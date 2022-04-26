https://ria.ru/20220426/aktivy-1785585238.html
США поддержат идею использовать арестованные активы России для Украины
США поддержат идею использовать арестованные активы России для Украины - РИА Новости, 26.04.2022
США поддержат идею использовать арестованные активы России для Украины
Министр юстиции США Мерик Гарланд заявил, что поддержит законодательные инициативы, которые позволят использовать заблокированные российские активы для помощи... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T17:30
2022-04-26T17:30
2022-04-26T17:42
обострение ситуации в днр и лнр
сша
в мире
россия
украина
министерство юстиции сша
санкции в отношении россии
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. Министр юстиции США Мерик Гарланд заявил, что поддержит законодательные инициативы, которые позволят использовать заблокированные российские активы для помощи Украины."Мы бы поддержали законопроект, который позволит предоставить в распоряжение Украине арестованные и конфискованные российские активы", - сказал он, выступая на слушаниях в конгрессе.Украинские власти уже дали понять, что рассматривают российскую собственность, заблокированную на Западе, в качестве основного источника покрытия ущерба от военных действий, которые они оценивают в 600 миллиардов долларов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, россия, украина, министерство юстиции сша, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр
17:30 26.04.2022 (обновлено: 17:42 26.04.2022)
США поддержат идею использовать арестованные активы России для Украины
Минюст США поддержит идею использовать арестованные активы России в пользу Украины