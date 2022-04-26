19:09 26.04.2022 (обновлено: 19:34 26.04.2022)
Евросоюзу и России необходимо реорганизовать отношения, заявил Боррель
Глава евродипломатии Боррель: Евросоюзу и России необходимо реорганизовать отношения
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 26 апр – РИА Новости. ЕС и России необходимо реорганизовать отношения и договориться о гарантиях безопасности, но процесс будет длительным и трудным, считает глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
"Если мы не хотим оставаться в состоянии вечной напряженности или конфликта, а это, конечно, не тот вариант, который предпочитает ЕС, нам придется найти пути реорганизации отношений между ЕС и Россией и договориться о гарантиях безопасности и механизмах, которые позволят установить мирное сосуществование. Это, безусловно, будет очень трудный и длительный процесс", - написал Боррель в своем блоге, посвященном текущей ситуации на Украине.
Глава евродипломатии также добавил, что "российское руководство должно сначала понять, что его собственная безопасность не может и не будет достигнута за счет европейской безопасности и безопасности соседей".
"ЕС, США и НАТО аккуратно ответили на предложенные Россией соглашения и письма. С нашей стороны послание было четким: мы готовы обсуждать все аспекты безопасности, включая российские упоминания о "неделимости" безопасности. Но это невозможно сделать, пока ведутся боевые действия", - добавил Боррель.
Он также добавил, что ЕС выступает за скорейшее дипломатическое решение кризиса на Украине, но до тех пор продолжит оказывать всестороннюю поддержку Киеву.