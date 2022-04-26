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"Газпром" заявил, что Польша обязана 26 апреля заплатить за газ - РИА Новости, 26.04.2022
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"Газпром" заявил, что Польша обязана 26 апреля заплатить за газ
"Газпром" заявил, что Польша обязана 26 апреля заплатить за газ - РИА Новости, 26.04.2022
"Газпром" заявил, что Польша обязана 26 апреля заплатить за газ
"Газпром" не подтверждает, что поставки газа в Польшу уже приостановлены, сообщили журналистам в компании. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T19:31
2022-04-26T20:04
экономика
петр наимский
польша
варшава
россия
pgnig
санкции в отношении россии
газпромбанк
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. "Газпром" не подтверждает, что поставки газа в Польшу уже приостановлены, сообщили журналистам в компании.Корпорация подчеркнула, что "сегодня Варшава обязана заплатить за поставки газа в соответствии с новым порядком платежей".Ранее новостной портал Onet со ссылкой на источники в польском правительстве и концерне PGNIG писал, что Россия приостановила поставки газа в страну по Ямальскому контракту.Также издание утверждает, что в минувшую пятницу истек срок оплаты за топливо в рублях. Onet отметил, что в министерстве климата и окружающей среды Польши собрался кризисный штаб.После этого сообщения цены на газ в Европе за несколько минут подскочили на 6 процентов до 1095 долларов за тысячу кубометров.Ранее уполномоченный правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Варшава не будет выполнять новые требования по оплате поставок топлива.Россия начала 24 февраля спецоперацию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.Президент России Владимир Путин после введения масштабных ограничений против страны и заморозки большого количества активов с 1 апреля ввел новую систему оплаты российского газа для потребителей из недружественных государств. Так, теперь покупатели должны вносить платеж в валюте, прописанной в контракте, на счет в Газпромбанке, который затем на бирже конвертирует ее в рубли. Окончательный расчет с поставщиком происходит в российской валюте.По словам помощника президента Максима Орешкина, такая схема позволяет Кремлю максимально перевести внешнеэкономические операции в свою юрисдикцию, чтобы обезопасить себя от нелегитимных решений других стран. Он подчеркнул, что против России идет экономическая война, из-за чего возникает очень много рисков. Европейцы, в свою очередь, хотят получать газ и не платить за него, но перевод финального платежа в рубли не позволит им заморозить средства, заключил чиновник.
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экономика, петр наимский, польша, варшава, россия, pgnig, санкции в отношении россии, газпромбанк, владимир путин, максим орешкин
19:31 26.04.2022 (обновлено: 20:04 26.04.2022)
 
"Газпром" заявил, что Польша обязана 26 апреля заплатить за газ

"Газпром" заявил, что Польша обязана 26 апреля заплатить за газ

© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище
Рабочий на газохранилище - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Рабочий на газохранилище
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. "Газпром" не подтверждает, что поставки газа в Польшу уже приостановлены, сообщили журналистам в компании.
Корпорация подчеркнула, что "сегодня Варшава обязана заплатить за поставки газа в соответствии с новым порядком платежей".
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Ранее новостной портал Onet со ссылкой на источники в польском правительстве и концерне PGNIG писал, что Россия приостановила поставки газа в страну по Ямальскому контракту.
Также издание утверждает, что в минувшую пятницу истек срок оплаты за топливо в рублях. Onet отметил, что в министерстве климата и окружающей среды Польши собрался кризисный штаб.
После этого сообщения цены на газ в Европе за несколько минут подскочили на 6 процентов до 1095 долларов за тысячу кубометров.
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Россия начала 24 февраля спецоперацию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.
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Президент России Владимир Путин после введения масштабных ограничений против страны и заморозки большого количества активов с 1 апреля ввел новую систему оплаты российского газа для потребителей из недружественных государств. Так, теперь покупатели должны вносить платеж в валюте, прописанной в контракте, на счет в Газпромбанке, который затем на бирже конвертирует ее в рубли. Окончательный расчет с поставщиком происходит в российской валюте.
По словам помощника президента Максима Орешкина, такая схема позволяет Кремлю максимально перевести внешнеэкономические операции в свою юрисдикцию, чтобы обезопасить себя от нелегитимных решений других стран. Он подчеркнул, что против России идет экономическая война, из-за чего возникает очень много рисков. Европейцы, в свою очередь, хотят получать газ и не платить за него, но перевод финального платежа в рубли не позволит им заморозить средства, заключил чиновник.
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