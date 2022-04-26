https://ria.ru/20220426/bezopasnost-1785569412.html

В Ульяновской области проверят безопасность образовательных учреждений

В Ульяновской области проверят безопасность образовательных учреждений - РИА Новости, 26.04.2022

В Ульяновской области проверят безопасность образовательных учреждений

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских после ЧП в детском саду, где преступник убил трех человек, поручил проверить безопасность во всех образовательных РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T16:44

2022-04-26T16:44

2022-04-26T18:55

происшествия

ульяновская область

россия

стрельба в детском саду в ульяновской области

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 26 апр - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских после ЧП в детском саду, где преступник убил трех человек, поручил проверить безопасность во всех образовательных учреждениях региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного правительства.Во вторник при стрельбе в детском саду в поселке Вешкайма Ульяновской области погибли двое детей и воспитатель, ранена младший воспитатель, ей оказывают помощь. СК РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве, на месте работают следователи и криминалисты."Губернатор поручил начать комплексную проверку проверки безопасности образовательных учреждений региона", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220426/strelba-1785561714.html

ульяновская область

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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Ольга Филиппова

происшествия, ульяновская область, россия, стрельба в детском саду в ульяновской области, следственный комитет россии (ск рф)