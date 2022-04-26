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Азия не хочет быть втянутой в конфликт между США и Китаем, заявили в Москве - РИА Новости, 26.04.2022
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Азия не хочет быть втянутой в конфликт между США и Китаем, заявили в Москве
Азия не хочет быть втянутой в конфликт между США и Китаем, заявили в Москве - РИА Новости, 26.04.2022
Азия не хочет быть втянутой в конфликт между США и Китаем, заявили в Москве
Cтраны Азии не хотят быть втянутыми в конфронтацию между Вашингтоном и Пекином, на которую готовы пойти США, заявил в эксклюзивном интервью РИА Новости замглавы РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T11:31
2022-04-26T12:04
в мире
сша
китай
индия
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
игорь моргулов
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Cтраны Азии не хотят быть втянутыми в конфронтацию между Вашингтоном и Пекином, на которую готовы пойти США, заявил в эксклюзивном интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Игорь Моргулов."США, Австралия и Япония продолжают спекулятивно позиционировать в одном ряду с собой Индию, но, как гласит восточная мудрость, "спят на одной подушке, да видят разные сны". В Москве, которую с Нью-Дели связывают тесные, проверенные временем отношения особо привилегированного стратегического партнерства, хорошо знают о независимой внешней политике Индии, неприемлемости для нее участия в закрытых военно-политических объединениях, тем более антироссийской направленности", - заявил Моргулов."Другой фактор – неприятие абсолютным большинством стран в Азии перспектив переноса к своему порогу конфликтного потенциала, имманентного блоковым объединениям. Желающих быть втянутыми в конфронтацию, на которую США и их союзники готовы пойти, прежде всего, ради сдерживания стремительно развивающегося Китая, среди ответственных государств региона не найти", - резюмировал замминистра.
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в мире, сша, китай, индия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), игорь моргулов
11:31 26.04.2022 (обновлено: 12:04 26.04.2022)
 
Азия не хочет быть втянутой в конфликт между США и Китаем, заявили в Москве

Замглавы МИД Моргулов: Азия не хочет быть втянутой в инспирируемый США конфликт с Китаем

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Cтраны Азии не хотят быть втянутыми в конфронтацию между Вашингтоном и Пекином, на которую готовы пойти США, заявил в эксклюзивном интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"США, Австралия и Япония продолжают спекулятивно позиционировать в одном ряду с собой Индию, но, как гласит восточная мудрость, "спят на одной подушке, да видят разные сны". В Москве, которую с Нью-Дели связывают тесные, проверенные временем отношения особо привилегированного стратегического партнерства, хорошо знают о независимой внешней политике Индии, неприемлемости для нее участия в закрытых военно-политических объединениях, тем более антироссийской направленности", - заявил Моргулов.

"Другой фактор – неприятие абсолютным большинством стран в Азии перспектив переноса к своему порогу конфликтного потенциала, имманентного блоковым объединениям. Желающих быть втянутыми в конфронтацию, на которую США и их союзники готовы пойти, прежде всего, ради сдерживания стремительно развивающегося Китая, среди ответственных государств региона не найти", - резюмировал замминистра.
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