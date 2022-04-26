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В Генпрокуратуре назвали вопрос соблюдения прав детей-сирот приоритетным - РИА Новости, 26.04.2022
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В Генпрокуратуре назвали вопрос соблюдения прав детей-сирот приоритетным
В Генпрокуратуре назвали вопрос соблюдения прав детей-сирот приоритетным - РИА Новости, 26.04.2022
В Генпрокуратуре назвали вопрос соблюдения прав детей-сирот приоритетным
Вопросы соблюдения прав детей из приютов и детдомов, в том числе эвакуированных из ДНР, ЛНР и с Украины, будут решаться в приоритетном порядке, говорится в... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T14:28
2022-04-26T14:28
в мире
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
генеральная прокуратура рф
игорь краснов
общество
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Вопросы соблюдения прав детей из приютов и детдомов, в том числе эвакуированных из ДНР, ЛНР и с Украины, будут решаться в приоритетном порядке, говорится в докладе генпрокурора о состоянии законности и правопорядка в России за 2021 год (есть в распоряжении РИА Новости)."Вопросы соблюдения прав детей и подростков, находящихся в приютах, детских домах, реабилитационных центрах, в том числе эвакуированных с территорий Донецкой, Луганской народных республик и Украины, будут решаться в приоритетном порядке",- отмечается в документе.
https://ria.ru/20220426/deti-1785445267.html
украина
донецкая народная республика
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в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, генеральная прокуратура рф, игорь краснов, общество
14:28 26.04.2022
 
В Генпрокуратуре назвали вопрос соблюдения прав детей-сирот приоритетным

Генпрокуратура: соблюдение прав детей-сирот, в том числе из Донбасса, будет приоритетом

© РИА Новости / Антон УницынДети в школе
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Антон Уницын
Дети в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Вопросы соблюдения прав детей из приютов и детдомов, в том числе эвакуированных из ДНР, ЛНР и с Украины, будут решаться в приоритетном порядке, говорится в докладе генпрокурора о состоянии законности и правопорядка в России за 2021 год (есть в распоряжении РИА Новости).
"Вопросы соблюдения прав детей и подростков, находящихся в приютах, детских домах, реабилитационных центрах, в том числе эвакуированных с территорий Донецкой, Луганской народных республик и Украины, будут решаться в приоритетном порядке",- отмечается в документе.
Автобус с табличками Эвакуация и Дети - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
09:54
В России находятся порядка 1,7 тысячи детей-сирот из Донбасса
 
В миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаГенеральная прокуратура РФИгорь КрасновОбщество
 
 
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