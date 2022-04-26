https://ria.ru/20220426/delo-1785612973.html

СК ПМР возбудил дело из-за диверсии на аэродроме в Тирасполе

СК ПМР возбудил дело из-за диверсии на аэродроме в Тирасполе - РИА Новости, 26.04.2022

СК ПМР возбудил дело из-за диверсии на аэродроме в Тирасполе

Следственный комитет непризнанной Приднестровской Молдавской республики возбудил уголовное дело по факту диверсии на аэродроме в Тирасполе, сообщила... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T19:24

2022-04-26T19:24

2022-04-26T19:24

в мире

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ТИРАСПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Следственный комитет непризнанной Приднестровской Молдавской республики возбудил уголовное дело по факту диверсии на аэродроме в Тирасполе, сообщила пресс-служба СК ПМР.Отмечается, что в понедельник примерно в 23.30 (совпадает с мск) на авиационной площадке войсковой части министерства обороны ПМР произошел взрыв.По предварительным данным, диверсия была произведена с помощью использования летательного аппарата, предположительно дрона, сбросившего на территорию части два взрывных устройства. Жертв и разрушений нет. Осколками поврежден капот и боковое стекло находившегося в непосредственной близости автомобиля ЗИЛ-131.Проводятся следственные действия, назначены специальные экспертизы.

https://ria.ru/20220426/pridnestrove-1785549925.html

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире