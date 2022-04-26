https://ria.ru/20220426/evrosoyuz-1785610257.html

Евросоюзу и России необходимо реорганизовать отношения, заявил Боррель

Евросоюзу и России необходимо реорганизовать отношения, заявил Боррель - РИА Новости, 26.04.2022

Евросоюзу и России необходимо реорганизовать отношения, заявил Боррель

ЕС и России необходимо реорганизовать отношения и договориться о гарантиях безопасности, но процесс будет длительным и трудным, считает глава дипломатии... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T19:09

2022-04-26T19:09

2022-04-26T19:34

евросоюз

жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 26 апр – РИА Новости. ЕС и России необходимо реорганизовать отношения и договориться о гарантиях безопасности, но процесс будет длительным и трудным, считает глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель."Если мы не хотим оставаться в состоянии вечной напряженности или конфликта, а это, конечно, не тот вариант, который предпочитает ЕС, нам придется найти пути реорганизации отношений между ЕС и Россией и договориться о гарантиях безопасности и механизмах, которые позволят установить мирное сосуществование. Это, безусловно, будет очень трудный и длительный процесс", - написал Боррель в своем блоге, посвященном текущей ситуации на Украине.Глава евродипломатии также добавил, что "российское руководство должно сначала понять, что его собственная безопасность не может и не будет достигнута за счет европейской безопасности и безопасности соседей"."ЕС, США и НАТО аккуратно ответили на предложенные Россией соглашения и письма. С нашей стороны послание было четким: мы готовы обсуждать все аспекты безопасности, включая российские упоминания о "неделимости" безопасности. Но это невозможно сделать, пока ведутся боевые действия", - добавил Боррель.Он также добавил, что ЕС выступает за скорейшее дипломатическое решение кризиса на Украине, но до тех пор продолжит оказывать всестороннюю поддержку Киеву.

https://ria.ru/20220426/viza-1785483201.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

евросоюз, жозеп боррель, в мире, россия, украина