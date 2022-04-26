https://ria.ru/20220426/bezopasnost-1785583617.html
В Липецкой области в майские праздники усилят меры безопасности
В Липецкой области в майские праздники усилят меры безопасности - РИА Новости, 26.04.2022
В Липецкой области в майские праздники усилят меры безопасности
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поручил усилить меры безопасности в дни предстоящих майских праздников, сообщает пресс-служба областной... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T17:25
2022-04-26T17:25
2022-04-26T17:25
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 26 апр – РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поручил усилить меры безопасности в дни предстоящих майских праздников, сообщает пресс-служба областной администрации. "Мы стремимся к тому, чтобы праздничные мероприятия с участием большого числа жителей в Липецкой области прошли без каких-либо происшествий. Радует то, что в этом году мы можем провести все культурно-массовые мероприятия в традиционном формате, эпидемиологическая обстановка в регионе это позволяет. И вопросы безопасности в этом случае, безусловно, являются приоритетными", – сказал Артамонов.Также разработан комплекс дополнительных межведомственных мер по противодействию террористическим и экстремистским угрозам на транспорте и на объектах топливно-энергетического комплекса.
https://ria.ru/20220425/flag-1785273396.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов