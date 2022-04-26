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Киев должен приказать военным на "Азовстали" сдаться, заявил Путин - РИА Новости, 26.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220426/azovstal-1785542938.html
Киев должен приказать военным на "Азовстали" сдаться, заявил Путин
Киев должен приказать военным на "Азовстали" сдаться, заявил Путин - РИА Новости, 26.04.2022
Киев должен приказать военным на "Азовстали" сдаться, заявил Путин
Президент России Владимир Путин в разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что киевские власти должны отдать приказ сложить оружие... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T15:24
2022-04-26T15:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
украина
ситуация в днр и лнр
мариуполь
азовсталь
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что киевские власти должны отдать приказ сложить оружие украинским военным на "Азовстали", сообщает пресс-служба Кремля.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы ДНР и России ведут бои за окончательное освобождение города. Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Девятнадцатого апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
https://ria.ru/20220410/ukraina-1782697827.html
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мариуполь
азовсталь
донецкая народная республика
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в мире, владимир путин, украина, ситуация в днр и лнр, мариуполь, азовсталь, реджеп тайип эрдоган, донецкая народная республика, россия, турция
15:24 26.04.2022 (обновлено: 15:28 26.04.2022)
 
Киев должен приказать военным на "Азовстали" сдаться, заявил Путин

Президент Путин: Киев должен приказать сложить оружие украинским военным на "Азовстали"

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкМеталлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
Металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
Металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что киевские власти должны отдать приказ сложить оружие украинским военным на "Азовстали", сообщает пресс-служба Кремля.
"Что касается заблокированных на территории завода "Азовсталь" украинских военнослужащих и боевиков националистических батальонов, то киевские власти должны взять на себя политическую ответственность и, руководствуясь гуманными соображениями, отдать им приказ сложить оружие. Военнопленным гарантируется жизнь, медицинская помощь и обращение в соответствии с международно-правовыми нормами", - говорится в сообщении.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы ДНР и России ведут бои за окончательное освобождение города. Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Девятнадцатого апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
10 апреля, 08:00
Запад увидел истинное лицо Украины. И оно ему понравилось
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРМариупольАзовстальРеджеп Тайип ЭрдоганДонецкая Народная РеспубликаРоссияТурция
 
 
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