https://ria.ru/20220426/ekonomika-1785576683.html
Патрушев заявил о необходимости структурной перестройки экономики
Патрушев заявил о необходимости структурной перестройки экономики - РИА Новости, 26.04.2022
Патрушев заявил о необходимости структурной перестройки экономики
Главным условием обеспечения экономической безопасности РФ является структурная перестройка экономики на современной технологической основе, заявил секретарь... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T17:02
2022-04-26T17:02
2022-04-26T17:02
экономика
россия
совет безопасности рф
николай патрушев
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Главным условием обеспечения экономической безопасности РФ является структурная перестройка экономики на современной технологической основе, заявил секретарь российского Совбеза Николай Патрушев."Мы не против рыночной экономики и участия в мировых производственных цепочках, но отчетливо сознаем, что Запад позволяет другим странам быть его партнером только тогда, когда ему это выгодно. Поэтому важнейшим условием обеспечения экономической безопасности России является опора на внутренний потенциал страны, структурная перестройка национальной экономики на современной технологической основе", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
https://ria.ru/20220420/sanktsii-1784438712.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, совет безопасности рф, николай патрушев, санкции в отношении россии
Патрушев заявил о необходимости структурной перестройки экономики
Секретарь СБ Патрушев назвал перестройку экономики главным условием безопасности России