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Украина не готова полностью разрывать связи с Белоруссией, заявил Арестович - РИА Новости, 26.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220426/belorussiya-1785550893.html
Украина не готова полностью разрывать связи с Белоруссией, заявил Арестович
Украина не готова полностью разрывать связи с Белоруссией, заявил Арестович - РИА Новости, 26.04.2022
Украина не готова полностью разрывать связи с Белоруссией, заявил Арестович
Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Киев пока не готов к полному разрыву экономических связей с Белоруссией, Украине... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T15:44
2022-04-26T16:19
обострение ситуации в днр и лнр
украина
в мире
белоруссия
алексей арестович
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Киев пока не готов к полному разрыву экономических связей с Белоруссией, Украине необходимы дизтопливо и электроэнергия."Еще остались экономические связи... Беларусь дает существенные, критически необходимые для нас ресурсы, те же дизтопливо, электричество и так далее. Пока мы не готовы к разрыву этих связей, мы будем их сохранять, в том числе, путем ведения осторожной политики в отношении Белоруссии. Любой неосторожный шаг на белорусском направлении кидает Лукашенко в объятия РФ", - сказал Арестович в эфире euroradio.После начала Россией военной спецоперации по демилитаризации Украины 24 февраля Киев неоднократно призывал к введению санкций против РФ и Белоруссии. В частности, на Украине начали конфискацию белорусских вагонов. Страны Запада обвинили Минск в поддержке российской военной спецоперации на Украине и расширили санкции против него.Арестович ранее призвал устроить "рельсовую войну" на юге Украины и в Белоруссии, уничтожать пути переброски сил России. Генпрокуратура Белоруссии возбудила против него уголовное дело за публичные призывы к терактам. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Украина 23-24 февраля планировала нанесение удара с четырех точек по Белоруссии.
https://ria.ru/20220425/natsionalizatsiya-1785294743.html
https://ria.ru/20220407/ukraina-1782260727.html
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украина, в мире, белоруссия, алексей арестович , ситуация в днр и лнр
15:44 26.04.2022 (обновлено: 16:19 26.04.2022)
 
Украина не готова полностью разрывать связи с Белоруссией, заявил Арестович

Арестович: Украине необходимы дизельное топливо и электроэнергия из Белоруссии

© Фото : alexey.arestovich/FacebookАлексей Арестович
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© Фото : alexey.arestovich/Facebook
Алексей Арестович. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Киев пока не готов к полному разрыву экономических связей с Белоруссией, Украине необходимы дизтопливо и электроэнергия.
"Еще остались экономические связи... Беларусь дает существенные, критически необходимые для нас ресурсы, те же дизтопливо, электричество и так далее. Пока мы не готовы к разрыву этих связей, мы будем их сохранять, в том числе, путем ведения осторожной политики в отношении Белоруссии. Любой неосторожный шаг на белорусском направлении кидает Лукашенко в объятия РФ", - сказал Арестович в эфире euroradio.
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После начала Россией военной спецоперации по демилитаризации Украины 24 февраля Киев неоднократно призывал к введению санкций против РФ и Белоруссии. В частности, на Украине начали конфискацию белорусских вагонов. Страны Запада обвинили Минск в поддержке российской военной спецоперации на Украине и расширили санкции против него.
Арестович ранее призвал устроить "рельсовую войну" на юге Украины и в Белоруссии, уничтожать пути переброски сил России. Генпрокуратура Белоруссии возбудила против него уголовное дело за публичные призывы к терактам. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Украина 23-24 февраля планировала нанесение удара с четырех точек по Белоруссии.
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