15:24 26.04.2022 (обновлено: 15:28 26.04.2022)
Киев должен приказать военным на "Азовстали" сдаться, заявил Путин
Президент Путин: Киев должен приказать сложить оружие украинским военным на "Азовстали"
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкМеталлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
Металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что киевские власти должны отдать приказ сложить оружие украинским военным на "Азовстали", сообщает пресс-служба Кремля.
"Что касается заблокированных на территории завода "Азовсталь" украинских военнослужащих и боевиков националистических батальонов, то киевские власти должны взять на себя политическую ответственность и, руководствуясь гуманными соображениями, отдать им приказ сложить оружие. Военнопленным гарантируется жизнь, медицинская помощь и обращение в соответствии с международно-правовыми нормами", - говорится в сообщении.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы ДНР и России ведут бои за окончательное освобождение города. Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Девятнадцатого апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
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