Рейтинг@Mail.ru
Бенивалид: Запад вмешивается в дела Ливии - РИА Новости, 26.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220426/benivalid-1785588757.html
Бенивалид: Запад вмешивается в дела Ливии
Бенивалид: Запад вмешивается в дела Ливии - РИА Новости, 26.04.2022
Бенивалид: Запад вмешивается в дела Ливии
Запад вмешивается во внутренние дела Ливии, это касается и избирательных процессов, считает председатель Союза ливийской национальной инициативы, независимый... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T18:06
2022-04-26T18:06
ливия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785594269_0:14:3594:2036_1920x0_80_0_0_85a8a6f44cd4575ebdbc09b93c303db8.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Запад вмешивается во внутренние дела Ливии, это касается и избирательных процессов, считает председатель Союза ливийской национальной инициативы, независимый кандидат в депутаты парламента Ливии Верфалли Мофтах Бенивалид.В ходе пресс-конференции, организованной МИА "Россия сегодня", ливийский политик отметил, что развитию Ливии мешает "грубое западное вмешательство", при этом Россию, подчеркнул он, народ не воспринимает как империалистическую страну. Он призвал Россию "начать новое сотрудничество путем поддержки патриотических сил в Ливии".Кандидат подчеркнул, что сильным и широко представленным в Ливии является движение Сейф аль-Ислама Каддафи."Есть еще указания со стороны США, со стороны Франции с тем, чтобы лишить этого кандидата возможность принять участие в выборах. Я считаю, что ливийский народ не промолчит, не позволит этим внешним силам диктовать, как нам себя вести - кого выбирать, кого не выбирать", - сказал Бенивалид.В то же время он заявил, что ливийцы выступают против любых формирований и вооруженных сил на территории страны.После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет в стране происходило противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, заседавшего в Триполи на западе страны, и властями на востоке Ливии, которые поддерживала ЛНА под командованием маршала Халифы Хафтара.Форум ливийского политического диалога под эгидой ООН в начале февраля 2021 года в Женеве избрал переходную исполнительную власть Ливии, которая была руководить страной до всеобщих выборов, назначенных на 24 декабря минувшего года.В минувшем декабре Верховная избирательная комиссия Ливии предложила парламенту перенести президентские выборы, которые должны были состояться 24 декабря 2021 года. Комиссия отметила, что технически готова провести выборы, однако ввиду форс-мажора не смогла вовремя объявить итоговый список кандидатов, допущенных к выборам.Глава Верховной избирательной комиссии Ливии Имад ас-Саих ранее заявил, что подготовка к новой дате проведения президентских выборов "может занять от шести до восьми месяцев".В декабре Верховная избирательная комиссия Ливии предложила парламенту перенести президентские выборы, которые должны были состояться 24 декабря 2021 года. Комиссия отметила, что технически готова провести выборы, однако ввиду форс-мажора не смогла вовремя объявить итоговый список кандидатов, допущенных к выборам.
https://ria.ru/20220302/liviya-1776072964.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220418/liviya-1784118507.html
ливия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785594269_432:0:3163:2048_1920x0_80_0_0_afe58d473bb73ed82c70b68645da22c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ливия, россия
18:06 26.04.2022
 

Бенивалид: Запад вмешивается в дела Ливии

© AFP 2022 / Mahmud TurkiaЛюди на набережной Триполи в Ливии
Люди на набережной Триполи в Ливии - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© AFP 2022 / Mahmud Turkia
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Запад вмешивается во внутренние дела Ливии, это касается и избирательных процессов, считает председатель Союза ливийской национальной инициативы, независимый кандидат в депутаты парламента Ливии Верфалли Мофтах Бенивалид.
В ходе пресс-конференции, организованной МИА "Россия сегодня", ливийский политик отметил, что развитию Ливии мешает "грубое западное вмешательство", при этом Россию, подчеркнул он, народ не воспринимает как империалистическую страну. Он призвал Россию "начать новое сотрудничество путем поддержки патриотических сил в Ливии".
Кандидат подчеркнул, что сильным и широко представленным в Ливии является движение Сейф аль-Ислама Каддафи.
"Есть еще указания со стороны США, со стороны Франции с тем, чтобы лишить этого кандидата возможность принять участие в выборах. Я считаю, что ливийский народ не промолчит, не позволит этим внешним силам диктовать, как нам себя вести - кого выбирать, кого не выбирать", - сказал Бенивалид.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 16:07
В МИД приветствовали формирование нового правительства Ливии
В то же время он заявил, что ливийцы выступают против любых формирований и вооруженных сил на территории страны.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет в стране происходило противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, заседавшего в Триполи на западе страны, и властями на востоке Ливии, которые поддерживала ЛНА под командованием маршала Халифы Хафтара.
Форум ливийского политического диалога под эгидой ООН в начале февраля 2021 года в Женеве избрал переходную исполнительную власть Ливии, которая была руководить страной до всеобщих выборов, назначенных на 24 декабря минувшего года.
В минувшем декабре Верховная избирательная комиссия Ливии предложила парламенту перенести президентские выборы, которые должны были состояться 24 декабря 2021 года. Комиссия отметила, что технически готова провести выборы, однако ввиду форс-мажора не смогла вовремя объявить итоговый список кандидатов, допущенных к выборам.
Работник на нефтеперерабатывающем заводе Брега, восточная Ливия. 26 февраля 2011 - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
18 апреля, 15:08В мире
В Ливии заявили, что не смогут нарастить поставки нефти и газа в Европу
Глава Верховной избирательной комиссии Ливии Имад ас-Саих ранее заявил, что подготовка к новой дате проведения президентских выборов "может занять от шести до восьми месяцев".
В декабре Верховная избирательная комиссия Ливии предложила парламенту перенести президентские выборы, которые должны были состояться 24 декабря 2021 года. Комиссия отметила, что технически готова провести выборы, однако ввиду форс-мажора не смогла вовремя объявить итоговый список кандидатов, допущенных к выборам.
 
ЛивияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала