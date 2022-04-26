https://ria.ru/20220426/ekologiya-1785501662.html

Красноярские власти выделят дополнительно более 55 млн рублей на экологию

Красноярские власти выделят дополнительно более 55 млн рублей на экологию - РИА Новости, 26.04.2022

Красноярские власти выделят дополнительно более 55 млн рублей на экологию

Правительство Красноярского края дополнительно выделило из бюджета более 55 миллионов рублей на решение экологических проблем в регионе, таким образом общая... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T13:04

2022-04-26T13:04

2022-04-26T13:22

ужурский район

ермаковский район

общество

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 26 апр - РИА Новости. Правительство Красноярского края дополнительно выделило из бюджета более 55 миллионов рублей на решение экологических проблем в регионе, таким образом общая сумма составила 3,8 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в краевом министерстве экологии и рационального природопользования."На реализацию государственной программы "Охрана окружающей среды. Воспроизводство природных ресурсов" на 2022-2024 годы из краевого бюджета дополнительно выделили 55,2 миллиона рублей. Такое решение сегодня приняли на заседании правительства", - сообщили в пресс-службе."Общая сумма составила 3,8 миллиарда рублей", - уточнила собеседница агентства.Глава министерства Павел Борзых рассказал, что средства распределят по нескольким направлениям. Так, в ближайшие два года дополнительные средства направят на оборудование 1069 контейнерных площадок и приобретение не менее 3 тысяч контейнеров для муниципальных образований края.Средства также направят на приобретение мусоросортировочных линий для Балахтинского и Ужурского районов. После их установки на сортировку будет поступать порядка 30 тысяч тонн твердых коммунальных отходов. Это позволит уменьшить объем захоронения ТКО на 3,6 тысячи тонн в год и увеличить количество вторсырья, направляемого на переработку. Также за счет дополнительно выделенных средств завершится разработка проектно-сметной документации на полигоны твердых коммунальных отходов в Мотыгинском, Шарыповском, Абанском и Ермаковском районах.По данным пресс-службы, также для 29 населенных пунктов края определят границы зон затопления и подтопления.

https://ria.ru/20220414/videonablyudenie-1783491831.html

https://ria.ru/20220414/investitsii-1783446879.html

ужурский район

ермаковский район

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

ужурский район, ермаковский район, общество, красноярский край