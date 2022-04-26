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Патрушев заявил о необходимости структурной перестройки экономики - РИА Новости, 26.04.2022
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Патрушев заявил о необходимости структурной перестройки экономики
Патрушев заявил о необходимости структурной перестройки экономики - РИА Новости, 26.04.2022
Патрушев заявил о необходимости структурной перестройки экономики
Главным условием обеспечения экономической безопасности РФ является структурная перестройка экономики на современной технологической основе, заявил секретарь... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T17:02
2022-04-26T17:02
экономика
россия
совет безопасности рф
николай патрушев
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Главным условием обеспечения экономической безопасности РФ является структурная перестройка экономики на современной технологической основе, заявил секретарь российского Совбеза Николай Патрушев."Мы не против рыночной экономики и участия в мировых производственных цепочках, но отчетливо сознаем, что Запад позволяет другим странам быть его партнером только тогда, когда ему это выгодно. Поэтому важнейшим условием обеспечения экономической безопасности России является опора на внутренний потенциал страны, структурная перестройка национальной экономики на современной технологической основе", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
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экономика, россия, совет безопасности рф, николай патрушев, санкции в отношении россии
17:02 26.04.2022
 
Патрушев заявил о необходимости структурной перестройки экономики

Секретарь СБ Патрушев назвал перестройку экономики главным условием безопасности России

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Главным условием обеспечения экономической безопасности РФ является структурная перестройка экономики на современной технологической основе, заявил секретарь российского Совбеза Николай Патрушев.
"Мы не против рыночной экономики и участия в мировых производственных цепочках, но отчетливо сознаем, что Запад позволяет другим странам быть его партнером только тогда, когда ему это выгодно. Поэтому важнейшим условием обеспечения экономической безопасности России является опора на внутренний потенциал страны, структурная перестройка национальной экономики на современной технологической основе", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
Романо Проди - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
20 апреля, 11:18
Экс-глава ЕК предупредил Запад о последствиях новых санкций против России
 
ЭкономикаРоссияСовет Безопасности РФНиколай ПатрушевСанкции в отношении России
 
 
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