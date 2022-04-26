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Силы ДНР за сутки уничтожили 39 украинских националистов - РИА Новости, 26.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220426/dnr-1785611827.html
Силы ДНР за сутки уничтожили 39 украинских националистов
Силы ДНР за сутки уничтожили 39 украинских националистов - РИА Новости, 26.04.2022
Силы ДНР за сутки уничтожили 39 украинских националистов
Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что силы ДНР за сутки уничтожили 39 украинских националистов и девять огневых точек. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T19:19
2022-04-26T19:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 26 апр - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что силы ДНР за сутки уничтожили 39 украинских националистов и девять огневых точек."С начала текущих суток, наши военнослужащие уничтожили 39 украинских националистов, девять огневых точек, одну 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика", одну БМП и один бронетранспортёр", - сообщила Народная милиция в своем Telegram-канале.Кроме того, отмечается, что силы ДНР захватили один бронетранспортер и два грузовых транспортных средства.Украинские войска с начала суток выпустили более 200 снарядов и мин по районам восьми населенных пунктов Донецкой народной республики, сообщила Народная милиция ДНР."С начала текущих суток противник выпустил более 200 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 122-мм ствольной артиллерии и 120-мм миномётов", - говорится в сообщении.Отмечается, что "под обстрелы попали районы восьми населённых пунктов республики".Трое военнослужащих Донецкой народной республики погибли, 22 получили ранения за минувшие сутки, говорится в сообщении Народной милиции ДНР."С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость трое защитников Донецкой народной республики погибли при исполнении воинского долга и двадцать два получили ранения", - сообщили в ведомстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html
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в мире, донецкая народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр
19:19 26.04.2022 (обновлено: 19:22 26.04.2022)
 
Силы ДНР за сутки уничтожили 39 украинских националистов

Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении 39 украинских националистов за сутки

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР в Мариуполе
Бойцы Народной милиции ДНР в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бойцы Народной милиции ДНР в Мариуполе
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ДОНЕЦК, 26 апр - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что силы ДНР за сутки уничтожили 39 украинских националистов и девять огневых точек.
"С начала текущих суток, наши военнослужащие уничтожили 39 украинских националистов, девять огневых точек, одну 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика", одну БМП и один бронетранспортёр", - сообщила Народная милиция в своем Telegram-канале.
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Кроме того, отмечается, что силы ДНР захватили один бронетранспортер и два грузовых транспортных средства.
Украинские войска с начала суток выпустили более 200 снарядов и мин по районам восьми населенных пунктов Донецкой народной республики, сообщила Народная милиция ДНР.
"С начала текущих суток противник выпустил более 200 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 122-мм ствольной артиллерии и 120-мм миномётов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "под обстрелы попали районы восьми населённых пунктов республики".
Трое военнослужащих Донецкой народной республики погибли, 22 получили ранения за минувшие сутки, говорится в сообщении Народной милиции ДНР.
"С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость трое защитников Донецкой народной республики погибли при исполнении воинского долга и двадцать два получили ранения", - сообщили в ведомстве.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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