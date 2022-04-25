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Над Новой Каховкой в Херсонской области подняли Знамя Победы - РИА Новости, 25.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220425/znamya-1785266699.html
Над Новой Каховкой в Херсонской области подняли Знамя Победы
Над Новой Каховкой в Херсонской области подняли Знамя Победы - РИА Новости, 25.04.2022
Над Новой Каховкой в Херсонской области подняли Знамя Победы
Активисты подняли в Новой Каховке Знамя Победы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T11:06
2022-04-25T13:40
обострение ситуации в днр и лнр
украина
в мире
херсонская область
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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 25 апр — РИА Новости. Активисты подняли в Новой Каховке Знамя Победы, передает корреспондент РИА Новости.Акцию провели члены общественной организации "Дорога жизни", созданной представителями антифашистских, ветеранских, казачьих и других городских гражданских организаций. Своей целью они называют волонтерскую работу и сохранение исторической памяти."Сегодня мы, казаки Черноморского полка Запорожского казачества, собрались здесь, чтобы отдать дань уважения нашим советским воинам, которые сделали для мира самое главное в борьбе с фашизмом", — сказал РИА Новости представитель организации.Он напомнил, что раньше на Украине проведение подобных мероприятий грозило уголовным преследованием.По украинским законам за распространение коммунистической символики можно было получить до пяти лет заключения. Но с приходом российской армии появилась возможность полноценно отмечать День Победы.Военная операция по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Российские войска взяли под контроль всю Херсонскую область в середине марта. Позже здесь и на юге Запорожской области начали формировать военно-гражданские администрации.
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7 495 645-6601
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60
353
60
Знамена Победы в Новой Каховке Херсонской области
Знамёна Победы впервые с 2014 г развеваются над Новой Каховкой в Херсонской области. Их поднимают местные активисты, которым националисты не разрешали проводить мероприятия на День Победы.
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5
4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
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60
украина, в мире, херсонская область
11:06 25.04.2022 (обновлено: 13:40 25.04.2022)
 
Над Новой Каховкой в Херсонской области подняли Знамя Победы

Активисты подняли Знамя Победы над Новой Каховкой в Херсонской области

Читать ria.ru в
НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 25 апр — РИА Новости. Активисты подняли в Новой Каховке Знамя Победы, передает корреспондент РИА Новости.
Акцию провели члены общественной организации "Дорога жизни", созданной представителями антифашистских, ветеранских, казачьих и других городских гражданских организаций. Своей целью они называют волонтерскую работу и сохранение исторической памяти.
"Сегодня мы, казаки Черноморского полка Запорожского казачества, собрались здесь, чтобы отдать дань уважения нашим советским воинам, которые сделали для мира самое главное в борьбе с фашизмом", — сказал РИА Новости представитель организации.
Он напомнил, что раньше на Украине проведение подобных мероприятий грозило уголовным преследованием.
По украинским законам за распространение коммунистической символики можно было получить до пяти лет заключения. Но с приходом российской армии появилась возможность полноценно отмечать День Победы.
Военная операция по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Российские войска взяли под контроль всю Херсонскую область в середине марта. Позже здесь и на юге Запорожской области начали формировать военно-гражданские администрации.
Военнослужащие Росгвардии подняли копию Знамени Победы на Аллее Славы в Херсоне - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
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