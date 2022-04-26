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В Ульяновской области проверят безопасность образовательных учреждений - РИА Новости, 26.04.2022
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В Ульяновской области проверят безопасность образовательных учреждений
В Ульяновской области проверят безопасность образовательных учреждений - РИА Новости, 26.04.2022
В Ульяновской области проверят безопасность образовательных учреждений
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских после ЧП в детском саду, где преступник убил трех человек, поручил проверить безопасность во всех образовательных РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T16:44
2022-04-26T18:55
происшествия
ульяновская область
россия
стрельба в детском саду в ульяновской области
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 26 апр - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских после ЧП в детском саду, где преступник убил трех человек, поручил проверить безопасность во всех образовательных учреждениях региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного правительства.Во вторник при стрельбе в детском саду в поселке Вешкайма Ульяновской области погибли двое детей и воспитатель, ранена младший воспитатель, ей оказывают помощь. СК РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве, на месте работают следователи и криминалисты."Губернатор поручил начать комплексную проверку проверки безопасности образовательных учреждений региона", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, ульяновская область, россия, стрельба в детском саду в ульяновской области, следственный комитет россии (ск рф)
16:44 26.04.2022 (обновлено: 18:55 26.04.2022)
 
В Ульяновской области проверят безопасность образовательных учреждений

В Ульяновской области проверят безопасность образовательных учреждений после ЧП в детсаду

© РИА Новости / Сергей Ивлев / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии у детского сада "Рябинка" в поселке Вешкайма, где произошла стрельба
Сотрудники Росгвардии у детского сада Рябинка в поселке Вешкайма, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Сергей Ивлев
Перейти в фотобанк
Сотрудники Росгвардии у детского сада "Рябинка" в поселке Вешкайма, где произошла стрельба
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 26 апр - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских после ЧП в детском саду, где преступник убил трех человек, поручил проверить безопасность во всех образовательных учреждениях региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного правительства.
Во вторник при стрельбе в детском саду в поселке Вешкайма Ульяновской области погибли двое детей и воспитатель, ранена младший воспитатель, ей оказывают помощь. СК РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве, на месте работают следователи и криминалисты.
"Губернатор поручил начать комплексную проверку проверки безопасности образовательных учреждений региона", - сказал собеседник агентства.
Сотрудники полиции и МЧС у детского сада Рябинка в поселке Вешкайма, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
Вчера, 16:18
В ульяновском детсаду, где мужчина устроил стрельбу, не было охраны
 
ПроисшествияУльяновская областьРоссияСтрельба в детском саду в Ульяновской областиСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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