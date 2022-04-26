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В Киеве демонтировали монумент российскому и украинскому рабочим - РИА Новости, 26.04.2022
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В Киеве демонтировали монумент российскому и украинскому рабочим
В Киеве демонтировали монумент российскому и украинскому рабочим - РИА Новости, 26.04.2022
В Киеве демонтировали монумент российскому и украинскому рабочим
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил во вторник, что монумент украинскому и российскому рабочим в столице Украины демонтирован. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T22:06
2022-04-26T22:06
в мире
украина
россия
киев
виталий кличко
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил во вторник, что монумент украинскому и российскому рабочим в столице Украины демонтирован.Ранее во вторник украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщило, что в Киеве приступили к демонтажу монумента российскому и украинскому рабочим под аркой Дружбы народов. Позже Кличко заявил, что саму арку планируется переименовать, теперь она будет называться аркой свободы украинского народа.Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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в мире, украина, россия, киев, виталий кличко
22:06 26.04.2022
 
В Киеве демонтировали монумент российскому и украинскому рабочим

В Киеве демонтировали монумент российскому и украинскому рабочим

© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкАрка Дружбы народов в Крещатом парке в Киеве
Арка Дружбы народов в Крещатом парке в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Арка Дружбы народов в Крещатом парке в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил во вторник, что монумент украинскому и российскому рабочим в столице Украины демонтирован.
Ранее во вторник украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщило, что в Киеве приступили к демонтажу монумента российскому и украинскому рабочим под аркой Дружбы народов. Позже Кличко заявил, что саму арку планируется переименовать, теперь она будет называться аркой свободы украинского народа.
"Не без труда, но советскую скульптуру двух рабочих (символ воссоединения Украины и России) под вечер таки демонтировали", - написал Кличко в Telegram-канале.
Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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