжествах в августе 2021 года. Уже тогда начал прорабатываться вопрос установления побратимских связей между административными центрами двух регионов."У Нижнего Новгорода и Бухары много общего. На протяжении столетий оба города играли роль крупнейших торговых и ремесленных центров Приволжья и Центральной Азии. До сегодняшнего дня ни у одного муниципального образования Нижегородской области ещё не было муниципалитета-побратима в Узбекистане. Кроме того, я вижу особую символичность в том, что Бухара станет юбилейным, двадцатым городом-побратимом Нижнего Новгорода", - подчеркнул Никитин.

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https://ria.ru/20220425/vystavka-1785320381.html

https://ria.ru/20220425/sotrudnichestvo-1785302191.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, глеб никитин, бухара, нижегородская область, нижний новгород, россия, узбекистан, в мире