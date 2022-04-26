https://ria.ru/20220426/aziya-1785472732.html

Азия не хочет быть втянутой в конфликт между США и Китаем, заявили в Москве

Азия не хочет быть втянутой в конфликт между США и Китаем, заявили в Москве - РИА Новости, 26.04.2022

Азия не хочет быть втянутой в конфликт между США и Китаем, заявили в Москве

Cтраны Азии не хотят быть втянутыми в конфронтацию между Вашингтоном и Пекином, на которую готовы пойти США, заявил в эксклюзивном интервью РИА Новости замглавы РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T11:31

2022-04-26T11:31

2022-04-26T12:04

в мире

сша

китай

индия

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

игорь моргулов

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Cтраны Азии не хотят быть втянутыми в конфронтацию между Вашингтоном и Пекином, на которую готовы пойти США, заявил в эксклюзивном интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Игорь Моргулов."США, Австралия и Япония продолжают спекулятивно позиционировать в одном ряду с собой Индию, но, как гласит восточная мудрость, "спят на одной подушке, да видят разные сны". В Москве, которую с Нью-Дели связывают тесные, проверенные временем отношения особо привилегированного стратегического партнерства, хорошо знают о независимой внешней политике Индии, неприемлемости для нее участия в закрытых военно-политических объединениях, тем более антироссийской направленности", - заявил Моргулов."Другой фактор – неприятие абсолютным большинством стран в Азии перспектив переноса к своему порогу конфликтного потенциала, имманентного блоковым объединениям. Желающих быть втянутыми в конфронтацию, на которую США и их союзники готовы пойти, прежде всего, ради сдерживания стремительно развивающегося Китая, среди ответственных государств региона не найти", - резюмировал замминистра.

https://ria.ru/20220422/kitay-1784888913.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, китай, индия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), игорь моргулов