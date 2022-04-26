https://ria.ru/20220426/evakuatsiya-1785636476.html

Россия за сутки эвакуировала более десяти тысяч беженцев с Украины

Россия за сутки эвакуировала более десяти тысяч беженцев с Украины - РИА Новости, 26.04.2022

Россия за сутки эвакуировала более десяти тысяч беженцев с Украины

Более 10 тысяч человек за минувшие сутки эвакуировались с Украины и из Донбасса в Россию, заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T22:13

2022-04-26T22:13

2022-04-26T22:13

обострение ситуации в днр и лнр

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украина

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Более 10 тысяч человек за минувшие сутки эвакуировались с Украины и из Донбасса в Россию, заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на создаваемые Киевом препятствия, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик на территорию Российской Федерации эвакуированы 10 715 человек, из них – 1 723 ребенка", - сказал он.Всего с начала спецоперации в Россию были эвакуированы 985 949 человек, в том числе 178 814 детей.На горячую линию гумштаба поступило уже 2 753 477 обращений от мирных граждан Украины с просьбами об эвакуации на подконтрольные российской армии территории и в саму Россию, заявил Михаил Мизинцев.Генерал заявил, что Россия и дальше будет обращаться в профильные структуры Организации Объединенных Наций, ОБСЕ, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации ради оказания содействия украинским гражданам по возвращению в свои дома.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220423/taktika-1785018824.html

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782697827.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, михаил мизинцев, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр