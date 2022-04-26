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США поддержат идею использовать арестованные активы России для Украины

США поддержат идею использовать арестованные активы России для Украины - РИА Новости, 26.04.2022

США поддержат идею использовать арестованные активы России для Украины

Министр юстиции США Мерик Гарланд заявил, что поддержит законодательные инициативы, которые позволят использовать заблокированные российские активы для помощи... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T17:30

2022-04-26T17:30

2022-04-26T17:42

обострение ситуации в днр и лнр

сша

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россия

украина

министерство юстиции сша

санкции в отношении россии

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. Министр юстиции США Мерик Гарланд заявил, что поддержит законодательные инициативы, которые позволят использовать заблокированные российские активы для помощи Украины."Мы бы поддержали законопроект, который позволит предоставить в распоряжение Украине арестованные и конфискованные российские активы", - сказал он, выступая на слушаниях в конгрессе.Украинские власти уже дали понять, что рассматривают российскую собственность, заблокированную на Западе, в качестве основного источника покрытия ущерба от военных действий, которые они оценивают в 600 миллиардов долларов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220423/rezervy-1784988565.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, в мире, россия, украина, министерство юстиции сша, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр