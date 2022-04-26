https://ria.ru/20220426/azovstal-1785542938.html

Киев должен приказать военным на "Азовстали" сдаться, заявил Путин

Киев должен приказать военным на "Азовстали" сдаться, заявил Путин - РИА Новости, 26.04.2022

Киев должен приказать военным на "Азовстали" сдаться, заявил Путин

Президент России Владимир Путин в разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что киевские власти должны отдать приказ сложить оружие... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T15:24

2022-04-26T15:24

2022-04-26T15:28

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что киевские власти должны отдать приказ сложить оружие украинским военным на "Азовстали", сообщает пресс-служба Кремля.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы ДНР и России ведут бои за окончательное освобождение города. Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Девятнадцатого апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782697827.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

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