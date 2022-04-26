https://ria.ru/20220426/altay-1785444608.html
На Алтае начали ремонт дороги между популярными курортами
На Алтае начали ремонт дороги между популярными курортами - РИА Новости, 26.04.2022
На Алтае начали ремонт дороги между популярными курортами
В Алтайском крае начали реконструировать трассу, которая соединяет популярные у туристов Белокуриху и "Бирюзовую Катунь", сообщает сайт регионального... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T11:09
2022-04-26T11:09
2022-04-26T11:09
туризм
туризм
новости - туризм
алтайский край
дороги
белокуриха
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БАРНАУЛ, 26 апр — РИА Новости. В Алтайском крае начали реконструировать трассу, которая соединяет популярные у туристов Белокуриху и "Бирюзовую Катунь", сообщает сайт регионального правительства.Специалисты отремонтируют 20 километров дороги между селами Алтайское, Ая и туркомплексом "Бирюзовая Катунь". Также на участке приведут порядок обочины, заменят водопропускные трубы и барьерные ограждения, нанесут разметку, установят знаки дорожного движения.Еще планируется реконструировать мост через реку Айчонок, который расположен на этой трассе.Власти планируют закончить работы к концу 2023 года. На дорожное строительство тут направят более двух миллиардов рублей.
https://ria.ru/20220426/puteshestviya-1785013570.html
алтайский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, алтайский край, дороги, белокуриха
На Алтае начали ремонт дороги между популярными курортами
На Алтае начали ремонт дороги между курортами Белокуриха и "Бирюзовая Катунь"
БАРНАУЛ, 26 апр — РИА Новости. В Алтайском крае начали реконструировать трассу, которая соединяет популярные у туристов Белокуриху и "Бирюзовую Катунь", сообщает сайт регионального правительства.
Специалисты отремонтируют 20 километров дороги между селами Алтайское, Ая и туркомплексом "Бирюзовая Катунь". Также на участке приведут порядок обочины, заменят водопропускные трубы и барьерные ограждения, нанесут разметку, установят знаки дорожного движения.
Еще планируется реконструировать мост через реку Айчонок, который расположен на этой трассе.
Власти планируют закончить работы к концу 2023 года. На дорожное строительство тут направят более двух миллиардов рублей.