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Российские военные захватили украинскую ремонтную базу с военной техникой - РИА Новости, 26.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220426/baza-1785444817.html
Российские военные захватили украинскую ремонтную базу с военной техникой
Российские военные захватили украинскую ремонтную базу с военной техникой - РИА Новости, 26.04.2022
Российские военные захватили украинскую ремонтную базу с военной техникой
Минобороны России опубликовало видео с захваченными ремонтными цехами на Украине, где располагалась военная техника. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T09:52
2022-04-26T11:57
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
сергей лавров
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео с захваченными ремонтными цехами на Украине, где располагалась военная техника.На кадрах можно распознать зенитные самоходные установки "Шилка", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска", машины из состава комплексов "Оса-АКМ" и "Тор-М1", зенитные ракеты к "Тору" и многочисленные снаряды к 30-миллиметровым пушкам.Как уточнили в автомобильной службе ВС России, всего на базе находится около ста единиц различных военных машин."На данной территории производился ремонт вооружения и военной техники, после которого техника выезжала и выполняла задачи, поставленные правительством Украины. Техника нами была захвачена и находится в нашем распоряжении", — рассказали в подразделении.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".По заявлению Минобороны, по состоянию на 25 марта войска выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Девятнадцатого апреля глава МИД Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
https://ria.ru/20220426/ukraina-1785456227.html
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Ремонтная база Украины с военной техникой: видео Минобороны РФ
ВС РФ взяли под контроль ремонтную базу Украины со 100 единицами военной техники.
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владимир путин, сергей лавров, украина, россия, донбасс, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире
09:52 26.04.2022 (обновлено: 11:57 26.04.2022)
 
Российские военные захватили украинскую ремонтную базу с военной техникой

Минобороны опубликовало видео с захваченной ремонтной базой и военной техникой на Украине

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео с захваченными ремонтными цехами на Украине, где располагалась военная техника.

"Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации взяли под контроль базу хранения и ремонта техники ВСУ. На территории ремонтной базы находится большое количество комплексов противовоздушной обороны различного назначения, боеприпасов к ним, а также запасные части к радиолокационным станциям", — отметили в ведомстве.

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На кадрах можно распознать зенитные самоходные установки "Шилка", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска", машины из состава комплексов "Оса-АКМ" и "Тор-М1", зенитные ракеты к "Тору" и многочисленные снаряды к 30-миллиметровым пушкам.
Как уточнили в автомобильной службе ВС России, всего на базе находится около ста единиц различных военных машин.
"На данной территории производился ремонт вооружения и военной техники, после которого техника выезжала и выполняла задачи, поставленные правительством Украины. Техника нами была захвачена и находится в нашем распоряжении", — рассказали в подразделении.
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Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".
По заявлению Минобороны, по состоянию на 25 марта войска выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Девятнадцатого апреля глава МИД Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
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