https://ria.ru/20220426/altay-1785444608.html

На Алтае начали ремонт дороги между популярными курортами

На Алтае начали ремонт дороги между популярными курортами - РИА Новости, 26.04.2022

На Алтае начали ремонт дороги между популярными курортами

В Алтайском крае начали реконструировать трассу, которая соединяет популярные у туристов Белокуриху и "Бирюзовую Катунь", сообщает сайт регионального... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T11:09

2022-04-26T11:09

2022-04-26T11:09

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туризм

новости - туризм

алтайский край

дороги

белокуриха

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БАРНАУЛ, 26 апр — РИА Новости. В Алтайском крае начали реконструировать трассу, которая соединяет популярные у туристов Белокуриху и "Бирюзовую Катунь", сообщает сайт регионального правительства.Специалисты отремонтируют 20 километров дороги между селами Алтайское, Ая и туркомплексом "Бирюзовая Катунь". Также на участке приведут порядок обочины, заменят водопропускные трубы и барьерные ограждения, нанесут разметку, установят знаки дорожного движения.Еще планируется реконструировать мост через реку Айчонок, который расположен на этой трассе.Власти планируют закончить работы к концу 2023 года. На дорожное строительство тут направят более двух миллиардов рублей.

https://ria.ru/20220426/puteshestviya-1785013570.html

алтайский край

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, алтайский край, дороги, белокуриха