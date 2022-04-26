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В ДНР исключили возможность прорыва боевиков с "Азовстали" - РИА Новости, 26.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220426/azovstal-1785495133.html
В ДНР исключили возможность прорыва боевиков с "Азовстали"
В ДНР исключили возможность прорыва боевиков с "Азовстали" - РИА Новости, 26.04.2022
В ДНР исключили возможность прорыва боевиков с "Азовстали"
Территория металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе надежно блокирована союзными силами РФ и ДНР, попытки прорыва со стороны находящихся там боевиков РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T12:44
2022-04-26T12:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мид днр
мариуполь
россия
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Территория металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе надежно блокирована союзными силами РФ и ДНР, попытки прорыва со стороны находящихся там боевиков не увенчаются успехом, заявила во вторник глава МИД ДНР Наталья Никонорова."У них эти попытки не увенчаются успехом в любом случае, потому что территория "Азовстали" надежно блокирована нашими войсками совместно с войсками РФ. В том числе работает артиллерия, чтобы такие попытки блокировать", - сказала она в эфире Первого канала. По ее словам, у противника есть единственный выход - сложить оружие и сдаться, чтобы не погибнуть.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы ДНР и России ведут бои за окончательное освобождение города. Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
https://ria.ru/20220408/mariupol-1782357279.html
https://ria.ru/20220426/azovstal-1785482736.html
мариуполь
россия
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в мире, мид днр, мариуполь, россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
12:44 26.04.2022 (обновлено: 12:58 26.04.2022)
 
В ДНР исключили возможность прорыва боевиков с "Азовстали"

МИД ДНР: территория "Азовстали" блокирована, прорыв боевиков невозможен

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид на металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вид на металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Территория металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе надежно блокирована союзными силами РФ и ДНР, попытки прорыва со стороны находящихся там боевиков не увенчаются успехом, заявила во вторник глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
"У них эти попытки не увенчаются успехом в любом случае, потому что территория "Азовстали" надежно блокирована нашими войсками совместно с войсками РФ. В том числе работает артиллерия, чтобы такие попытки блокировать", - сказала она в эфире Первого канала. По ее словам, у противника есть единственный выход - сложить оружие и сдаться, чтобы не погибнуть.
Боец специального отряда быстрого реагирования Ахмат на крыше здания в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 08:00
Последнее логово нацистов. Что происходит у стен "Азовстали"
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы ДНР и России ведут бои за окончательное освобождение города. Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
Металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
12:02Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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