https://ria.ru/20220426/bezopasnost-1785583617.html

В Липецкой области в майские праздники усилят меры безопасности

В Липецкой области в майские праздники усилят меры безопасности - РИА Новости, 26.04.2022

В Липецкой области в майские праздники усилят меры безопасности

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поручил усилить меры безопасности в дни предстоящих майских праздников, сообщает пресс-служба областной... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T17:25

2022-04-26T17:25

2022-04-26T17:25

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 26 апр – РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поручил усилить меры безопасности в дни предстоящих майских праздников, сообщает пресс-служба областной администрации. "Мы стремимся к тому, чтобы праздничные мероприятия с участием большого числа жителей в Липецкой области прошли без каких-либо происшествий. Радует то, что в этом году мы можем провести все культурно-массовые мероприятия в традиционном формате, эпидемиологическая обстановка в регионе это позволяет. И вопросы безопасности в этом случае, безусловно, являются приоритетными", – сказал Артамонов.Также разработан комплекс дополнительных межведомственных мер по противодействию террористическим и экстремистским угрозам на транспорте и на объектах топливно-энергетического комплекса.

https://ria.ru/20220425/flag-1785273396.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов