https://ria.ru/20220425/znamya-1785266699.html

Над Новой Каховкой в Херсонской области подняли Знамя Победы

Над Новой Каховкой в Херсонской области подняли Знамя Победы - РИА Новости, 25.04.2022

Над Новой Каховкой в Херсонской области подняли Знамя Победы

Активисты подняли в Новой Каховке Знамя Победы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T11:06

2022-04-25T11:06

2022-04-25T13:40

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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 25 апр — РИА Новости. Активисты подняли в Новой Каховке Знамя Победы, передает корреспондент РИА Новости.Акцию провели члены общественной организации "Дорога жизни", созданной представителями антифашистских, ветеранских, казачьих и других городских гражданских организаций. Своей целью они называют волонтерскую работу и сохранение исторической памяти."Сегодня мы, казаки Черноморского полка Запорожского казачества, собрались здесь, чтобы отдать дань уважения нашим советским воинам, которые сделали для мира самое главное в борьбе с фашизмом", — сказал РИА Новости представитель организации.Он напомнил, что раньше на Украине проведение подобных мероприятий грозило уголовным преследованием.По украинским законам за распространение коммунистической символики можно было получить до пяти лет заключения. Но с приходом российской армии появилась возможность полноценно отмечать День Победы.Военная операция по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Российские войска взяли под контроль всю Херсонскую область в середине марта. Позже здесь и на юге Запорожской области начали формировать военно-гражданские администрации.

https://ria.ru/20220421/znamya-1784693503.html

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Знамена Победы в Новой Каховке Херсонской области Знамёна Победы впервые с 2014 г развеваются над Новой Каховкой в Херсонской области. Их поднимают местные активисты, которым националисты не разрешали проводить мероприятия на День Победы. 2022-04-25T11:06 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

украина, в мире, херсонская область