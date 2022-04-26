https://ria.ru/20220426/bezopasnost-1785569412.html
В Ульяновской области проверят безопасность образовательных учреждений
В Ульяновской области проверят безопасность образовательных учреждений - РИА Новости, 26.04.2022
В Ульяновской области проверят безопасность образовательных учреждений
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских после ЧП в детском саду, где преступник убил трех человек, поручил проверить безопасность во всех образовательных РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T16:44
2022-04-26T16:44
2022-04-26T18:55
происшествия
ульяновская область
россия
стрельба в детском саду в ульяновской области
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 26 апр - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских после ЧП в детском саду, где преступник убил трех человек, поручил проверить безопасность во всех образовательных учреждениях региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного правительства.Во вторник при стрельбе в детском саду в поселке Вешкайма Ульяновской области погибли двое детей и воспитатель, ранена младший воспитатель, ей оказывают помощь. СК РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве, на месте работают следователи и криминалисты."Губернатор поручил начать комплексную проверку проверки безопасности образовательных учреждений региона", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220426/strelba-1785561714.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ульяновская область, россия, стрельба в детском саду в ульяновской области, следственный комитет россии (ск рф)
16:44 26.04.2022 (обновлено: 18:55 26.04.2022)
В Ульяновской области проверят безопасность образовательных учреждений
В Ульяновской области проверят безопасность образовательных учреждений после ЧП в детсаду