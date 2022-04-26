Рейтинг@Mail.ru
США поддержат идею использовать арестованные активы России для Украины - РИА Новости, 26.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220426/aktivy-1785585238.html
США поддержат идею использовать арестованные активы России для Украины
США поддержат идею использовать арестованные активы России для Украины - РИА Новости, 26.04.2022
США поддержат идею использовать арестованные активы России для Украины
Министр юстиции США Мерик Гарланд заявил, что поддержит законодательные инициативы, которые позволят использовать заблокированные российские активы для помощи... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T17:30
2022-04-26T17:42
обострение ситуации в днр и лнр
сша
в мире
россия
украина
министерство юстиции сша
санкции в отношении россии
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94629/66/946296617_0:60:640:420_1920x0_80_0_0_81e9a49c4e8f9b9c32ad39584cec2a53.jpg
ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. Министр юстиции США Мерик Гарланд заявил, что поддержит законодательные инициативы, которые позволят использовать заблокированные российские активы для помощи Украины."Мы бы поддержали законопроект, который позволит предоставить в распоряжение Украине арестованные и конфискованные российские активы", - сказал он, выступая на слушаниях в конгрессе.Украинские власти уже дали понять, что рассматривают российскую собственность, заблокированную на Западе, в качестве основного источника покрытия ущерба от военных действий, которые они оценивают в 600 миллиардов долларов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220423/rezervy-1784988565.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94629/66/946296617_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_dc4138be9255ce5b40964c7fefc07a3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, в мире, россия, украина, министерство юстиции сша, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр
17:30 26.04.2022 (обновлено: 17:42 26.04.2022)
 
США поддержат идею использовать арестованные активы России для Украины

Минюст США поддержит идею использовать арестованные активы России в пользу Украины

CC BY 2.0 / Matt Churchill / Department of justiceМинистерство юстиции США
Министерство юстиции США - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
CC BY 2.0 / Matt Churchill / Department of justice
Министерство юстиции США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. Министр юстиции США Мерик Гарланд заявил, что поддержит законодательные инициативы, которые позволят использовать заблокированные российские активы для помощи Украины.
"Мы бы поддержали законопроект, который позволит предоставить в распоряжение Украине арестованные и конфискованные российские активы", - сказал он, выступая на слушаниях в конгрессе.
Украинские власти уже дали понять, что рассматривают российскую собственность, заблокированную на Западе, в качестве основного источника покрытия ущерба от военных действий, которые они оценивают в 600 миллиардов долларов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
23 апреля, 08:00
Активы под замком: сможет ли Россия вернуть свои резервы
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСШАВ миреРоссияУкраинаМинистерство юстиции СШАСанкции в отношении РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала