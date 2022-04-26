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СК ПМР возбудил дело из-за диверсии на аэродроме в Тирасполе - РИА Новости, 26.04.2022
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СК ПМР возбудил дело из-за диверсии на аэродроме в Тирасполе
СК ПМР возбудил дело из-за диверсии на аэродроме в Тирасполе - РИА Новости, 26.04.2022
СК ПМР возбудил дело из-за диверсии на аэродроме в Тирасполе
Следственный комитет непризнанной Приднестровской Молдавской республики возбудил уголовное дело по факту диверсии на аэродроме в Тирасполе, сообщила... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T19:24
2022-04-26T19:24
в мире
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ТИРАСПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Следственный комитет непризнанной Приднестровской Молдавской республики возбудил уголовное дело по факту диверсии на аэродроме в Тирасполе, сообщила пресс-служба СК ПМР.Отмечается, что в понедельник примерно в 23.30 (совпадает с мск) на авиационной площадке войсковой части министерства обороны ПМР произошел взрыв.По предварительным данным, диверсия была произведена с помощью использования летательного аппарата, предположительно дрона, сбросившего на территорию части два взрывных устройства. Жертв и разрушений нет. Осколками поврежден капот и боковое стекло находившегося в непосредственной близости автомобиля ЗИЛ-131.Проводятся следственные действия, назначены специальные экспертизы.
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в мире
19:24 26.04.2022
 
СК ПМР возбудил дело из-за диверсии на аэродроме в Тирасполе

Следственный комитет ПМР возбудил дело из-за диверсии на аэродроме в Тирасполе

© SputnikАвтомобиль полиции в Тирасполе
Автомобиль полиции в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© Sputnik
Автомобиль полиции в Тирасполе. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Следственный комитет непризнанной Приднестровской Молдавской республики возбудил уголовное дело по факту диверсии на аэродроме в Тирасполе, сообщила пресс-служба СК ПМР.
Отмечается, что в понедельник примерно в 23.30 (совпадает с мск) на авиационной площадке войсковой части министерства обороны ПМР произошел взрыв.
"По данному факту в Военном следственном управлении СК ПМР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 277 УК ПМР (диверсия)", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, диверсия была произведена с помощью использования летательного аппарата, предположительно дрона, сбросившего на территорию части два взрывных устройства. Жертв и разрушений нет. Осколками поврежден капот и боковое стекло находившегося в непосредственной близости автомобиля ЗИЛ-131.
Проводятся следственные действия, назначены специальные экспертизы.
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