https://ria.ru/20220426/gala-kontsert-1785502267.html

Гала-концерт акции "Спасибо за верность, потомки!" пройдет 4 мая в ГКД

Гала-концерт акции "Спасибо за верность, потомки!" пройдет 4 мая в ГКД - РИА Новости, 26.04.2022

Гала-концерт акции "Спасибо за верность, потомки!" пройдет 4 мая в ГКД

В Государственном Кремлевском Дворце 4 мая 2022 года в 19:00 состоится гала-концерт общественно-патриотической акции "Спасибо за верность, потомки!" РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T13:05

2022-04-26T13:05

2022-04-26T13:05

пресс-релизы

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МОСКВА, 26 апр - Пресс-служба АНО "Культурно-патриотический центр "Армия и культура". В Государственном Кремлевском Дворце 4 мая 2022 года в 19:00 состоится гала-концерт общественно-патриотической акции "Спасибо за верность, потомки!"Ежегодно с 2015 года в Государственном Кремлёвском Дворце проходит гала-концерт общественно - патриотической акции "Спасибо за верность, потомки!", художественным руководителем которого все эти годы был народный артист СССР, Герой Труда Российской Федерации, сопредседатель ООД "Бессмертный полк России" Василий Семёнович Лановой. Проведение этих концертов накануне праздника Великой Победы стало доброй традицией.В целях сохранения памяти о доблести и героизме нашего народа в Великой Отечественной войне и формирования у молодого поколения правильных ценностных ориентиров мы продолжаем дело В.С.Ланового и проводим акцию "Спасибо за верность, потомки!" накануне праздника Великой Победы.Почетными гостями мероприятия станут военнослужащие - участники парада Победы, ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных сил, военнослужащие-участники военной спецоперации на Украине, студенты, школьники, кадеты, участники общественных и патриотических организаций.В рамках Акции пройдет чествование военнослужащих-участников специальной операции на Украине.Ведущие концерта - заслуженная артистка России Екатерина Гусева и заслуженный артист России Дмитрий Дюжев. В концертной программе примут участие артисты российской эстрады и кино, в том числе народные артисты РСФСР Ирина Купченко, Александр Михайлов, Михаил Ножкин, Ренат Ибрагимов, народные артисты России Надежда Кадышева, Александр Серов, Стас Михайлов, заслуженные артисты РФ Григорий Лепс, Варвара, Зара, а также популярные исполнители Сосо Павлиашвили, Евгений Кунгуров, Александр Панайотов, Витас и другие.Перед началом концерта в фойе Кремлевского Дворца зрители смогут познакомиться с выставкой Проекта "Аллея Российской Славы", где представлены бюсты граждан, прославивших Отечество. За годы существования этого проекта установлено более 1800 бюстов, скульптур и памятных знаков в городах России и стран мира.Также в фойе сотрудники "Почты России" предоставят гостям возможность написать и отправить памятную открытку своим родным и близким со словами поздравления с Днем Победы.РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером общественно-патриотической акции "Спасибо за верность, потомки!"Начало мероприятия – 19:00.Телевизионная версия концерта будет показана на телеканале ТВЦ 8 мая 2022 года.Приглашаем СМИ принять участие в освещении праздника с возможностью взять интервью у ветеранов Великой Отечественной войны, участников военной спецоперации, звезд российской эстрады.Аккредитация СМИ по тел.: +7 (985) 644-76-72, Надежда Филиппова.Проход журналистов в Кремль по предварительной аккредитации в 17:30.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы