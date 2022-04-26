https://ria.ru/20220426/ekonomika-1785576683.html

Патрушев заявил о необходимости структурной перестройки экономики

Патрушев заявил о необходимости структурной перестройки экономики - РИА Новости, 26.04.2022

Патрушев заявил о необходимости структурной перестройки экономики

Главным условием обеспечения экономической безопасности РФ является структурная перестройка экономики на современной технологической основе, заявил секретарь... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T17:02

2022-04-26T17:02

2022-04-26T17:02

экономика

россия

совет безопасности рф

николай патрушев

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Главным условием обеспечения экономической безопасности РФ является структурная перестройка экономики на современной технологической основе, заявил секретарь российского Совбеза Николай Патрушев."Мы не против рыночной экономики и участия в мировых производственных цепочках, но отчетливо сознаем, что Запад позволяет другим странам быть его партнером только тогда, когда ему это выгодно. Поэтому важнейшим условием обеспечения экономической безопасности России является опора на внутренний потенциал страны, структурная перестройка национальной экономики на современной технологической основе", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".

https://ria.ru/20220420/sanktsii-1784438712.html

россия

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, совет безопасности рф, николай патрушев, санкции в отношении россии