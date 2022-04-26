Россия за сутки эвакуировала более десяти тысяч беженцев с Украины
Россия за сутки эвакуировала более десяти тысяч беженцев с Украины и из Донбасса
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкБеженцы из Харькова возле пункта временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области
Беженцы из Харькова возле пункта временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Более 10 тысяч человек за минувшие сутки эвакуировались с Украины и из Донбасса в Россию, заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
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Всего с начала спецоперации в Россию были эвакуированы 985 949 человек, в том числе 178 814 детей.
На горячую линию гумштаба поступило уже 2 753 477 обращений от мирных граждан Украины с просьбами об эвакуации на подконтрольные российской армии территории и в саму Россию, заявил Михаил Мизинцев.
"На сегодняшний день на горячую линию российского Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию уже поступило 2 753 477 обращений с просьбами об эвакуации на подконтрольные российской армии территории и в саму Россию", - сказал он.
Генерал заявил, что Россия и дальше будет обращаться в профильные структуры Организации Объединенных Наций, ОБСЕ, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации ради оказания содействия украинским гражданам по возвращению в свои дома.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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