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Евросоюзу и России необходимо реорганизовать отношения, заявил Боррель - РИА Новости, 26.04.2022
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Евросоюзу и России необходимо реорганизовать отношения, заявил Боррель
Евросоюзу и России необходимо реорганизовать отношения, заявил Боррель - РИА Новости, 26.04.2022
Евросоюзу и России необходимо реорганизовать отношения, заявил Боррель
ЕС и России необходимо реорганизовать отношения и договориться о гарантиях безопасности, но процесс будет длительным и трудным, считает глава дипломатии... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T19:09
2022-04-26T19:34
евросоюз
жозеп боррель
в мире
россия
украина
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БРЮССЕЛЬ, 26 апр – РИА Новости. ЕС и России необходимо реорганизовать отношения и договориться о гарантиях безопасности, но процесс будет длительным и трудным, считает глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель."Если мы не хотим оставаться в состоянии вечной напряженности или конфликта, а это, конечно, не тот вариант, который предпочитает ЕС, нам придется найти пути реорганизации отношений между ЕС и Россией и договориться о гарантиях безопасности и механизмах, которые позволят установить мирное сосуществование. Это, безусловно, будет очень трудный и длительный процесс", - написал Боррель в своем блоге, посвященном текущей ситуации на Украине.Глава евродипломатии также добавил, что "российское руководство должно сначала понять, что его собственная безопасность не может и не будет достигнута за счет европейской безопасности и безопасности соседей"."ЕС, США и НАТО аккуратно ответили на предложенные Россией соглашения и письма. С нашей стороны послание было четким: мы готовы обсуждать все аспекты безопасности, включая российские упоминания о "неделимости" безопасности. Но это невозможно сделать, пока ведутся боевые действия", - добавил Боррель.Он также добавил, что ЕС выступает за скорейшее дипломатическое решение кризиса на Украине, но до тех пор продолжит оказывать всестороннюю поддержку Киеву.
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евросоюз, жозеп боррель, в мире, россия, украина
19:09 26.04.2022 (обновлено: 19:34 26.04.2022)
 
Евросоюзу и России необходимо реорганизовать отношения, заявил Боррель

Глава евродипломатии Боррель: Евросоюзу и России необходимо реорганизовать отношения

© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 26 апр – РИА Новости. ЕС и России необходимо реорганизовать отношения и договориться о гарантиях безопасности, но процесс будет длительным и трудным, считает глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
"Если мы не хотим оставаться в состоянии вечной напряженности или конфликта, а это, конечно, не тот вариант, который предпочитает ЕС, нам придется найти пути реорганизации отношений между ЕС и Россией и договориться о гарантиях безопасности и механизмах, которые позволят установить мирное сосуществование. Это, безусловно, будет очень трудный и длительный процесс", - написал Боррель в своем блоге, посвященном текущей ситуации на Украине.
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Глава евродипломатии также добавил, что "российское руководство должно сначала понять, что его собственная безопасность не может и не будет достигнута за счет европейской безопасности и безопасности соседей".
"ЕС, США и НАТО аккуратно ответили на предложенные Россией соглашения и письма. С нашей стороны послание было четким: мы готовы обсуждать все аспекты безопасности, включая российские упоминания о "неделимости" безопасности. Но это невозможно сделать, пока ведутся боевые действия", - добавил Боррель.
Он также добавил, что ЕС выступает за скорейшее дипломатическое решение кризиса на Украине, но до тех пор продолжит оказывать всестороннюю поддержку Киеву.
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