https://ria.ru/20220426/germaniya-1785341669.html

Поджигатели войны: смогут ли "ястребы" свергнуть канцлера Германии

Поджигатели войны: смогут ли "ястребы" свергнуть канцлера Германии - РИА Новости, 26.04.2022

Поджигатели войны: смогут ли "ястребы" свергнуть канцлера Германии

Немецкая внешняя политика переживает непростые времена. СМИ утверждают, что канцлеру грозит отставка из-за "нерешительности" в поддержке Украины и... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T08:00

2022-04-26T08:00

2022-04-26T08:13

фридрих мерц

олаф шольц

роберт хабек

германия

россия

украина

хдс/хсс

нато

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости, Михаил Катков. Немецкая внешняя политика переживает непростые времена. СМИ утверждают, что канцлеру грозит отставка из-за "нерешительности" в поддержке Украины и противостоянии с Россией. Главу государства критикуют со всех сторон, в том числе и союзники по коалиции. На место прагматичного и осторожного Шольца метит настоящий ястреб — глава ХДС Фридрих Мерц.Холодное приключение ОлафаПротивники главы государства могут в очередной раз поднять тему поставок тяжелого оружия на Украину, чтобы расшатать кресло под Шольцем. По данным Spiegel, инициатором выступит глава Христианско-демократического союза Фридрих Мерц, и это приведет к необходимости пересмотреть политику Берлина в отношении Киева. Как пишет издание, в стране многие недовольны нежеланием канцлера вооружать Украину. Ранее немецкие СМИ сообщили, что Германия в два раза сократила экспортный список для Украины, убрав тяжелое вооружение. Причем Bild подчеркивает: сделали это по инициативе Шольца, хотя немецкий военно-промышленный комплекс готов удовлетворить запрос Киева. В итоге украинцы получат только три из 15 заявленных позиций. Танки, боевые машины пехоты, самоходные артиллерийские установки, вертолеты и системы ПВО прошли мимо.Но у Германии почти закончились запасы, которыми можно поделиться. Эту мысль Шольц высказывал в разговоре с лидерами "Большой семерки", куда кроме ФРГ входят США, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада. Правда, нежелание помогать украинцам вызвано вовсе не тем, что канцлер хочет скорейшего завершения российской спецоперации. Наоборот, он переживает, что Москва нападет на НАТО и тогда уже немцам понадобится оружие, которое сейчас предлагают передать Киеву.Шольц — осторожный политик. Например, радикалы требуют как можно быстрее запретить все поставки газа и нефти из России, однако канцлер предупреждает: после этого на Украине не воцарится мир, зато его страна свалится в серьезный экономический кризис. "Речь идет о том, что мы хотим избежать драматичного экономического кризиса, потери миллионов рабочих мест и фабрик, которые никогда больше не смогут открыться. Это имело бы серьезные последствия для нашей страны, для всей Европы и сильно повредило бы возможности финансирования восстановления Украины", — объяснял немецкий лидер.Между тем по итогам 2022-го Германия может заплатить России за нефть на три миллиарда евро больше, чем в 2021-м, а за газ — в два раза больше, считают в Greenpeace. В общей сложности — рекордные 33,9 миллиарда евро. Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в 2021-м Россия продала Германии 19,2 миллиона тонн нефти на 9,3 миллиарда долларов. Газа — 48,2 миллиарда кубических метров.Пока экзальтированная часть немецкого общества призывает к отказу от российских энергоресурсов, представители бизнеса серьезно обеспокоены такой перспективой. Глава Ассоциации немецких торгово-промышленных палат предсказал "настоящую катастрофу" в случае введения эмбарго. По его словам, экономика ФРГ станет недееспособной. О "драматических последствиях" такого решения говорит и президент Социальной ассоциации Германии Адольф Бауэр.Зеленеющая ГерманияСоциал-демократическая партия Германии правит страной не в одиночку, а в составе коалиции, в которую входят "Зеленые" и Свободная демократическая партия (СвДП). Их союз сразу назвали "светофором", имея в виду непохожесть друг на друга. Но лидеры партий утверждали, что будут нивелировать различия за счет совместной работы над важными делами. Украинский кризис стал проверкой на прочность. На фоне многих коллег Шольц выступает едва ли ни голубем мира.Это особенно заметно на фоне представительницы "Зеленых" Анналены Бербок, возглавляющей МИД Германии. Еще до начала спецоперации она говорила, что Берлин не будет посредником между Москвой и Западом. Теперь же настаивает на поставках Украине тяжелого вооружения и призывает к активизации усилий, хотя вслед за Шольцем вынуждена признать отсутствие нужного запаса оружия на складах. Кроме того, Бербок за полный запрет на поставки российской нефти к концу 2022-го. А когда это произойдет, Германия, по ее словам, начнет быстро отказываться от российского газа.Более того, новую систему безопасности политики призывают строить по-разному: Шольц — совместно с Россией, Бербок — против России. Причем речь идет в том числе о долгосрочной перспективе. Особенно главу МИД волнует положение Латвии, Литвы и Эстонии: они хоть и в составе НАТО, но пока не могут рассчитывать на оперативную переброску войск альянса в случае российского вторжения.Политические очки такой риторикой Бербок уже заработала: стала самым популярным политиком по результатам исследования, проведенного социологическим институтом INSA. За нее — 50 процентов опрошенных. На втором месте еще один представитель "Зеленых" — вице-канцлер Роберт Хабек, он нравится 46 процентам респондентов. И почти половина (49 процентов) недовольны работой Олафа Шольца. За него 38 процентов — газета Bild называет это антирекордом канцлера. Однако в целом деятельность правительства одобряют только 35 процентов, против — 55.Переворот в бундестагеБольше половины участников опроса социологического института Infratest dimap поддерживают снабжение Украины тяжелым вооружением. Большинство союзников Шольца по коалиции тоже согласны с таким решением. Тем охотнее оппозиция в лице Фридриха Мерца эксплуатирует тему нерешительности канцлера и даже намекает на предательство. В частности, Шольц якобы постоянно что-то скрывает о помощи Украине, что приводит к международной изоляции Германии. При этом, по мнению Мерца, канцлер слишком много внимания уделяет связям СДПГ с Россией. Хотя глава ХДС не конкретизирует, о чем именно речь.Сторонники Шольца пытаются сыграть на том, что немецкое наступательное вооружение может оказаться слишком сложным для украинских военных. Например, управлению танком "Леопард" обучают два года. Но эти аргументы, видимо, срабатывают не очень хорошо. К тому же несколько депутатов СДПГ признались журналистам газеты Der Tagesspiegel, что не хотят стать в глазах Москвы "воюющей стороной".В Германии все политические силы осуждают спецоперацию России на Украине, но у каждой на то собственные причины, объясняет руководитель Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Алексей Кузнецов. "Например, левые осуждают лишь методы Москвы, но не суть ее действий, тогда как другие выступают против не только спецоперации, а вообще существования России как таковой. В этой палитре Шольца можно назвать умеренным политиком. Он прекрасно понимает, что поставка тяжелого вооружения приведет к эскалации конфликта, к еще большим страданиям и потоку беженцев", — говорит Кузнецов.Шольц непопулярен, его коалиция максимально пестрая, но канцлер — крепкий орешек, у него нет принципиальных разногласий с вице-канцлером Робертом Хабеком ("Зеленые") и министром финансов Кристианом Линднером (СвДП), указывает руководитель Центра германских исследований Института Европы Владислав Белов. "Идут спекуляции на тему конфронтации Бербок и Шольца из-за тяжелого вооружения для Украины, но пока к их спору не подключился Хабек, переживать не из-за чего. Что касается Мерца, то он сразу после избрания главой ХДС занял жесткую антироссийскую позицию и начал махать шашкой. Конечно, вероятность отставки Шольца выше нуля, но она все еще очень небольшая", — отмечает политолог.Канцлер против втягивания НАТО в конфликт, поэтому не хочет поставлять Киеву оружие, а предлагает купить все необходимое у немецких концернов, продолжает Белов. Фридрих Мерц, оппонент Шольца, наоборот, рвется в бой. "Он не только "ястреб", но и трансатлантист", — подчеркивает эксперт. В этом смысле глава ХДС отличается от Анналены Бербок. Оба за поставку тяжелого вооружения на Украину. Однако она убеждена, что таким образом можно предотвратить гибель людей. Мерц же, напротив, хочет сильнее разжечь конфликт.

https://ria.ru/20220125/germansfight-1769301190.html

https://ria.ru/20211128/aftermerkel-1760956909.html

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