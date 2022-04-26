https://ria.ru/20220426/deti-1785525452.html
В Генпрокуратуре назвали вопрос соблюдения прав детей-сирот приоритетным
В Генпрокуратуре назвали вопрос соблюдения прав детей-сирот приоритетным - РИА Новости, 26.04.2022
В Генпрокуратуре назвали вопрос соблюдения прав детей-сирот приоритетным
Вопросы соблюдения прав детей из приютов и детдомов, в том числе эвакуированных из ДНР, ЛНР и с Украины, будут решаться в приоритетном порядке, говорится в... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T14:28
2022-04-26T14:28
2022-04-26T14:28
в мире
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
генеральная прокуратура рф
игорь краснов
общество
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Вопросы соблюдения прав детей из приютов и детдомов, в том числе эвакуированных из ДНР, ЛНР и с Украины, будут решаться в приоритетном порядке, говорится в докладе генпрокурора о состоянии законности и правопорядка в России за 2021 год (есть в распоряжении РИА Новости)."Вопросы соблюдения прав детей и подростков, находящихся в приютах, детских домах, реабилитационных центрах, в том числе эвакуированных с территорий Донецкой, Луганской народных республик и Украины, будут решаться в приоритетном порядке",- отмечается в документе.
https://ria.ru/20220426/deti-1785445267.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, генеральная прокуратура рф, игорь краснов, общество
В Генпрокуратуре назвали вопрос соблюдения прав детей-сирот приоритетным
Генпрокуратура: соблюдение прав детей-сирот, в том числе из Донбасса, будет приоритетом