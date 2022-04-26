https://ria.ru/20220426/demontazh-1785635751.html

В Киеве демонтировали монумент российскому и украинскому рабочим

В Киеве демонтировали монумент российскому и украинскому рабочим - РИА Новости, 26.04.2022

В Киеве демонтировали монумент российскому и украинскому рабочим

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил во вторник, что монумент украинскому и российскому рабочим в столице Украины демонтирован. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T22:06

2022-04-26T22:06

2022-04-26T22:06

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виталий кличко

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил во вторник, что монумент украинскому и российскому рабочим в столице Украины демонтирован.Ранее во вторник украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщило, что в Киеве приступили к демонтажу монумента российскому и украинскому рабочим под аркой Дружбы народов. Позже Кличко заявил, что саму арку планируется переименовать, теперь она будет называться аркой свободы украинского народа.Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

https://ria.ru/20220425/pamyatnik-1785277432.html

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Ольга Филиппова

в мире, украина, россия, киев, виталий кличко