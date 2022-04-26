https://ria.ru/20220426/baza-1785444817.html

Российские военные захватили украинскую ремонтную базу с военной техникой

Российские военные захватили украинскую ремонтную базу с военной техникой - РИА Новости, 26.04.2022

Российские военные захватили украинскую ремонтную базу с военной техникой

Минобороны России опубликовало видео с захваченными ремонтными цехами на Украине, где располагалась военная техника. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T09:52

2022-04-26T09:52

2022-04-26T11:57

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео с захваченными ремонтными цехами на Украине, где располагалась военная техника.На кадрах можно распознать зенитные самоходные установки "Шилка", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска", машины из состава комплексов "Оса-АКМ" и "Тор-М1", зенитные ракеты к "Тору" и многочисленные снаряды к 30-миллиметровым пушкам.Как уточнили в автомобильной службе ВС России, всего на базе находится около ста единиц различных военных машин."На данной территории производился ремонт вооружения и военной техники, после которого техника выезжала и выполняла задачи, поставленные правительством Украины. Техника нами была захвачена и находится в нашем распоряжении", — рассказали в подразделении.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".По заявлению Минобороны, по состоянию на 25 марта войска выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Девятнадцатого апреля глава МИД Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.

https://ria.ru/20220426/ukraina-1785456227.html

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ремонтная база Украины с военной техникой: видео Минобороны РФ ВС РФ взяли под контроль ремонтную базу Украины со 100 единицами военной техники. 2022-04-26T09:52 true PT1M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, сергей лавров, украина, россия, донбасс, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире