15:44 26.04.2022 (обновлено: 16:19 26.04.2022)
Украина не готова полностью разрывать связи с Белоруссией, заявил Арестович
Арестович: Украине необходимы дизельное топливо и электроэнергия из Белоруссии
© Фото : alexey.arestovich/FacebookАлексей Арестович
© Фото : alexey.arestovich/Facebook
Алексей Арестович. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Киев пока не готов к полному разрыву экономических связей с Белоруссией, Украине необходимы дизтопливо и электроэнергия.
"Еще остались экономические связи... Беларусь дает существенные, критически необходимые для нас ресурсы, те же дизтопливо, электричество и так далее. Пока мы не готовы к разрыву этих связей, мы будем их сохранять, в том числе, путем ведения осторожной политики в отношении Белоруссии. Любой неосторожный шаг на белорусском направлении кидает Лукашенко в объятия РФ", - сказал Арестович в эфире euroradio.
После начала Россией военной спецоперации по демилитаризации Украины 24 февраля Киев неоднократно призывал к введению санкций против РФ и Белоруссии. В частности, на Украине начали конфискацию белорусских вагонов. Страны Запада обвинили Минск в поддержке российской военной спецоперации на Украине и расширили санкции против него.
Арестович ранее призвал устроить "рельсовую войну" на юге Украины и в Белоруссии, уничтожать пути переброски сил России. Генпрокуратура Белоруссии возбудила против него уголовное дело за публичные призывы к терактам. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Украина 23-24 февраля планировала нанесение удара с четырех точек по Белоруссии.