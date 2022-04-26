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Тамбовская область получит еще более 1,5 млрд рублей на строительство дорог
Тамбовская область получит еще более 1,5 млрд рублей на строительство дорог - РИА Новости, 26.04.2022
Тамбовская область получит еще более 1,5 млрд рублей на строительство дорог
Тамбовская область получит дополнительно на дорожное строительство более 1,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Свыше 112... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T12:35
2022-04-26T12:35
2022-04-26T12:35
тамбовская область
михаил мишустин
строительство
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ТАМБОВ, 26 апр - РИА Новости. Тамбовская область получит дополнительно на дорожное строительство более 1,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Свыше 112 миллионов рублей направляется на строительство путепровода через железную дорогу на трассе Тамбов – Пенза. Строительство этого путепровода на Рассказовском шоссе позволит решить многолетнюю проблему пробок на железнодорожном переезде.В понедельник в ходе оперативного совещания с вице-премьерами премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ направит дополнительно 120 миллиардов рублей на опережающее развитие автодорожной инфраструктуры.Он напомнил, что по итогам 2021 года удалось отремонтировать рекордный объем дорог и необходимо сохранить темпы строительства."По поручению президента мы выделили дополнительные 120 миллиардов рублей на опережающее развитие автодорожной инфраструктуры. Из них большую часть - 86 миллиардов - получат 63 субъекта РФ и направят их в первую очередь на то, чтобы как можно быстрее привести в нормативное состояние более 2,5 тысяч километров региональных дорог", - сказал Мишустин.В этом году в Тамбовской области в рамках различных программ и проектов запланирован ремонт 160 километров дорог, причём, по словам главы Тамбовской области Максима Егорова, акцент будет сделан на дорогах местного значения.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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михаил мишустин, строительство
ТАМБОВ, 26 апр - РИА Новости. Тамбовская область получит дополнительно на дорожное строительство более 1,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Свыше 112 миллионов рублей направляется на строительство путепровода через железную дорогу на трассе Тамбов – Пенза. Строительство этого путепровода на Рассказовском шоссе позволит решить многолетнюю проблему пробок на железнодорожном переезде.
В понедельник в ходе оперативного совещания с вице-премьерами премьер-министр России Михаил Мишустин
сообщил, что правительство РФ направит дополнительно 120 миллиардов рублей на опережающее развитие автодорожной инфраструктуры.
Он напомнил, что по итогам 2021 года удалось отремонтировать рекордный объем дорог и необходимо сохранить темпы строительства.
"По поручению президента мы выделили дополнительные 120 миллиардов рублей на опережающее развитие автодорожной инфраструктуры. Из них большую часть - 86 миллиардов - получат 63 субъекта РФ и направят их в первую очередь на то, чтобы как можно быстрее привести в нормативное состояние более 2,5 тысяч километров региональных дорог", - сказал Мишустин.
В этом году в Тамбовской области в рамках различных программ и проектов запланирован ремонт 160 километров дорог, причём, по словам главы Тамбовской области Максима Егорова, акцент будет сделан на дорогах местного значения.
"Ремонт и строительство дорог – наш безусловный приоритет. Мы постоянно ведём работу по привлечению дополнительных средств в сферу дорожного строительства. В текущем году мы направляем на ремонт дорог огромные деньги, объём ремонта запланирован очень серьёзный. Очередная федеральная субсидия, вне всяких сомнений, расширит наши возможности для приведения дорог Тамбовской области в нормативное состояние", - отметил Максим Егоров.