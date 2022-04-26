https://ria.ru/20220426/belorussiya-1785550893.html

Украина не готова полностью разрывать связи с Белоруссией, заявил Арестович

Украина не готова полностью разрывать связи с Белоруссией, заявил Арестович - РИА Новости, 26.04.2022

Украина не готова полностью разрывать связи с Белоруссией, заявил Арестович

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Киев пока не готов к полному разрыву экономических связей с Белоруссией, Украине... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T15:44

2022-04-26T15:44

2022-04-26T16:19

обострение ситуации в днр и лнр

украина

в мире

белоруссия

алексей арестович

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Киев пока не готов к полному разрыву экономических связей с Белоруссией, Украине необходимы дизтопливо и электроэнергия."Еще остались экономические связи... Беларусь дает существенные, критически необходимые для нас ресурсы, те же дизтопливо, электричество и так далее. Пока мы не готовы к разрыву этих связей, мы будем их сохранять, в том числе, путем ведения осторожной политики в отношении Белоруссии. Любой неосторожный шаг на белорусском направлении кидает Лукашенко в объятия РФ", - сказал Арестович в эфире euroradio.После начала Россией военной спецоперации по демилитаризации Украины 24 февраля Киев неоднократно призывал к введению санкций против РФ и Белоруссии. В частности, на Украине начали конфискацию белорусских вагонов. Страны Запада обвинили Минск в поддержке российской военной спецоперации на Украине и расширили санкции против него.Арестович ранее призвал устроить "рельсовую войну" на юге Украины и в Белоруссии, уничтожать пути переброски сил России. Генпрокуратура Белоруссии возбудила против него уголовное дело за публичные призывы к терактам. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Украина 23-24 февраля планировала нанесение удара с четырех точек по Белоруссии.

https://ria.ru/20220425/natsionalizatsiya-1785294743.html

https://ria.ru/20220407/ukraina-1782260727.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, белоруссия, алексей арестович , ситуация в днр и лнр