17:09 26.04.2022 (обновлено: 17:13 26.04.2022)
Нижний Новгород и Бухара стали городами-побратимами
Нижний Новгород и Бухара подписали соглашение об установлении побратимских связей
Вид на Нижний Новгород. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 апр - РИА Новости. Соглашение об установлении побратимских связей между Нижним Новгородом и Бухарой подписано в ходе визита нижегородской делегации в Узбекистан для участия в выставке "Иннопром. Центральная Азия", сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
В рамках реализации соглашения стороны будут содействовать установлению прямых связей между хозяйствующими субъектами, зарегистрированными в Нижнем Новгороде и Бухаре.
"Сотрудничество предполагает взаимодействие по обеспечению стабильного развития взаимовыгодных связей на муниципальном уровне в различных отраслях экономики. Особое внимание уделяется развитию сотрудничества и реализации совместных проектов в промышленности, градостроительстве, транспортной системе, городском и коммунальном хозяйстве, информационных технологиях и инновациях, малом предпринимательстве", - говорится в сообщении.
Предполагается также укрепление и развитие культурных связей, организация спортивных состязаний по различным видам спорта, развитие взаимодействия в области туризма.
Развитие двусторонних отношений губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудил в ходе рабочей встречи с хокимом (главой администрации) Бухарской области Республики Узбекистан Ботиром Зариповым. Как отметил Никитин, в 2021 году в рамках международной промышленной выставки "Иннопром" прошло подписание меморандума о намерениях сотрудничества между правительством Нижегородской области и хокимиятом Бухарской области.
"Мы договорились развивать и укреплять двусторонние связи в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. Действительно, сегодня можно смело говорить об активизации сотрудничества по всем трём направлениям. В этом году фиксируется рост товарооборота. Высокими темпами растёт нижегородский экспорт, являющийся в своей основе несырьевым неэнергетическим. Свой вклад в развитие наших торговых отношений с Узбекистаном вносит, конечно же, и Бухарская область", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Губернатор отметил, что стимулом для развития дружеских отношений стало 800-летие Нижнего Новгорода. Делегация Бухары приняла участие в юбилейных торжествах в августе 2021 года. Уже тогда начал прорабатываться вопрос установления побратимских связей между административными центрами двух регионов.
"У Нижнего Новгорода и Бухары много общего. На протяжении столетий оба города играли роль крупнейших торговых и ремесленных центров Приволжья и Центральной Азии. До сегодняшнего дня ни у одного муниципального образования Нижегородской области ещё не было муниципалитета-побратима в Узбекистане. Кроме того, я вижу особую символичность в том, что Бухара станет юбилейным, двадцатым городом-побратимом Нижнего Новгорода", - подчеркнул Никитин.