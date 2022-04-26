https://ria.ru/20220426/dnr-1785611827.html

Силы ДНР за сутки уничтожили 39 украинских националистов

Силы ДНР за сутки уничтожили 39 украинских националистов - РИА Новости, 26.04.2022

Силы ДНР за сутки уничтожили 39 украинских националистов

Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что силы ДНР за сутки уничтожили 39 украинских националистов и девять огневых точек. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T19:19

2022-04-26T19:19

2022-04-26T19:22

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 26 апр - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что силы ДНР за сутки уничтожили 39 украинских националистов и девять огневых точек."С начала текущих суток, наши военнослужащие уничтожили 39 украинских националистов, девять огневых точек, одну 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика", одну БМП и один бронетранспортёр", - сообщила Народная милиция в своем Telegram-канале.Кроме того, отмечается, что силы ДНР захватили один бронетранспортер и два грузовых транспортных средства.Украинские войска с начала суток выпустили более 200 снарядов и мин по районам восьми населенных пунктов Донецкой народной республики, сообщила Народная милиция ДНР."С начала текущих суток противник выпустил более 200 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 122-мм ствольной артиллерии и 120-мм миномётов", - говорится в сообщении.Отмечается, что "под обстрелы попали районы восьми населённых пунктов республики".Трое военнослужащих Донецкой народной республики погибли, 22 получили ранения за минувшие сутки, говорится в сообщении Народной милиции ДНР."С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость трое защитников Донецкой народной республики погибли при исполнении воинского долга и двадцать два получили ранения", - сообщили в ведомстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр