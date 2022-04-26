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За сутки из Мариуполя эвакуировали 474 человека, включая 69 детей - РИА Новости, 26.04.2022
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За сутки из Мариуполя эвакуировали 474 человека, включая 69 детей
За сутки из Мариуполя эвакуировали 474 человека, включая 69 детей - РИА Новости, 26.04.2022
За сутки из Мариуполя эвакуировали 474 человека, включая 69 детей
Почти 480 человек, включая 69 детей, эвакуировали за минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T09:09
2022-04-26T09:23
в мире
мариуполь
донецкая народная республика
россия
игорь конашенков
владимир путин
александр семенов (батальон "восток")
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ДОНЕЦК, 26 апр - РИА Новости. Почти 480 человек, включая 69 детей, эвакуировали за минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 25 апреля до 08.00 26 апреля, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 474 человека, включая 69 детей", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Отмечается, что за период с 5 марта в Безыменное был эвакуирован 23 461 человек.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов.Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220425/azovstal-1785406883.html
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в мире, мариуполь, донецкая народная республика, россия, игорь конашенков, владимир путин, александр семенов (батальон "восток")
09:09 26.04.2022 (обновлено: 09:23 26.04.2022)
 
За сутки из Мариуполя эвакуировали 474 человека, включая 69 детей

Штаб теробороны: за сутки из Мариуполя эвакуировали почти 500 человек, включая 69 детей

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБеженцы из Мариуполя в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное
Беженцы из Мариуполя в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Беженцы из Мариуполя в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное
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ДОНЕЦК, 26 апр - РИА Новости. Почти 480 человек, включая 69 детей, эвакуировали за минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"За минувшие сутки, с 08.00 25 апреля до 08.00 26 апреля, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 474 человека, включая 69 детей", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
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Отмечается, что за период с 5 марта в Безыменное был эвакуирован 23 461 человек.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов.
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Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
В миреМариупольДонецкая Народная РеспубликаРоссияИгорь КонашенковВладимир ПутинАлександр Семенов (батальон "Восток")
 
 
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