https://ria.ru/20220426/gaz-1785465701.html
Совфед одобрил закон о бесплатной поставке газа для Вечных огней
Совфед одобрил закон о бесплатной поставке газа для Вечных огней - РИА Новости, 26.04.2022
Совфед одобрил закон о бесплатной поставке газа для Вечных огней
Совет Федерации одобрил на заседании во вторник закон, предусматривающий безвозмездную поставку газа для Вечных огней и Огней памяти. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T11:08
2022-04-26T11:08
2022-04-26T11:08
павел завальный
россия
газпром
госдума рф
владимир путин
общество
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании во вторник закон, предусматривающий безвозмездную поставку газа для Вечных огней и Огней памяти.Как отмечается в пояснительной записке, документ разработан для сохранения и бережного отношения к памяти погибших при защите Отечества. Его реализация позволит на безвозмездной основе обеспечить бесперебойную работу Вечных огней и Огней памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений, которые включены в реестр Минобороны России.Закон наделяет правительство РФ полномочиями по установлению принципов формирования цены на газ и тарифов на услуги по его транспортировке при газоснабжении в целях обеспечения постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти.Закон даст также возможность обеспечить подачу газа для их Вечных огней любым поставщикам, а не только "Газпрому", пояснял в начале апреля председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.По данным реестра, который ведет Минобороны, по состоянию на 4 марта в России 2 825 Вечных огней и Огней памяти. Как ранее отмечал Завальный, была инициатива "Газпрома" к 70-летию Великой победы, и сегодня 1262 Огня памяти и Вечных огней обеспечиваются бесплатным газом, объем которого составляет примерно 20 миллионов кубометров газа в год стоимостью порядка 120 миллионов рублей.Ранее инициативу о безвозмездной поставке газа для Вечных огней одобрил президент России Владимир Путин. При этом он поручил правительству и "Газпрому" обеспечить ее выполнение до 1 мая.
https://ria.ru/20220414/gazifikatsiya-1783575769.html
https://ria.ru/20220317/gazifikatsiya-1778744478.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
павел завальный, россия, газпром, госдума рф, владимир путин, общество
Совфед одобрил закон о бесплатной поставке газа для Вечных огней
Совфед одобрил закон о бесплатной поставке газа для Вечных огней и Огней памяти
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании во вторник закон, предусматривающий безвозмездную поставку газа для Вечных огней и Огней памяти.
Как отмечается в пояснительной записке, документ разработан для сохранения и бережного отношения к памяти погибших при защите Отечества. Его реализация позволит на безвозмездной основе обеспечить бесперебойную работу Вечных огней и Огней памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений, которые включены в реестр Минобороны России
.
Закон наделяет правительство РФ полномочиями по установлению принципов формирования цены на газ и тарифов на услуги по его транспортировке при газоснабжении в целях обеспечения постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти.
Закон даст также возможность обеспечить подачу газа для их Вечных огней любым поставщикам, а не только "Газпрому
", пояснял в начале апреля председатель комитета Госдумы
по энергетике Павел Завальный
.
По данным реестра, который ведет Минобороны, по состоянию на 4 марта в России 2 825 Вечных огней и Огней памяти. Как ранее отмечал Завальный, была инициатива "Газпрома" к 70-летию Великой победы, и сегодня 1262 Огня памяти и Вечных огней обеспечиваются бесплатным газом, объем которого составляет примерно 20 миллионов кубометров газа в год стоимостью порядка 120 миллионов рублей.
Ранее инициативу о безвозмездной поставке газа для Вечных огней одобрил президент России Владимир Путин
. При этом он поручил правительству и "Газпрому" обеспечить ее выполнение до 1 мая.