https://ria.ru/20220426/benivalid-1785588757.html

Бенивалид: Запад вмешивается в дела Ливии

Бенивалид: Запад вмешивается в дела Ливии - РИА Новости, 26.04.2022

Бенивалид: Запад вмешивается в дела Ливии

Запад вмешивается во внутренние дела Ливии, это касается и избирательных процессов, считает председатель Союза ливийской национальной инициативы, независимый... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T18:06

2022-04-26T18:06

2022-04-26T18:06

ливия

россия

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Запад вмешивается во внутренние дела Ливии, это касается и избирательных процессов, считает председатель Союза ливийской национальной инициативы, независимый кандидат в депутаты парламента Ливии Верфалли Мофтах Бенивалид.В ходе пресс-конференции, организованной МИА "Россия сегодня", ливийский политик отметил, что развитию Ливии мешает "грубое западное вмешательство", при этом Россию, подчеркнул он, народ не воспринимает как империалистическую страну. Он призвал Россию "начать новое сотрудничество путем поддержки патриотических сил в Ливии".Кандидат подчеркнул, что сильным и широко представленным в Ливии является движение Сейф аль-Ислама Каддафи."Есть еще указания со стороны США, со стороны Франции с тем, чтобы лишить этого кандидата возможность принять участие в выборах. Я считаю, что ливийский народ не промолчит, не позволит этим внешним силам диктовать, как нам себя вести - кого выбирать, кого не выбирать", - сказал Бенивалид.В то же время он заявил, что ливийцы выступают против любых формирований и вооруженных сил на территории страны.После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет в стране происходило противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, заседавшего в Триполи на западе страны, и властями на востоке Ливии, которые поддерживала ЛНА под командованием маршала Халифы Хафтара.Форум ливийского политического диалога под эгидой ООН в начале февраля 2021 года в Женеве избрал переходную исполнительную власть Ливии, которая была руководить страной до всеобщих выборов, назначенных на 24 декабря минувшего года.В минувшем декабре Верховная избирательная комиссия Ливии предложила парламенту перенести президентские выборы, которые должны были состояться 24 декабря 2021 года. Комиссия отметила, что технически готова провести выборы, однако ввиду форс-мажора не смогла вовремя объявить итоговый список кандидатов, допущенных к выборам.Глава Верховной избирательной комиссии Ливии Имад ас-Саих ранее заявил, что подготовка к новой дате проведения президентских выборов "может занять от шести до восьми месяцев".В декабре Верховная избирательная комиссия Ливии предложила парламенту перенести президентские выборы, которые должны были состояться 24 декабря 2021 года. Комиссия отметила, что технически готова провести выборы, однако ввиду форс-мажора не смогла вовремя объявить итоговый список кандидатов, допущенных к выборам.

https://ria.ru/20220302/liviya-1776072964.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220418/liviya-1784118507.html

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россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ливия, россия