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Литва заморозила российские и белорусские активы на миллионы евро - РИА Новости, 26.04.2022
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Литва заморозила российские и белорусские активы на миллионы евро
Литва заморозила российские и белорусские активы на миллионы евро - РИА Новости, 26.04.2022
Литва заморозила российские и белорусские активы на миллионы евро
Литва заморозила активы на сумму более 20 миллионов евро, а также сотни тысяч рублей на фоне санкций, введенных Евросоюзом в ответ на российскую военную... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T14:57
2022-04-26T14:57
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Литва заморозила активы на сумму более 20 миллионов евро, а также сотни тысяч рублей на фоне санкций, введенных Евросоюзом в ответ на российскую военную спецоперацию на Украине, сообщает служба расследования финансовых преступлений."Из-за применяемых в Литве финансовых санкций Евросоюза, связанных с Россией и Белоруссией, общая сумма замороженных денежных средств составляет более 20,278 миллиона евро, 3,419 миллиона долларов США и 546 тысяч российских рублей", - говорится в заявлении на сайте ведомства.Отмечается, что санкции применяются к семи юрлицам в Литве за установленные связи с лидером фракции "Новые люди" Алексеем Нечаевым, совладельцем "Северстали" Алексеем Мордашовым, бизнесменом Андреем Мельниченко, главой минтранса Виталием Савельевым, главой "Роснефти" Игорем Сечиным.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20220407/shveytsariya-1782339966.html
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алексей нечаев, алексей мордашов, андрей мельниченко, россия, украина, литва, роснефть, в мире, белоруссия
14:57 26.04.2022
 
Литва заморозила российские и белорусские активы на миллионы евро

Литва заморозила российские и белорусские активы на сумму более 20 миллионов евро

© РИА Новости / Алексей ФилипповВильнюс
Вильнюс - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Вильнюс. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Литва заморозила активы на сумму более 20 миллионов евро, а также сотни тысяч рублей на фоне санкций, введенных Евросоюзом в ответ на российскую военную спецоперацию на Украине, сообщает служба расследования финансовых преступлений.
"Из-за применяемых в Литве финансовых санкций Евросоюза, связанных с Россией и Белоруссией, общая сумма замороженных денежных средств составляет более 20,278 миллиона евро, 3,419 миллиона долларов США и 546 тысяч российских рублей", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
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Отмечается, что санкции применяются к семи юрлицам в Литве за установленные связи с лидером фракции "Новые люди" Алексеем Нечаевым, совладельцем "Северстали" Алексеем Мордашовым, бизнесменом Андреем Мельниченко, главой минтранса Виталием Савельевым, главой "Роснефти" Игорем Сечиным.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.
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Алексей НечаевАлексей МордашовАндрей МельниченкоРоссияУкраинаЛитваРоснефтьВ миреБелоруссия
 
 
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