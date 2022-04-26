19:31 26.04.2022 (обновлено: 20:04 26.04.2022)
"Газпром" заявил, что Польша обязана 26 апреля заплатить за газ
"Газпром" заявил, что Польша обязана 26 апреля заплатить за газ
© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище
© AP Photo / Frank Augstein
Рабочий на газохранилище
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. "Газпром" не подтверждает, что поставки газа в Польшу уже приостановлены, сообщили журналистам в компании.
Корпорация подчеркнула, что "сегодня Варшава обязана заплатить за поставки газа в соответствии с новым порядком платежей".
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Также издание утверждает, что в минувшую пятницу истек срок оплаты за топливо в рублях. Onet отметил, что в министерстве климата и окружающей среды Польши собрался кризисный штаб.
После этого сообщения цены на газ в Европе за несколько минут подскочили на 6 процентов до 1095 долларов за тысячу кубометров.
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Ранее уполномоченный правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Варшава не будет выполнять новые требования по оплате поставок топлива.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.
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Президент России Владимир Путин после введения масштабных ограничений против страны и заморозки большого количества активов с 1 апреля ввел новую систему оплаты российского газа для потребителей из недружественных государств. Так, теперь покупатели должны вносить платеж в валюте, прописанной в контракте, на счет в Газпромбанке, который затем на бирже конвертирует ее в рубли. Окончательный расчет с поставщиком происходит в российской валюте.
По словам помощника президента Максима Орешкина, такая схема позволяет Кремлю максимально перевести внешнеэкономические операции в свою юрисдикцию, чтобы обезопасить себя от нелегитимных решений других стран. Он подчеркнул, что против России идет экономическая война, из-за чего возникает очень много рисков. Европейцы, в свою очередь, хотят получать газ и не платить за него, но перевод финального платежа в рубли не позволит им заморозить средства, заключил чиновник.