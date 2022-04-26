https://ria.ru/20220426/deti-1785525452.html

В Генпрокуратуре назвали вопрос соблюдения прав детей-сирот приоритетным

В Генпрокуратуре назвали вопрос соблюдения прав детей-сирот приоритетным - РИА Новости, 26.04.2022

В Генпрокуратуре назвали вопрос соблюдения прав детей-сирот приоритетным

Вопросы соблюдения прав детей из приютов и детдомов, в том числе эвакуированных из ДНР, ЛНР и с Украины, будут решаться в приоритетном порядке, говорится в... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T14:28

2022-04-26T14:28

2022-04-26T14:28

в мире

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

генеральная прокуратура рф

игорь краснов

общество

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Вопросы соблюдения прав детей из приютов и детдомов, в том числе эвакуированных из ДНР, ЛНР и с Украины, будут решаться в приоритетном порядке, говорится в докладе генпрокурора о состоянии законности и правопорядка в России за 2021 год (есть в распоряжении РИА Новости)."Вопросы соблюдения прав детей и подростков, находящихся в приютах, детских домах, реабилитационных центрах, в том числе эвакуированных с территорий Донецкой, Луганской народных республик и Украины, будут решаться в приоритетном порядке",- отмечается в документе.

https://ria.ru/20220426/deti-1785445267.html

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, генеральная прокуратура рф, игорь краснов, общество