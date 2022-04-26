https://ria.ru/20220426/dorogi-1785492763.html

Тамбовская область получит еще более 1,5 млрд рублей на строительство дорог

Тамбовская область получит еще более 1,5 млрд рублей на строительство дорог - РИА Новости, 26.04.2022

Тамбовская область получит еще более 1,5 млрд рублей на строительство дорог

​ Тамбовская область получит дополнительно на дорожное строительство более 1,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Свыше 112... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T12:35

2022-04-26T12:35

2022-04-26T12:35

тамбовская область

михаил мишустин

строительство

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ТАМБОВ, 26 апр - РИА Новости.​ Тамбовская область получит дополнительно на дорожное строительство более 1,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Свыше 112 миллионов рублей направляется на строительство путепровода через железную дорогу на трассе Тамбов – Пенза. Строительство этого путепровода на Рассказовском шоссе позволит решить многолетнюю проблему пробок на железнодорожном переезде.В понедельник в​ ходе оперативного совещания с вице-премьерами​ премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ направит дополнительно 120 миллиардов рублей на опережающее развитие автодорожной инфраструктуры.Он напомнил, что по итогам 2021 года удалось отремонтировать рекордный объем дорог и необходимо сохранить темпы строительства."По поручению президента мы выделили дополнительные 120 миллиардов рублей на опережающее развитие автодорожной инфраструктуры. Из них большую часть - 86 миллиардов - получат 63 субъекта РФ и направят их в первую очередь на то, чтобы как можно быстрее привести в нормативное состояние более 2,5 тысяч километров региональных дорог", - сказал Мишустин.В этом году в Тамбовской области в рамках различных программ и проектов запланирован ремонт 160 километров дорог, причём, по словам главы Тамбовской области Максима Егорова, акцент будет сделан на дорогах местного значения.

https://ria.ru/20220413/programma-1783360801.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

михаил мишустин, строительство